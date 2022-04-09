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ЭКСКЛЮЗИВ KT: Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду

08.04.2022, 11:42 9081
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин прокомментировала избиение детей в столичном инклюзивном детсаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, не в первый раз мы видим, что падение уровня кадров коснулось всех сфер, в том числе и образования. Долгое время требования к поступающим на педагогические специальности были крайне низкими, поэтому с минимальным баллом по ЕНТ в педагогические вузы люди шли учиться не по призванию, а лишь, что называется, "для корочки" высшего образования", - сказала детский омбудсмен Аружан Саин.

 
По ее словам, "с учетом общего падения культурно-образовательного уровня в стране, как результат, мы видим, что к работе с детьми допускаются люди с крайне низкими моральными качествами, жестоко обращающиеся с детьми".
 

Я надеюсь, что ситуация изменится в результате проводимых в сфере образования реформ - когда значительно увеличиваются зарплаты педагогам и повышаются требования к их поступлению в вузы. Но этот результат проявится лишь через несколько лет", - отметила Аружан Саин.

 
Другой больной вопрос, отметила она, контроль за деятельностью детских учреждений. 
 

Мною как уполномоченным по правам ребенка еще в 2019 году было направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении комплексных проверок таких учреждений. И начать мы решили с детских домов, интернатов для детей с ограниченными возможностями и домов ребенка, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей", - сообщила омбудсмен.

 
По ее словам, именно эти категории детей наиболее уязвимы, беззащитны, поэтому работа таких учреждений требует особого контроля. Ведь в школах и обычных детских садах у детей есть родители, которые могут сообщать о нарушении прав своих детей, защищать их.
 

Однако, по моему мнению, данные комплексные проверки не были всесторонними и объективными, поэтому я обратилась к президенту К-Ж. Токаеву с письмом, где изложила разные системные нарушения прав детей, их причины, и работа продолжилась совместно с другими органами. Также между мной как УПР и Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Qamqor", - проинформировала Аружан Саин.

 
Он отметила, что по итогам проверок и результатов их анализа были выработаны системные шаги по защите прав детей в детских учреждениях.
 

Считая по умолчанию, что к работе с детьми должны привлекаться квалифицированные педагоги с высокой степенью нравственного развития, необходимо исключить риски восстановления в должности и ротации недобросовестных специалистов, и особенно уже привлекавшихся к ответственности. В этой связи предлагается разработать централизованную систему учета сотрудников - с историей привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Имеющиеся сведения должны оцениваться при трудоустройстве кандидата", - сказала она.

 
По словам омбудсмена, главная проблема здесь это то, что "детские учреждения почему-то защищены от внезапных проверок требованиями статьи 23 Предпринимательского кодекса, согласно которой перед проведением ревизий компетентные органы обязаны заблаговременно (плановые проверки - за 30 суток, внеплановые - за 1 сутки) уведомлять проверяемые организации. Такое положение не исключает риски создания неблагоприятных условий для детей и сокрытия возможных фактов нарушений прав детей и других нарушений перед проверкой".
 

Поэтому в письме к главе государства я писала (и это нашло очередное подтверждение!), что необходимо вернуть возможность проведения внезапных проверок детских учреждений без их уведомления", - зявила Аружан Саин.

 
По ее словам, это должно касаться всех детских учреждений, включая школы, детские сады и так далее, а не только специализированных, упомянутых выше.
 

Еще о контроле. Статья 134 ПК РК подразделяет государственный контроль на внутренний и внешний. Внутренний контроль подразумевает проверку структурных и ведомственных подразделений с выездом на место. Таким образом, даже в рамках действующего законодательства детские учреждения могут быть внезапно проверены вышестоящими организациями - органами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения. Однако, как мы видим на примере регулярно всплывающих в соцсетях нарушений прав детей в школах и детских садах, эти организации не утруждают себя такими проверками", - сообщила омбудсмен.

 
Она отметила, что сейчас проверки без уведомления предусмотрены лишь в исключительных случаях, которыми не охвачены даже учреждения для сирот и детей-инвалидов (статьи 141, 144, 147 ПК РК). 
 

Поэтому считаю, что необходимо усилить возможности внешнего контроля - со стороны прокуратуры, СЭС, Сченого комитета, уполномоченного по правам ребенка и других госорганов. Это позволит выявлять учреждения до того, как там уже что-то страшное произошло. Возможно, необходимо дополнить перечень исключений для рассмотрения анонимных обращений сообщениями о нарушении прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные инвалиды). Только такой комплексный подход позволит уже на уровне профилактики не допускать нарушения прав детей в детских учреждениях и обеспечит в них должный уровень оказываемых услуг", - добавила она.


Ситуацию также прокомментировал известный юрист Сергей Уткин.

Есть 110 статья Уголовного кодекса, называется "Истязание", то есть там прямо написано: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не причинило тяжкий или средний вред здоровью. То есть это уголовная ответственность", - сообщил юрист.

 
Он отметил, что поскольку насильственные действия были совершены в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, то это деяние может быть квалифицировано по второй части статьи.
 

Там вообще до 7 лет лишения свободы может получить воспитатель, то есть здесь очевидно, что это побои. По побоям, кстати, не обязательно, чтобы были какие-то следы, какие-то синяки и прочее. Побои - это просто боль. Понятно, что дети испытывают боль от всех этих шлепков, пинков", - пояснил Сергей Уткин.

 
По его словам, следствию необходимо устанавливать, происходило это систематически или не систематически.
 

То есть один раз такое было случайно или это вообще система такая, постоянно так было. Свидетелей опрашивать. Если будет установлено вот это обстоятельство, что систематически (…), по 110 статье, часть 2, Уголовного кодекса можно привлекать к уголовной ответственности этих воспитателей", - пояснил юрист.

 
Напомним, что в частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 

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Остаться в стороне от китайско-американского конфликта не удастся

28.03.2022, 14:50 13816
Остаться в стороне от китайско-американского конфликта не удастся
Фото: Кадр с видео
Старший научный сотрудник центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Грозин проанализировал возможные направления воздействия Запада на страны региона.
 
На фоне мировой пандемии и геополитических трансформаций, которые происходят во всем мире, начиная от обвального ухода США и их союзников из Афганистана прошлым летом, ситуация в Центральной Азии несколько отдалилась из центра внимания, но мы понимаем, что она остается актуальной, обозначил Андрей Грозин, выступая на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", организованной АНО "Институт исследований Центральной Азии". По мнению эксперта, вызовы и угрозы, которые связаны с этим регионом, будут только возрастать. 
 
Остаться в стороне от американо-китайского конфликта не удастся
 

Год, начавшийся с неудавшейся попытки мятежа в Казахстане, демонстрации эффективности работы ОДКБ и стартовавшей 24 февраля специальной операции Вооруженных сил России на Украине, наглядно демонстрирует справедливость данного вывода. Очевидно, что давление внешних акторов на регион Центральной Азии создает новое поле угроз и для Российской Федерации, и для самих этих государств. Остаться в стороне от нарастающего из года в год американо-китайского конфликта для любого игрока на международной арене будет непросто, тем более это относится к центральноазиатским государствам. В таких обстоятельствах регион становится одной из ключевых после Азиатско-Тихоокеанского региона площадок для противостояния между КНР и США", - убежден аналитик.

 
Пока основными акторами текущего этапа противостояния остаются три ведущих мировых центра силы: коллективный Запад, Российская Федерация и КНР. А основным аспектом является информационная борьба. Прозападные неправительственные организации и СМИ, спонсируемые западной стороной в регионе, активно ведут системную антикитайскую кампанию, также системно ими ведется критика России и российских интеграционных проектов. 
 

После 24 февраля, очевидно, накал этого информационного давления будет только нарастать. Параллельно страны Запада стараются продемонстрировать, что они сохраняют заинтересованность в расширении своего влияния, в том числе и на сферу безопасности региона. Естественное беспокойство в данной связи вызывают возможности непродуманных практических шагов США в Центральной Азии, которые могли бы привести к формированию обширных зон нестабильности возле пока еще слабо защищенных южных рубежей Российской Федерации", - подчеркнул Грозин. 

 
США необходима кооперация с Центральной Азией
 
На фоне деградации традиционных американских партнерств в Южной Азии обозначается насущная необходимость для США кооперации с ключевыми странами Центральной Азии в области управления и глобальным энергетическим рынком, и контроля мировых торговых маршрутов. Кроме того, необходимы опорные точки для поддержания присутствия США в Ираке, в Сирии, которые пока еще сохраняются, и, шире, на Ближнем Востоке. По мере прогрессирования сужения возможностей военного базирования в Ираке и странах Персидского залива Вашингтону вновь необходимы некие военные точки опоры в Центральной Азии, с которых можно было бы осуществлять контроль и за самим регионом, и за прилегающими к нему пространствами. 
 

Как утверждается в последней американской стратегии по Центральной Азии, которая была принята при предыдущей администрации Дональда Трампа и не была опровергнута или модернизирована новой администрацией Байдена, США уже вложили 9 млрд долларов в регион прямой помощи на государственном уровне, а это цифры трехгодичной давности, 31 млрд частных инвестиций и более 50 млрд в виде кредитов и технической помощи от международных структур с американским участием: Всемирный банк, МВФ и так далее. Отдельно в этой стратегии отмечалось, что США вложили более 90 млн долларов в укрепление границ государств Центральной Азии, провели около 200 военных учений и повысили квалификацию, как тогда указывалось, более чем 2500 центральноазиатских пограничников. При этом в стратегии ничего не сказано, но все знают, что самую серьезную тревогу вызывают военно-биологические объекты США в регионе, в частности те, которые расположены в Казахстане и Узбекистане", - напомнил эксперт РАН.

 
Очевидным является то, что Соединенные Штаты при помощи перечисленных проектов и договоренностей и некоторых других, касающихся сферы безопасности, хотят закрепиться в регионе для сдерживания Китая, России и в меньшей степени Ирана. Центрально-Азиатский регион в данном случае находится в сложном положении, в силу своих геополитических констант Центральная Азия сейчас испытывает серьезное и усиливающееся давление со стороны глобальных центров силы, оставаясь при этом достаточно уязвимой перед внешним давлением. А давление заключается в том, что каждый из ведущих мировых игроков все настойчивее приглашает страны региона к приоритетному сотрудничеству именно с ним. Ясно, что государствам Центральной Азии такая определенность совершенно не нужна по множеству объективных и субъективных причин, считает Андрей Грозин.
 
Новый этап программы развертывания влияния
 

После вывода войск из Афганистана американцы, очевидно, начинают новый этап своей программы в Центральной Азии с сократившимися возможностями проекции своего физического присутствия. И главное острие этой программы направлено, конечно же, против России, но с перспективной основной мишенью игры в Центральной Азии, которой, на мой взгляд, является все-таки не Россия, а именно Китайская Народная Республика, - заметил аналитик. - Раунд этой игры, очевидно, связан с пониманием того, что, придя на Украину, раньше или позже Российская Федерация выведет данную территорию или большую часть данной территории из-под ранее имевшегося прямого контроля Запада. Поэтому, по всей видимости, коллективный Запад рассчитывает, что Россия увязнет своими основными воинскими силами на Украине, а Запад, в свою очередь, постарается растянуть гибель украинского государства в том виде, в каком оно сейчас существует, до максимально возможных пределов. И в такой ситуации открывать против России второй фронт в Центральной Азии – это не просто логично, но, по сути дела, с каждой неделей становится просто насущной необходимостью". 

 
Январские события в Казахстане были своеобразной разведкой боем, поскольку именно Казахстан остается важнейшим региональным ресурсом для расшатывания ситуации и в России, и в Китае. Ни одна другая республика Центральной Азии, при всем уважении, в силу множества объективных причин не имеет возможности влиять на Россию так, как это возможно, используя казахстанскую площадку, отметил Грозин.
 

Коллективный Запад любит подходить к решению любой проблемы комплексно, поэтому на одной встрече с министрами иностранных дел, как мы видим по достаточно скупым коммюнике, обсуждался широчайший круг тем от Украины до Афганистана, и, как говорят многие источники в разных государствах, в том числе обсуждалась возможность возвращения в регион американских военных объектов. При этом необязательно речь идет о постоянном базировании. Это может быть центр обучения, центр транзита, это могут быть складские помещения, центр тренировки служебных собак – как это будет называться, для США пока непринципиально", - отметил старший научный сотрудник центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН.

 
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен на этой встрече не случайно отметил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости, территориальной целостности стран Центральной Азии, продолжил эксперт. Это многолетний тренд американской политики, который отдельно подчеркивается во всех программных документах США, касающихся Центральной Азии. Суверенитет и независимость центральноазиатских государств всегда упоминается в контексте некой иногда называемой, иногда подразумеваемой угрозы, которую якобы несет сотрудничество с русскими и китайцами. 
 

В целом видно, что на фоне усиления дальнейшего противостояния с Россией и Китаем Соединенные Штаты хотели бы пересмотреть свою региональную стратегию, нарастить политическое влияние, экономическое партнерство с ведущими странами региона – Казахстаном и Узбекистаном. Но новых серьезных экономических, энергетических, логистических предложений не появляется, а старые все уже давно реализованы. И если американцы не предложат странам региона новые значительные проекты и, главное, крупные инвестиции под эти проекты, то ничего с точки зрения американского влияния в Центральной Азии принципиально не изменится. Как без новых масштабных денежных вливаний США планируют активизировать политику в регионе, лично для меня остается неясным", - задался вопросом аналитик. 

 
Пряник не пройдет, каким будет кнут?
 
Очевидно, что если пряник использовать не предполагается либо возможность его задействования затруднена и ограничена, то можно использовать давление, кнут. А что может выступать в качестве такого жесткого принуждения к сотрудничеству? В первую очередь это проблемные зоны в регионе, которых достаточно много. Это и вся граница Центральной Азии с Афганистаном, это и горный Бадахшан, это и Ферганская долина, это киргизско-таджикская граница, это отчасти Каракалпакия.
 

На территории Казахстана, как мне лично представляется, после января 2022 года игра Запада отнюдь не закончена. Скорее всего, она будет идти и далее. Возможно, не в таких брутальных формах, как мы наблюдали 5-6 января, но что-то подобное я бы не исключал, - добавил Грозин. – Для форсирования роста конфликтного потенциала может быть использован Афганистан. С афганской территории легко можно организовать волны беженцев, спасающихся от войны, голода, эпидемий, среди которых могут затеряться боевики различных международных террористических организаций". 

 
По мнению эксперта, нужно понимать, что дестабилизация ситуации в любой из указанных зон опасна для региона тем, что она отразится на всех странах Центральной Азии, спустя какое-то время - на приграничных территориях России и в Синьцзяне, что создаст и России, и Китаю серьезные проблемы, а также будет традиционным имперским инструментом англо-саксов - воевать чужими руками. Сейчас общее внимание приковано к операции вооруженных сил России на украинской территории, но, как продемонстрировал казахстанский кризис начала года, в Центральной Азии ситуация может накалиться весьма быстро и неожиданно для большинства экспертов и наблюдателей. 
 

Насколько я могу судить, январский кризис в Казахстане не предсказывал никто, в том числе и казахстанские коллеги. Еще 31 декабря ничто по большому счету не говорило о том, что через неделю там понадобится вмешательство ОДКБ. Это говорит о том, что конфликт может развиваться быстро, стремительно и втягивать в свою орбиту значительное количество участников с самыми непредсказуемыми последствиями. И проблема в том, что дестабилизация обстановки в том или ином государстве, в той или иной проблемной зоне наверняка будет сопровождаться применением различных новых широкомасштабных технологий и методик и практического свойства, и с использованием информационно-коммуникативных возможностей - методик, с которыми власти Центральной Азии еще не сталкивались и не имеют опыта их адекватного парирования", - обозначил проблему аналитик.

 
Инструменты США эффективны?
 
Если говорить о практическом содержании того ресурса, на который Запад может опереться, есть три инструмента. Во-первых, это работа по интеграции политических и бизнес-элит в западно-экономическое пространство. Во-вторых  -создание либерально-демократического поля, так называемого гражданского общества. И в-третьих - активная поддержка и пропаганда пантюркизма и исламизма как прямого оружия против Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 
 

По первому направлению работа в регионе была наиболее эффективна из всех трех. В наибольшей мере эта эффективность проявляется в Казахстане, в наименьшей - в республиках Центральной Азии, слабо интегрированных в мировую экономику. Создание демократического поля во всех республиках региона не дало серьезно ощутимого эффекта. Даже в наиболее успешных киргизском и казахском вариантах успех носит во многом имитационный характер. Либеральное движение есть, но его электоральный и мобилизационный потенциал практически ничтожен, что наглядно демонстрируют итоги любых серьезных кризисов в этих государствах. Ставка же на оппозиционных лидеров либерально-демократической ориентации традиционно не срабатывает в силу их маргинальности. Третье направление панисламистской и пантюркистской пропаганды активно шло через Турцию, пока Реджеп Тайип Эрдоган серьезно не испортил отношения с коллективным Западом и не начал в регионе в значительной степени собственную игру с опорой на неоосманистские ценности и идеи", - пояснил Грозин. 

 
Но тем не менее, несмотря на то что Турция сейчас решает в регионе свои вопросы и использует собственные ресурсы так, как она считает нужным и приемлемым для себя, долгосрочная работа прозападных региональных медиа, а также сетевого пространства по усилению националистической исламистской пропаганды для формирования антироссийских и антикитайских настроений продолжается, идет по нарастающей.
 

Мне кажется, что массового эффекта пока не наблюдается, но курс на попытки напичкать страны Центральной Азии радикальными исламистскими идеями, тесно связанными в том числе и с организованной преступностью и частью правящей элиты и имеющими сильный мобилизационный потенциал, носит стратегический характер и будет продолжен. Подводя черту, я считаю, что Москву, судя по ее последним действиям практического свойства, не слишком заботит и беспокоит риторика многочисленных американских документов, партнерств и того, что она предлагает странам региона. Но естественное беспокойство вызывают возможные практические шаги Соединенных Штатов, которые могут привести к неожиданным результатам, в том числе и касающиеся инициации серьезных конфликтов и попыток раскачать региональную стабильность. Таким образом, ближайшие годы, очевидно, в регионе будут напряженными в плане отражения разнообразных угроз безопасности и внутренних, и, возможно, внешних. Ситуация, безусловно, потребует и от России, и от ОДКБ, и от регионального антитеррористического центра ШОС контроля, разработки и дальнейшего совершенствования механизмов парирования вероятных угроз с Запада на данном направлении", - резюмировал Андрей Грозин.


Источник: Институт исследований Центральной Азии
 

"Убирайтесь вон, мерзкие сербы!" Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

24.03.2022, 18:22 19986
"Убирайтесь вон, мерзкие сербы!" Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Фото: pinterest.com
Тот факт, что мир меняется буквально на глазах, сейчас не отрицают даже в Вашингтоне. Конструкция международных отношений, существовавшая последние три десятка лет, уходит в прошлое.
 
Сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт
 
Так совпало, что одновременно с этим ушла из жизни Мадлен Олбрайт - женщина, ставшая одним из архитекторов системы с доминирующей ролью Соединенных Штатов.
 

С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", - гласит сообщение членов семьи покойной. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

 
Олбрайт была одним из главных лиц международной политики США в 1990-х годах. Она ушла из жизни в канун 23-й годовщины начала бомбардировок Югославии, и в том, что эта агрессия стала возможной, Олбрайт сыграла ключевую роль.
 
Это твоя благодарность, Мария?
 
Она появилась на свет 15 мая 1937 года в семье Йозефа и Анны Корбел. Отец Мадлен, а вернее, Марии, ибо именно такое имя было дано ей при рождении, был дипломатом. К Югославии семья будущего госсекретаря США имела отношение - Йозеф Корбел работал в посольстве Чехословакии в Белграде. О своем еврейском происхождении Олбрайт узнала только в зрелом возрасте. По ее словам, родители избегали этой темы. В роду Марии-Мадлен были те, кто стал жертвами "окончательного решения еврейского вопроса".
 
"Мюнхенский сговор" 1938 года фактически подвел черту под существованием независимой Чехословакии. Одной потерей Судет дело не ограничилось, и накануне окончательной утраты суверенитета Йозеф Корбел вывез семью в Лондон. Выбираться пришлось кружным путем, через Югославию, где у Корбела было много друзей. Спустя десятилетия, когда в Белграде будут рваться американские бомбы, найдутся те, кто помнил семью Корбел и совсем еще маленькую Марию, которой не было и двух лет. Сербы с недоумением будут задавать вопрос той, которая, будучи еврейской девочкой, была спасена благодаря югославам: "Это твоя благодарность, Мария?"
 
Как коммунист Тито помог сбежать от коммунистов
 
Корбел работал в эмигрантском правительстве Чехословакии в Великобритании, а после разгрома гитлеровцев с семьей вернулся на Родину. Теперь он был отправлен на работу в Югославию не в качестве рядового дипломата, а в качестве посла. В 1948 году, после прихода в Праге к власти коммунистов, Йозеф решил не возвращаться домой и попросил политического убежища в США. И снова интересный момент - вся эта комбинация стала возможной только потому, что коммунистический лидер Югославии Иосип Броз Тито был человеком, независимым от Москвы, и проводил собственный курс. В рамках которого беглецов в Америку он преследовать не собирался. Марии Яне Корбел было 10 лет, и вся ее дальнейшая жизнь стала возможной опять-таки благодаря лояльности югославов.
 
Начинавшая обучение в католическом пансионе в Швейцарии девочка продолжила его в американском Денвере, где ее отец получил место преподавателя в университете.
 
От активистки до советника президента
 
В 1957 году Мадлен стала гражданкой США, а спустя два года получила степень бакалавра политологии. Примкнув к демократам, она начинала с рядовой партийной активистки, а в 1970-х стала помощницей сенатора Эдмунда Маски. В 1978 году она была назначена членом Совета национальной безопасности при президенте Картере, отвечала за связи с общественностью.
 
Во времена правления республиканцев Рейгана и Джорджа Буша-старшего она преподавала в университете и занималась общественной деятельностью. В 1992 году президентские выборы в США довольно неожиданно выиграл молодой демократ Билл Клинтон. Олбрайт, которая являлась советником Клинтона по международным вопросам, получила назначение на пост постоянного представителя США при ООН.
 
Цель оправдывает средства
 
Мир вокруг изменился кардинально - после падения советского блока и распада СССР никто не мог бросить вызов доминирующей роли США. Госпожа Олбрайт в ООН действовала с этих позиций, чем сильно раздражала Генсека организации Бутроса Бутроса-Гали, не готового мириться с подчиненным положением.
 
С самого начала конфликта в Югославии США и Запад вели линию, согласно которой сербы несут главную вину за происходящее. Так было и в Хорватии, и в Боснии, и даже смиренное согласие Слободана Милошевича на Дейтонские соглашения ничего не поменяло.
 
Для Олбрайт был характерен такой цинизм, что порой он пугал самих американцев. В 1996 году в интервью с Лесли Шталь в телепрограмме CBS "60 минут" ей был задан вопрос о последствиях санкций против Ирака: "Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И, вы знаете, стоит ли это того?" На что Мадлен спокойно ответила: "Я думаю, что это очень тяжелый выбор, но цена - мы думаем, что она того стоила".
 
НАТО идет на Восток
 
Второй срок Клинтона начался с назначения Олбрайт на пост госсекретаря США. Она выступала за крайне жесткий внешнеполитический курс, который американцы называли "напролом". Олбрайт была убеждена, что победителям в "холодной войне" нет никакого смысла считаться с интересами побежденных. Продвижение НАТО в страны Восточной Европы было во многом делом рук Мадлен Олбрайт, которая заявляла: "Мы продолжим стирать линию, проведенную в Европе кровавым сапогом Сталина".
 
Госсекретарю мягко намекали, что ее рвение, основанное на семейных обидах на коммунистов, заведет отношения с Россией в тупик, но Олбрайт была убеждена в собственной правоте.
 
Венцом ее карьеры стал конфликт в Косово, где она встала на сторону косовских албанцев, предъявляя Белграду максимально жесткие требования. Итогом этой линии стала агрессия НАТО против Югославии, полностью перевернувшая представления о границах допустимого в международных отношениях.
 
"Гуманитарная миссия" в тротиловом эквиваленте
 
Курс Олбрайт в издании Time в 1999 году определили так: "Жестко проводимый, полумускулистый интервенционизм, который верит в использование силы, включая ограниченную силу, такую как массированная бомбардировка авиации, если нет ничего более действенного".
 
"Гуманитарная миссия" - так госпожа Олбрайт характеризовала разбомбленный поезд с гражданскими пассажирами, уничтожение объектов мирной инфраструктуры, поражение авиабомбами посольства КНР в Белграде... Даже спустя годы она ни в чем не раскаивалась.
 
В 2012 году Олбрайт представляла свою новую книгу и раздавала автографы, когда к ней подошла группа местных активистов, предложившая расписаться на фотографиях жертв американских бомбардировок 1999 года. Весь лоск моментально слетел с дамы, которая стала истерично кричать: "Мерзкие сербы, убирайтесь вон!"
 
"Рейх" Мадлен уходит в прошлое вместе с ней
 
Чем ей все-таки не угодили сербы? Неужто своей извечной ориентацией на Россию, неправильной, с точки зрения политического курса Вашингтона? В ее сердце не нашлось ни грамма благодарности к тем, кто избавил ее семью от попадания в жернова нацистской машины уничтожения, кто затем позволил без помех уехать в счастливое американское будущее.
 
Не только для сербов, но и для россиян Олбрайт стала во многом символом крушения представлений о Западе как о миролюбивом партнере, желающем России только добра.
 
Что до самой Олбрайт, то, уходя навсегда, она успела увидеть, как однополярный мир начинает уходить в прошлое. Строившийся ею "тысячелетний американский Рейх" просуществовал немногим больше, чем конструкция, созданная Гитлером.

Материал АиФ
 

Американский эксперт о военной операции РФ

20.03.2022, 17:55 26006
Американский эксперт о военной операции РФ
Фото: iz.ru
Темпы продвижения российских войск на Украине в рамках спецоперации высокие, заявил в интервью с популярным в США политическим сатириком Ли Кемпом экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке и бывший ведущий аналитик Сил быстрого развертывания морской пехоты министерства обороны США Скотт Ритер, который в течение 35 лет изучал доктрину, снаряжение, тактику операций сначала советской, а затем российской армии, сообщает RG.RU.

Бывший офицер морской пехоты США высоко оценил российскую спецоперацию, отметив гуманную тактику армии России, ее тактическое и оперативное превосходство.

Скотт Риттер: Я анализирую как военный. Я провел много лет в начале своей карьеры, изучая тактики сближения и уничтожения советских войск с помощью маневрирования огневыми возможностями. Я знаю этих ребят. Я изучал их 35 лет, их доктрину и снаряжение, тактику операции. То, что мы видим - это классическая многовекторная стратегия. Её цель - связывание вражеских сил, удержание их на местах, уничтожение командных пунктов, окружение вражеских сил и захват стратегически важных объектов. Обход укрепрайонов, где сражение было бы слишком интенсивным. Не просто не дать перехватить инициативу. 

Скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в Операции "Блицкриг" во Второй Мировой. Поэтому, если кто-то говорит "медленно" - нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории. Особенно, учитывая что украинская армия насчитывала 260 000 личного состава, обученных и экипированных по стандартам НАТО, с прочно увязанной системой командования, эффективно управляемая офицерами. Также стоит учитывать поддержку 200-300 000 резервистов, и вспомогательных подразделений, и служб. И так русские начали с численностью 190 – 200 000 солдат противостоять силе в 600 000 солдат.

Обычно в начале кампании вы добиваетесь превосходства три к одному на стороне нападения. Русские начали операцию при перевесе один к трём, или один к четырём на стороне Украины. Но тем не менее потери за последнюю неделю показывают 1 к 6 в пользу русских. Обычно в современных боестолкновениях во время Второй мировой, крупные бои на уничтожение, к примеру у немцев в боях с американцами при учёте того что американцы победили, на каждого убитого американца приходилось 1,3 1,4 немцев. Такое соотношение позволяло американцам побеждать в боях и продвигаться дальше. Соотношение русских и украинских 1 к 6 - для украинской стороны это разгромное поражение. Одна из причин, тормозящих продвижение русских - российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди украинских военных. 

Для меня, как и для всех, было абсолютной неожиданностью, что они начали операцию с одной рукой, связанной за спиной. Продвижение очень спокойное и очень аккуратное. Русские пытались договариваться со всеми, кто занимал укреплённые позиции, в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданских и разрушения городских объектов. Русские продемонстрировали отказ от уничтожения украинских солдат в их казармах. А ведь они могли. Вместо этого они позволили им мирно спать, и заявили – "мы предпочитаем, чтобы вы остались в своих казармах и отказались от сопротивления, потому что наши претензии ни к вам, мы охотимся на рыбу покрупнее". К несчастью для русских, украинцы решили сражаться, и они сражаются очень достойно. Не могу преуменьшать храбрость и стойкость украинских военных. Они противостоят прекрасно обученной и прекрасно оснащенной российской армии, которая обладает тактическими и оперативными преимуществами. И украинцы демонстрируют вполне достойные боестолкновения. Но они проигрывают, проиграют безнадёжно. И я думаю, рано, даже раньше, чем позднее, мы увидим полномасштабную сдачу. Когда у них закончатся боеприпасы, закончится еда, закончится питьевая вода и горючее, и они окажутся перед выбором - бесполезное сопротивление или смерть. 
 
Ли Кэмп: В американской пропаганде много говорится, я могу привести в пример вашу цитату в Твиттере – "практически всё что сказано западных каналах о действиях русских в Сирии неправда". На ваш взгляд, как российские войска относятся к жертвам среди гражданского населения?
 
Скотт Риттер: Российские войска намеренно лишили себя огромного преимущества современной военной доктрины - это решительное преимущество в огневой мощи. Я бы даже сказал абсолютное превосходство. Обычная стратегия русских - локализовать цель, и выжечь локацию плотным огнем артиллерии систем залпового огня, минометов, а затем прокатиться бронетехникой поверх всего, до тех пор, пока не будет локализована новая цель, и процедуру придется повторять. Тактика крайне эффективная и крайне жестокая. Если её применить к вражескому формированию, расположенному в городской застройке, или в густонаселенном пригороде - это бы привело к гибели десятков тысяч мирных жителей. Русские отказались от этой тактики. Они её нигде не применяли. Когда они совершают обстрелы, они руководствуются данными о разведывательной операции, о возможностях врага и его местоположениях. 

Война - это неточная наука. Говорю вам как тот, кто знает это не понаслышке. Ты произвел разведку цели, ты выбрал наиболее подходящие вооружение чтобы ликвидировать цель. И вдруг выясняется, что разведка ошиблась, или боезапас привёл к разрушению, для него не характерным. И в любом случае, когда происходят боестолкновения в районах, где проживают люди, люди платят самую высокую цену. И такое происходит в данный момент. Но утверждать, будто русские намеренно выбирают целью гражданское население - это абсолютное искажение действительности. Русские очень-очень аккуратны в использовании вооружений. Когда они используют тяжелое вооружение, к примеру в Харькове они использовали системы залпового огня в боях в частной застройке. Но чего западные СМИ вам не расскажут, так это то, что русские отправили до этого разведгруппу в тот район. Она попала в засаду, и была уничтожена украинскими военными, которые укрепились в этом районе. Такой исход разведывательной операции автоматически превращает этот район в законную боевую цель. Мне очень жаль, но таковы правила войны. Если вы приняли решение обороняться в жилых кварталах, вы не можете, это уже не военное преступление, если по этим кварталам ударят русские. Я думаю, в одном аспекте русские терпят поражение - это в плане пропаганды. Я не говорю, что мне хотелось бы, чтобы русские врали. Но хотелось бы, чтобы они представляли свою точку зрения в этом противостоянии. То, чему они противостоят - это не только пропаганда со стороны украинского правительства. 

Надо учитывать, что ЦРУ тесно сотрудничает с украинским Министерством информации. И ЦРУ ответственна за то, что имеет название "информационная операция". Это операция под прикрытием, политическая акция, применяемая с разрешения президента США. И причина, по которой они должны получить санкцию президента - ЦРУ обычно не имеет права манипулировать информацией, которая оказала бы влияние на американскую общественность. Они могут врать, они делают это весьма успешно. Но им запрещено врать, если это повлияет на точку зрения американцев. И как раз этим они сейчас и занимаются. Они ведут дезинформацию. Или, скажем так, они ведут информационную операцию, хорошо продуманную, с целью добиться внутриполитического результата в России. Смысл, по сути - свержение режима. Они хотят, чтобы Путина свергли. Поэтому создают внутреннее недовольство в России, и они будут направлять это недовольство вместе с санкциями и политическими механизмами. Это всё должно работать вместе. Санкции не работают сами по себе. Санкции, направленные на определённый класс граждан в Москве, которых США считают ориентированными на Запад. И закрывая этому классу доступ к выгодам от сотрудничества с Западом, вы нарушаете его жизненный уклад. США хотят, чтобы этот класс вышел из повиновения, и сверг своего Саддама. Это операция по смене режима. И пропаганда на Украине не ограничивается преувеличениями украинских побед, что обычно и делают военные, или преуменьшением российских успехов. Это манипуляция информацией в России и в Европе. 

Вспомним НАТО - это недееспособная организация, с позором выскочившая из Афганистана. Как вы их столкнете с тем, что сейчас происходит? Как вы заставите их пойти против того, на что русские способны? Нужно запустить информационную операцию, призванную перекроить общественное мнение в Европе. Но не прямым образом. Американская общественность также попадает под влияние пропаганды. Вы не можете ухитриться сделать так, чтобы ЦРУ навязывало враньё здесь, а дома на CNN говорила – "да это всё враньё". Не надо делать эти репортажи. Это неправда. Вы должны сообщать только правду. Нет, они позволяют вранью жить своей жизнью. Для этого нужна санкция правительства. Таким образом президент США завязан на операции, которая обманывает американскую общественность, и люди должны принять это к сведению. 

Источник: telegra.ph
 

Мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые - американский военный эксперт

13.03.2022, 17:09 33471
Мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые - американский военный эксперт
Фото: кадр из видео
Полковник армии США Дуглас Макгрегор: Известно, сколько их (биолабораторий США на Украине), но неизвестно – что там внутри. Виктория Нуланд напоминает того, кого поймали за кражей велосипеда и кто потом сказал по телевизору: я не крала велосипед, я не вор. Я думаю, практически все возможно. 
 
Плохая новость: то, что говорит наше правительство, часто неправильно. Действительно лучшая политика – это честность. Вы правы, что и на Украине, и в России есть коррупция, но мы должны понять, что нынешняя Россия – это не Советский союз, так же, как и Украина. 
 
Единственный человек, который может встать между ними и остановить войну, прекратить огонь – это президент Байден. Если бы он сказал: послушайте, забудьте о НАТО, мы поддержим нейтральную Украину, и я готов прямо сейчас провести конференцию со всеми сторонами и любыми европейскими лидерами, которые хотят участвовать, чтобы выработать детали этого нейтралитета и прийти к соглашению. Но Украина разрушается. 
 
Разве президент Трамп не делал этого?

- Он пытался, но, честно говоря, он не мог этого сделать. Он очень пытался и чувствовал себя неловко, отправляя оружие на Украину, потому что знал, что это – красный флаг для России. Я не думаю, что он много знал, потому что ему не всегда рассказывали правду. Так что я не думаю, что он знал об этих лабораториях. 
 
Россия продолжает утверждать, что они не атаковали больницу в Мариуполе

- Основываясь на личном опыте: американцы тоже совершали ошибки. Наши пилоты поражали не те цели, иногда гражданских – и когда мы это делаем, в конце концов мы говорим правду, что это была ошибка. К сожалению, есть тенденция изначально утверждать: это не мы, мы этого не делали, это предполагаемый враг. Мы просто не знаем. 
 
К сожалению, мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые. А на войне не бывает черного и белого.



 

Затрагивая вопрос геноцида, США должны внимательно посмотреть в зеркало

09.03.2022, 10:06 38391
Затрагивая вопрос геноцида, США должны внимательно посмотреть в зеркало
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
"Геноцид" - это преступление, признанное резолюциями ООН, в которых считается "самым трагическим актом в истории человечества". Соединенные Штаты, как и большинство стран мира, ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и приняли внутреннее законодательство, запрещающее геноцид. Однако мы видим, что некоторые американские политики без остановки говорят о "правах человека" на международной арене и "с возмущением" критикуют другие страны за "геноцид", призывая к "санкциям"… Кажется, что дядя Сэм является мировым образцом "расового равенства" и никогда не убивал, не преследовал и не дискриминировал этнические меньшинства. Разве это так?
 
Индейцы - самые большие жертвы геноцида Америки. Согласно историческим записям, с момента своего основания Соединенные Штаты систематически лишали индейцев их права на жизнь и основных политических, экономических и культурных прав посредством массовых убийств, изгнания, насильственной ассимиляции и т. д., пытались и физически и культурно уничтожить это население. Американский журнал Foreign Policy отметил, что преступления против коренных американцев полностью соответствуют определению геноцида в действующем международном праве.
 
Декларация независимости США 1776 года публично оклеветала коренных американцев как "безжалостную и нецивилизованную" расу. С тех пор США предприняли более 1500 нападений на индейские племена с целью оккупации территории, убивали и даже резали индейцев для изготовления сапог из их кожи. Кровь, оставшаяся после американских солдат, убивавших индейцев, запятнала Типпикано в 1811 году, Хорсшу-Бенд с ноября 1813 по январь 1814 года, Санд-Крик в ноябре 1864 года и Вундед-Ни в декабре 1890 года. В 1830 году в США был принят Закон о переселении индейцев, вынудивший около 100 000 индейцев переселиться на запад за тысячи километров. Тысячи переселившихся умерли от болезни и истощения, дорога вынужденной миграции превратилась в тропу крови и слез.
 
С конца XIX века правительство США приняло политику "насильственной ассимиляции", лишая индейские племена их автономии, заставляя коренных жителей идентифицировать себя с "основными ценностями" и навязывая статус "гражданства". Штаты заставляли индейских детей поступать в американские школы, изучать английский язык, верить в христианство, таким образом осуществляя культурный геноцид. К сожалению, чтобы прославить историю, многие американские историки часто описывают эти действия как эксплуатацию пустошей и цивилизацию "варваров", не упоминая при этом жестокую резню коренных народов. 
 
Население индейской этнической группы резко сократилось с 5 миллионов до 1492 года до 600 000 в 1800 году. И еще больше сократилось - до 237 000 в 1900 году. Доля в общей численности населения Соединенных Штатов упала с 10,15% в 1800 году до 0,31% в 1900 году. Пекоты, могикане, массачусеты и более десяти племен были полностью уничтожены. То, что США сделали с индейцами, включало в себя все, что определяет преступление геноцида и было неоспоримым геноцидом.
 
Сегодня индейцы по-прежнему систематически подвергаются дискриминации со стороны властей США. В настоящее время население индейцев и коренных жителей Аляски составляет всего 1,3% от общей численности населения США. Индейцы номинально имеют равные политические права, но зарегистрированы только 66% из 4,7 млн имеющих право голоса коренных американцев. И более 1,5 млн имеющих право голоса аборигенов не могут воспользоваться своим правом голоса из-за политических препятствий. В настоящее время в Конгрессе США всего четыре члена индейского происхождения, что составляет около 0,74% от общего числа членов двух палат. Общий политический статус и политическое влияние коренных американцев намного ниже, чем их доля в населении США. 
 
Ожидаемая продолжительность жизни американских индейцев на 5,5 лет ниже, чем у среднего американца, уровень злоупотребления наркотиками среди индейских подростков в 13,3 раза выше, чем в среднем по стране, уровень злоупотребления алкоголем выше в 1,4 раза, а уровень самоубийств в 1,9 раза выше, чем в среднем по стране. Во время эпидемии коронавируса у индейцев наблюдается в 2,8 раза больше заболеваемость и в 1,4 раза больше смертность, чем у белых. У индейцев более низкий уровень среднего образования, чем у всех других рас, и самый высокий уровень бедности. Индейцы в два раза чаще попадают в тюрьму за мелкие преступления. Количество заключенных индейских мужчин в четыре раза выше, чем у белых мужчин, а количество заключенных индейских женщин в шесть раз выше, чем у белых женщин. 
 
Коренные резервации занимают всего 2,3% территории США. Они отдаленные и малоплодородные, с плохими условиями жизни. Уровень бедности некоторых резерваций даже превышает 85%. Правительство США также систематически использует некоторые индейские резервации в качестве свалок для токсичных и ядерных отходов. За более чем 40 лет до 2009 года правительство США провело в общей сложности 928 ядерных испытаний на территории племен шошонов, в результате чего выпало около 620 000 тонн радиоактивных осадков, что эквивалентно радиоактивным осадкам, образовавшимся после атомной бомбардировки Хиросимы в Японии в 1945 году, почти в 48 раз.
 
Американцам других рас тоже есть что сказать. Американцы азиатского происхождения исторически были основными жертвами торговли людьми и принудительного труда в Соединенных Штатах. В последние годы американцы азиатского происхождения сталкиваются с растущим уровнем дискриминации и насильственных нападений, причем большинство инцидентов происходит в общественных местах, таких как улицы и рабочие места. Департамент полиции Нью-Йорка объявил, что преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в городе выросли на 361% в 2021 году по сравнению с 2020 годомКаждый четвертый американец азиатского происхождения опасается, что члены его семьи станут жертвами нападений или угроз из-за их расовой принадлежности. По данным Бюро трудовой статистики США, по состоянию на первый квартал 2021 года около 615 000 американцев азиатского происхождения потеряли работу, причем 48% из них были безработными более шести месяцев, этот показатель превысил долю длительно безработных среди безработных других этнических групп.
 
За более чем два десятилетия после "инцидента 11 сентября" притеснение и ненависть Америки к мусульманам не ослабевают. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что 53% американцев негативно относятся к исламу. Более 50% студентов, опрошенных в Калифорнии, заявили, что их травят из-за их мусульманского происхождения. Согласно опросу, 67,5% респондентов-мусульман заявили, что испытали на себе вред, причиненный "исламофобией", а 93,7% заявили, что "исламофобия" повлияла на их физическое и психическое здоровье.
 
Афроамериканцы давно угнетены рабством, запятнаны кровью и слезами. Сегодня, хотя и добились равенства де-юре, они по-прежнему сталкиваются с серьезным неравенством де-факто. По данным CNN, около 17% афроамериканских домохозяйств в настоящее время не имеют основных финансовых услуг, что почти в шесть раз больше, чем у белых домохозяйств. У белых стартапов в семь раз больше шансов получить кредит в год их основания, чем у афроамериканских. Глядя на Соединенные Штаты, можно увидеть бесчисленное множество "Флойдов", которые не могут свободно дышать под тяжестью превосходства белых.
 

Латиноамериканцы составляют важную часть населения США, но они изолированы от американского "экономического процветания". Данные показывают, что латиноамериканцы, составляющие 19% населения США, владеют лишь 2% богатства, а средний собственный капитал белых семей более чем в пять раз выше по сравнению с латиноамериканскими семьями. 

 
Кто болен, тот должен принимать лекарства. Теперь некоторые американские политики, игнорируя свою собственную серьезную проблему расовой дискриминации, изо дня в день называют себя "мастерами-учителями", вмешиваются во внутренние дела других стран под прикрытием так называемой демократии и прав человека, наносят ущерб интересам других стран и хотят, чтобы другие "принимали лекарства" для лечения собственной болезни Америки. И это действительно абсурдно. Если правительство США действительно намерено выступать против геноцида и способствовать расовому равенству, для начала оно должно посмотреть в зеркало, задуматься о себе, отказаться от лицемерия и двойных стандартов, серьезно отнестись к расовым проблемам и преступлениям в стране и полностью отказаться от акта политизации прав человека. Ему необходимо на основе равенства и взаимного уважения сделать какие-то практические вещи и добрые дела для здорового развития международного дела прав человека, тогда достоинство международного права будет по-настоящему реализовано.


 

Украина почти создала грязную ядерную бомбу

26.02.2022, 11:49 51266
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Фото: depositphotos
В калейдоскопе гремящих и сверкающих событий прошедшего напряженного дня затерялось сообщение о том, что российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. И зря, потому что оно, возможно, даже более важно, чем сводки с боевых полей, сообщает РИА Новости.
 
Перед самым началом военной операции по принуждению Украины к миру Владимир Путин произнес ключевую фразу, смысл которой сводился к тому, что Россия не может позволить Украине заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и что Киев находится буквально в шаге от его создания. Именно этот акцент на фоне хроники продвижения армии ЛДНР и группировок российской армии сразу же выпал из всеобщего внимания, хотя президент ни разу за два десятилетия у руля государства не был замечен в пустословии.

Что такое пресловутая грязная ядерная бомба и насколько высока вероятность ее появления в русофобских руках киевской власти? Попробуем разобраться.
 
Для начала определимся с терминами.
 
Сложно поверить, но сам термин и концепцию так называемой грязной бомбы придумал тогда еще малоизвестный писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который в свободное от письма время увлекался физикой. Саму идею Хайнлайн сформулировал еще в 1940-м, то есть за три года до запуска всем известного Манхэттенского проекта, при этом интуиция писателя была столь сильна, что подсказала ему альтернативный и наиболее интересный для нас вариант использования энергии атома.
 
Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной разрушительной мощностью, однако эффект применения такого оружия относительно кратковременный. Да, действительно, во время ядерного взрыва образуются крайне опасные изотопы, в числе которых стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181. Эти изотопы, попадая в организм, накапливаются там, вызывая тяжелые и зачастую неизлечимые заболевания. Например, радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий в мышцах, стронций в костях и так далее. При этом зона поражения ядерного взрыва довольно быстро денуклеаризируется, то есть активно теряет радиоактивность. В качестве примера можно привести Хиросиму и Нагасаки, единственные в истории человечества города, подвергшиеся ядерной бомбардировке. В массовом сознании сложилось впечатление, что на их месте на долгие десятилетия осталась выжженная пустыня, что вовсе не так. Уже в августе 1949 года был принят закон под названием Hiroshima Peace Memorial City Construction Law, который и дал немедленный старт полному восстановлению города. То есть с момента нанесения ядерного удара прошло чуть более четырех лет.
 
Принцип действия грязной бомбы другой, и именно его смог предугадать упомянутый выше фантаст. Этот тип боеприпаса гораздо проще по своему устройству и не требует сложных технических решений. Фактически это просто средство доставки (ракета, бомба или артиллерийский снаряд), к которому крепится контейнер с радиоактивным наполнителем. Один из потенциально наиболее действенных и поэтому опасных вариантов применения вообще подразумевает просто распыление радиоактивной пыли с борта самолета или любого другого летательного аппарата. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на поверхности земли, растениях, а дальше попадают в грунт и водоносные слои, на многие десятилетия делая эту территорию опасной для проживания. Человеку для развития лучевой болезни достаточно получить дозу облучения всего в один зиверт (Зв), доза в три-пять Зв приводит либо к смерти через пару месяцев, либо к развитию рака, шесть-десять Зв — это гарантированная смерть, так как начинается необратимое отмирание костного мозга.
 
Вопрос возможности создания Украиной, которая в рамках Будапештского меморандума отказалась от ракетного ядерного вооружения, грязной бомбы неоднократно рассматривался различными специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это невозможно по целому ряду причин. Во-первых, по политическим мотивам: коллективный Запад даже в самом сильном припадке русофобии не даст непредсказуемой киевской власти в руки подобный козырь. Во-вторых, потому что на Украине отсутствуют соответствующие технические возможности, нет центрифужных мощностей для обогащения урана и подходящих средств доставки.
 
Позволим себе не согласиться, тем более что нашу точку зрения разделяет и президент, обладающий несравнимо большей полнотой информации, включая данные внешней и научно-технической разведки.
 
Мы начали наш сегодняшний разговор с упоминания Чернобыльской АЭС непроста, как неспроста ее заняли и подразделения российской армии. По-хорошему в сводках новостей не мешало бы упоминать, на каком удалении от других атомных объектов идут боевые действия и что происходит на самих станциях. Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории Украины, на всех же прочих (Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) имеются такие технические сооружения, как бассейны выдержки извлеченного топлива (ИЗВТ). Это специальные резервуары, куда помещаются извлеченные из активной зоны тепловыделяющие сборки (ТВС) и где они промываются проточной водой в течение пяти лет. Только после этого, согласно нормативам, их можно переместить в хранилище, такое как, например, было построено в Чернобыле. В бассейнах внутри ТВС находятся топливные элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. И здесь очередной важный момент. Мало кто обратил внимание на маленькое уточнение Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную бомбу не в одиночку, а при содействии ее западных партнеров.
 
Считается, что на территории Украины нет лабораторий, которые справились бы с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не значит, что их действительно нет или кто-нибудь из больших друзей Киева не поставил бы туда все необходимое. Более быстрый и радикальный сценарий теоретически мог бы включать прямую доставку на Украину достаточного объема высокорадиоактивных отходов, скажем, из Турции или Германии, где американцы не только держат свои средства ядерного поражения, но и хранят отработанные материалы.
 
Что касается создания средств доставки, то и тут нет ничего невозможного. Легендарный в прошлом завод Южмаш сегодня действительно переживает период тотального упадка, при этом, напомним, там много десятилетий производилась достаточно широкая номенклатура изделий для космической промышленности, включая топливные модули. То есть на месте наверняка остались и документация, и некоторые производственные мощности, позволяющие, простите за термин, склепать из особо прочных металлов корпус, куда можно поместить груз ОЯТ.
 
Не стало бы дело и за средствами доставки. Если бы не справились ракеты собственного производства "Нептун", у друзей полно собственных, гораздо более мощных и дальнобойных аналогов. В конце концов, ничто не мешало украинской власти в порыве радикальной русофобии подорвать радиоактивный контейнер где-нибудь в районе черниговских лесов на границе с Россией или ввезти его на нашу приграничную территорию. Мощности заряда не хватило бы на запуск цепной реакции, но внушительная зона подверглась бы неконтролируемому заражению.
 
Повторимся, мы лишь строим версии и предположения, отталкиваясь от общедоступных данных, а Владимир Путин, вне всякого сомнения, оперирует намного более точной информацией. И если президент обозначил подобную угрозу в числе основных, значит, так оно и есть.
 
Остается лишь порадоваться, что наши западные друзья успели накачать Украину только обычными типами вооружений, так и не осмелившись дать Киеву еще и пару грязных ядерных советов.
 

Казахстанские железные дороги расторгли контракт Instant payments

08.02.2022, 22:47 67581
Казахстанские железные дороги расторгли контракт Instant payments
Фото: КТЖ РК
Недавно прошла новость про Instant payments. Мало кто знает, что КТЖ не просто расторг договор с Instant payments, но еще и договорились забрать на баланс КТЖ все их разработки, что является совершенно справедливым действием, сообщает у себя на странице в Facebook Олжас Худайбергенов. 
 
Это событие является достаточно красноречивым само по себе. А в дополнение идут кадровые изменения, которые избавляют от пережитков прошлого, от команды Мамина и некоторых членов семьи, которые вместе нанесли большой ущерб отрасли, из-за чего КТЖ имеет 2 трлн.тенге долгов. Понятно, что кадровые изменения в КТЖ должны идти вширь и вглубь, надеюсь, в итоге уйдет та отравляющая все и вся атмосфера интриг и коррупции, которая на пике достигала 40% от суммы контракта. Особенно надо увольнять тех, кто пугает руководство авариями и сбоями, а еще лучше взять этих людей на карандаш и при первой же аварии сажать за диверсии, ибо они являются исполнителями всех этих коррупционных схем, борьбе с которой противодействуют, пугая рисками аварий и сбоев.
 
Сейчас на КТЖ начинается крутая программа по цифровизации, которая уберет все посреднические цепочки (как я говорил ранее, впервые в истории страны в обсуждениях мер нет давления "интересов"), даст всему it-рынку доступ к сервисам КТЖ через API, устранит человеческий фактор за счет онлайн-контрактации и т.д. Если КТЖ реализует все эти программы и уберет коррупцию полностью, то это утроит рентабельность КТЖ, и высвободит ресурсы на постепенное обновление путей и вагонопарка без привлечения займов. А если еще сумеют все это реализовать через развитие собственных производств, то тогда этой команде управленцев можно будет ставить памятник!
 

Зомби-апокалипсис в Алматы - участник январских событий

23.01.2022, 17:54 105661
Зомби-апокалипсис в Алматы - участник январских событий
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Участники массовых беспорядков в Алматы находились под воздействием неизвестных веществ. Об этом стало известно из рассказа майора полиции, опубликованного на официальном сайте МВД РК 22 января.
 
По словам сотрудника полиции, массовые беспорядки начались днем 5 января возле "Алматы Арены". 
 

Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - рассказывает полицейский.

 
Майор сообщил, что у избитых сотрудников полиции толпа отбирала каски, бронежилеты, щиты.
 

Они останавливали каждый автотранспорт, в том числе и машины скорой помощи, и проверили, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что полицейских необходимо было как-то вывезти оттуда", - вспоминает сотрудник правоохранительных органов.

 
Вечером оперативнику пришлось защищать здания полиции. 
 

Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но люди ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое поднимали, забирали раненных. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах, на большой скорости, открывали огонь", - отметил майор.

 
Как сообщалось ранее, глобальные террористические организации для достижения боеспособности своего отребья и эффекта безумной агрессии в развязанных ими войнах активно используют боевые психотропные вещества, разработанные в западных лабораториях и производимые в промышленных масштабах на Ближнем Востоке. Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия, мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая. 
 
За неистовством головорезов ИГИЛ стоит "таблетка ужаса", доставляемая из Дубая - амфетамин, придающий смелость и физическую выносливость. Впервые он был применен в Каире, рассказывает Джан Микалессин читателям Il Giornale. Препарат называется каптагон, но все его уже называют "микстурой ужаса". Он расцветал вместе с "арабской весной" и как эликсир пролонгированной революции привносил пыл в массы исламистов, готовых пожертвовать собой под ударами полиции и военных, от Туниса до Египта, от Ливии до Сирии, говорится в статье. Но сегодня он стал кошмаром для Ближнего Востока: в экстазе, который порождает этот смертоносный амфетамин, люди режут и убивают с улыбкой на лице и пустотой в голове. Курды свидетельствуют, что находили его в карманах сотен боевиков, убитых в Кобани. Проведенный американской разведкой анализ аудиозаписи, на которой заснят Джихади Джон, британский боевик, осуществивший казнь западных заложников, доказывает, что палач находился под воздействием амфетамина, пишет Микалессин. Первыми рассказали о том, что принимали этот препарат, манифестанты, оказавшиеся в руках полиции в том драматическом 2011 году. Многие из них признались, что получили от организаторов демонстраций чудесные таблетки, дарившие смелость и силы. Препарат "Братьям-мусульманам" в то время поставляли из Дубая и Катара. А первыми научные тесты провели итальянские карабинеры. Прибыв в Ливию в 2013 году, чтобы попытаться превратить группы боевиков в настоящую армию, благодаря анализам крови они поняли, что по меньшей мере 30% потенциальных курсантов были наркозависимыми, говорится в статье. Сегодня существуют подозрения, что каптагон является препаратом, способным превратить фанатизм боевиков ИГИЛ в животную свирепость. Эти таблетки, производимые в Катаре, Дубае, а теперь и на территориях, контролируемых ИГИЛ, превратились в настоящее топливо для войны и террора, заключает автор статьи. 
 
Не религия и Коран, а "чудо-таблетки" стали главной подпиткой боевиков "Исламского государства", которые продолжают захватывать новые территории в Ираке и Сирии, приближаясь к Багдаду и Дамаску. К такому выводу пришли журналисты французского издания Le Point после проведения расследования.
 

Это вещество стало лучшим союзником воинов (террористической группировки) Daesh. Каптагон, препарат, созданный на основе амфетаминов, позволяет забыть о боли и страхе. Боевики "Исламского государства", как и некоторые жители стран Персидского залива, пристрастились к этой маленькой таблетке", - пишут исследователи из французской газеты

 
Речь идет не о собственно "классическом каптагоне", а о препарате, созданном на его базе, смешиваемом с гашишем и другими наркосодержащими веществами. Сам каптагон, который был создан в 1963 году, выписывался психиатрами в качестве средства для борьбы с нарушениями концентрации, депрессией и нарколепсией. В настоящее время каптагон запрещен в большинстве стран мира.
 
Сильнейшее психотропное вещество, которое используется боевиками, предположительно было создано в 2011 году в лаборатории НАТО в одной из стран Восточной Европы. Его называют "волшебным зельем для боевиков джихада", которые рассматривают каптагон как способ надолго сохранить свою силу в бою. "Он дает вам огромную энергию, вы начинаете сражаться, не утомляясь, вы идете прямо на противника, который находится перед вами, вы не знаете страха. Боевики также используют его, чтобы контролировать свои нервы и повысить свою сексуальную выносливость", - рассказывает один из торговцев "новой белой смертью".
 
Известно, что препарат позволяет человеку, принявшему его, до трех суток обходиться без сна и пребывать в состоянии гиперактивности. После принятия этой таблетки человек не чувствует боли. У него, образно говоря, "притупляется чувство вины": именно этим, по оценке экспертов, и объясняются те особо жестокие преступления, включая массовые обезглавливания, которые совершали боевики "ИГ" на территории Ирака и Сирии. Офицер сирийской контрразведки из города Хомс так описывает поведение заключенных боевиков, находившихся под влиянием этого вещества: "Мы били их и видели, что они не чувствуют боли. Большинство из них смеялись, когда мы их колотили".
 
В то же время каптагон, большей частью производимый боевиками в Сирии, является средством финансирования войны. Доходы от продаж в страны Персидского залива позволяют им оплачивать покупку оружия и спонсировать военные операции. В общей сложности более 50 миллионов таблеток каптагона были проданы в регионе в 2014 году. И это очень прибыльный бизнес. По словам Радвана Мортада, специалиста по джихадистским движениям, "повстанцы в Сирии потребляют часть производимого вещества, но также экспортируют этот товар за границу, особенно в страны Персидского залива". 
 

Доходы позволяют им финансировать покупку оружия и военные операции", - объясняет Мортада, добавляя, что "требуется всего несколько тысяч долларов, чтобы произвести 200 тысяч таблеток каптагона".

 
Американские наркологи раскрыли секрет работы каптагона, одного из самых популярных наркотиков среди боевиков ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РК), и создали вакцину, которая блокирует его действие на мозг. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature
 

Этот наркотик почти никому не известен за пределами Ближнего Востока - до этого никто не пытался понять, как именно и как сильно он влияет на работу мозга и психики. Меня он заинтересовал после того, как я услышал несколько историй о том, что боевики террористической организации ИГИЛ использовали его для того, чтобы не чувствовать страха в бою и улучшить боевой дух в группировке", - рассказал нарколог из Института Скриппса в Ла-Хойе (США) Кен Янда.

 
Янда и его коллеги уже несколько десятилетий изучают то, как различные наркотики, в том числе героин, метамфетамин или кокаин, влияют на работу мозга, и создают вакцины, способные "обучать" иммунную систему находить и нейтрализовать молекулы этих веществ до того, как они успеют проникнуть в мозг.
 
Новым объектом изучения ученых стало вещество фенэтиллин, более известное под торговой маркой "каптагон". Это вещество, представляющее собой "склейку" молекулы амфетамина и теофиллина, одного из бодрящих компонентов кофе и чая, было создано в 60-х годах прошлого века немецкими химиками в качестве лекарства от депрессии и синдрома дефицита внимания. Затем оно было благополучно забыто, когда у него были открыты серьезные побочные эффекты.
 
О каптагоне, как вспоминает ученый, публика начала говорить в начале текущего десятилетия, во время событий "арабской весны" на Ближнем Востоке, когда многие люди начали связывать распространение этого вещества среди молодежи в Тунисе, Египте и других странах арабского мира с началом волнений и революций в этих государствах.
 
Еще чаще о нем начали вспоминать после того, как фенэтиллин начали производить в массовых количествах подпольные лаборатории, расположенные на территориях, подконтрольных ИГИЛ, чьи боевики используют каптагон в качестве излюбленного "боевого наркотика". Позже возник скандал с участием саудовского принца Абделя, в самолете которого полиция обнаружила две тонны этих таблеток. По текущей статистике, свыше 40% наркоманов в Саудовской Аравии употребляют или употребляли каптагон.
 

Меня лично в каптагоне заинтересовало то, что это вещество, по сути, является заготовкой обычного амфетамина, которая распадается в организме на предположительно безвредный теофиллин и амфетамин. В таком случае возникает вопрос - зачем производить это вещество, гораздо более сложное в изготовлении, а не просто варить амфетамин?" - продолжает Янда.

 
Для изучения свойств этого вещества Янда и его коллеги воспользовались инструментарием, который они создали во время разработки вакцин. "Натравливая" иммунную систему мышей и крыс на определенную часть наркотика, ученые получали возможность изучать то, как остальная часть молекулы влияла на работу мозга животных.
 

Оказалось, что каптагон не был простой заготовкой амфетамина, а теофиллин не был бесполезной и безвредной добавкой. Оба компонента наркотика отдельно действуют на мозг и усиливают психоактивные свойства друг друга, в результате чего их союз влияет на мозг гораздо сильнее, чем простая смесь и того, и другого вещества. Теперь понятно, почему он популярен среди боевиков ИГИЛ и молодежи в странах Ближнего Востока", - объясняет ученый.

 
По словам биолога, необычные свойства этого наркотика и его недооценка медицинскими службами и властями в странах, еще не знакомым с каптагоном, может привести к серьезным последствиям. К примеру, он не исключает возможности того, что данный препарат может и уже даже мог использоваться злоумышленниками для проведения актов так называемого "фармакологического терроризма".
 

Под этим выражением я понимаю использование в боевых или политических целях каких-то веществ, которые были изначально разработаны для того, чтобы приносить пользу организму. Сейчас такие вещества или используются не по назначению, или применяются террористами для улучшения своих боевых качеств или в качестве оружия массового поражения. К примеру, многие опиаты можно превратить в крайне токсичные аэрозоли, которые будут убивать или выводить из строя людей", - пояснил Янда, беседуя с РИА Новости

 
К примеру, распыление каптагона над большими группами людей может вызвать у них приступы паранойи, массовой истерии, необъяснимой эйфории и других форм неадекватного поведения, что может быть использовано террористами в своих целях. Фенэтиллин, по словам Янды, вероятно, уже использовался в подобных целях в Сирии и в других арабских странах во время волнений в 2010-2012 годах, однако однозначных свидетельств этого пока нет.
 

Ничего нового и удивительного в этом нет - еще во времена Второй мировой войны немцы использовали амфетамин и другие стимуляторы для того, чтобы повышать боевой дух солдат, и все противоборствующие силы злоупотребляли им во Вьетнаме. Каптагон, чьи компоненты усиливают действие амфетамина, просто является новым витком эволюции в подобном применении наркотиков", - пояснил ученый, отвечая на вопросы журналистов.

 
Как отмечает Янда, полноценная вакцина от каптагона, если это потребуется, может быть разработана и протестирована на грызунах и приматах меньше чем за год. С другой стороны, как он отмечает, проще предотвратить проникновение этого наркотика в новые государства, чем пытаться подавить его применение подобными способами.
 
Публикация результатов этого исследования, как надеется ученый, привлечет внимание публики к этой проблеме и заставит власти стран Ближнего Востока и других стран более серьезно относиться к распространению каптагона и бороться с его производством на их территории.
 
По данным телеканала РенТВ, Пентагон недавно разместил на сайте госзакупок США заказ на партию стероидов и препаратов с высокой биологической активностью. Психоактивные вещества понадобились для проекта под кодовым названием "Боевой гормон". Военное ведомство решило подготовить экспериментальную группу суперсолдат, которые якобы не будут знать страха и усталости. 
 
В 2013 году отставной сержант армии США Джо Биггс обвинил Пентагон в использовании запрещенных веществ. По словам Биггса, во время войны в Афганистане командование заставляло солдат принимать психотропные препараты.
 

Каждому перед боевой операцией давали таблетки. Препарат должен был сделать нас бесстрашными. Нас заставляли его пить. Страха действительно не было, но потом начиналась настоящая ломка. Некоторым солдатам требовалось еще и еще", - делился Биггс.

 
По данным Департамента защиты военнослужащих США, психотропные препараты регулярно употребляют около 40 процентов американских солдат. Первые полгода новобранцев заставляют пить антидепрессанты, чтобы облегчить адаптацию к военной службе, а участникам боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии для подавления страха выдавали психостимуляторы. Каждый четвертый боец спецназа и морской пехоты ходил в атаку под действием запрещенных препаратов.
 

Это позволяло им не отвлекаться на посторонние задачи и не реагировать на внешние раздражители", - пояснил телеканалу военный эксперт Владимир Орлов.

 
В 2018 году во время учений НАТО в Норвегии местные жители подали более 400 жалоб на непристойное поведение военнослужащих армии США.
 

Люди жаловались на беспорядки. По их словам, солдаты устраивали дебоши на улицах и испражнялись рядом с детскими садами и рекреационными объектами", - рассказал политолог Алекс Миллард. 

 
В 2007 году Министерство обороны США лоббировало так называемый психологический закон кевлара, который должен был легализовать использование стимуляторов в армии. Однако скандальный законопроект не приняли из-за разногласий в конгрессе.
 

Америке наркотики нужны и для того, чтобы их использовать во время различных цветных революций и создавать психологическое воздействие на людские массы", - отмечает Владимир Орлов.

 
Подобное уже было в Третьем рейхе. Во время Второй мировой войны Германия применяла психотропные вещества для поддержания боевого духа солдат. Отвечал за проект Отто Ранке - директор Института общей и оборонной физиологии при Берлинской академии военной медицины. 
 
Врач разработал мощный психостимулятор под кодовым названием D-9. По некоторым данным, препарат испытывали на узниках концлагеря Заксенхаузен и результаты впечатляли. Якобы с помощью допинга даже истощенные пленники без отдыха преодолевали несколько десятков километров с 25-килограммовым рюкзаком. 
 
По словам ряда историков, личный врач фюрера Теодор Морелль, начиная с 1936 года, регулярно делал Адольфу Гитлеру инъекции допинга. Экспрессивное поведение лидера нацистской Германии может объясняться не только психическими особенностями, но и побочным действием препаратов.
 
В казахстанских СМИ сообщалось, что ожесточенность участников, их дикость один из очевидцев объяснял психотропными веществами, которые раздавали в толпе. Свидетельства очевидцев из правоохранительных органов Алматы являются очередным подтверждением того, что участники террористической атаки на Казахстан и, в частности, Алматы находились под воздействием неизвестных препаратов, которые не могли появиться на территории страны без масштабной хорошо организованной, щедро профинансированной "помощи" извне, которая беспрепятственно прошла через границы нашей страны. 
 
Как сообщалось ранее, в своем выступлении на первом после массовых беспорядков заседании мажилиса парламента президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "над подготовкой захвата власти работали профессионалы". 
 

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.

 
Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором - подключились бандиты и мародеры. Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
 
После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти.
 
Называя вещи своими именами, […] против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
 
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
 
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент", - сообщил глава государства в выступлении перед парламентом и народом.
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.
 

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