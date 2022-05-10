Воспитателя еще одного павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, в горных районах юга страны - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе, юге - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на юге, западе Акмолинской области ожидаются гроза, пыльная буря, ветер ночью на юге, западе области, порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на северо-западе порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

Днем на западе, юге и в горных районах Алматинской области - гроза, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидаются временами гроза, шквал, в горных районах - град, на севере области - пыльная буря, на большей части области ветер 17-22, на горных перевалах 25 метров в секунду.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, на севере, западе, юге области ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Атырауской области - гроза, град, на западе, центре и востоке области ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Мангистауской области гроза, на западе области ночью и утром туман, на юге, северо-востоке области пыльная буря, ветер 17-22, порывы 25 метров в секунду.

На юге Актюбинской области гроза, в центре, на юге области - ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, юге, днем на большей Костанайской области ожидаются гроза, град, ветер 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

На юге, западе, севере Северо-Казахстанской области - шквал, пыльная буря, ночью на юге, днем на большей части усиление ветра до 15-20, на юге, западе, севере порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

Днем на большей части Павлодарской области, днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза, днем на юге области - пыльная буря, на западе, севере, юге области ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Ночью и утром на севере, в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре области - пыльная буря, на севере, в центре, на востоке области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, севере Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане ожидается гроза, +19 - +21 градус, скорость ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Алматы - гроза, +28 - +30 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.