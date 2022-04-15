Лицензирование детсадов могут вернуть после скандала с особенными детьми в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В настоящее время по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерством энергетики РК проводится масштабный технологический аудит электростанций по всей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 апреля представители Министерства энергетики РК во главе с вице-министром энергетики РК посетили электростанции Темиртау: ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС АО "АрселорМиталл Темиртау" и ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS", сообщает пресс-служба МЭ РК

Во время посещения электростанций были рассмотрены актуальные вопросы текущего отопительного сезона и планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Руководители электростанций рассказали о дальнейших планах по модернизации и обновлению энергооборудования и проинформировали о текущих работах по строительству седьмого котла на ТЭЦ-2 и реконструкции котла № 1 на ТЭЦ-ПВС.

В министерстве отметили, что строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 планируется завершить осенью 2023 года, реализация этого проекта в дальнейшем позволит увеличить мощность электростанции.

Также представители ведомства на ТЭЦ-ПВС проинспектировали ход строительства новой дымовой трубы. Высота строящейся трубы составит 150 метров, на сегодня построено 75 метров. Строительные работы были начаты в 2021 году, окончание строительства новой трубы запланировано на сентябрь этого года.

Как рассказали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу, проводить плановое обследование и капитальный ремонт действующей дымовой трубы.

Также представители министерства побывали на заводе ТОО "Корпорация "КазЭнергоМаш", где ознакомились с ходом выполнения работ, направленных на изготовление комплектующих запчастей, необходимых для проведения капитального ремонта котлов Петропавловской ТЭЦ-2.