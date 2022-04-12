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Депутаты мажилиса требуют запретить частные детские сады

11.04.2022, 10:03 18046
Депутаты мажилиса требуют запретить частные детские сады
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Депутаты мажилиса требуют запретить частные детские сады, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поводом для этого послужил очередной факт жестокого обращения с малышами. Причем происходило все в центре для детей-аутистов с задержкой развития, сообщает телеканал КТК.
 

Это нужно вывести из-под сферы частного предпринимательства. Тем более когда речь идет о детях с особыми потребностями. Это дети, которые не могут себя защитить, ничего никому не могут рассказать. Они просто плачут. Я считаю, что нужно выводить из индивидуального предпринимательства, и чтобы мораторий их не касался", - говорит депутат мажилиса парламента РК Айгуль Куспан.

 
Последний случай произошел в столичном детсаду "Сати". Следствие установило, что избиение малышей сняли на видео несколько месяцев назад, отчего установить тяжесть побоев невозможно. Поэтому воспитательниц и нянечку привлекают по довольно легкой статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Наказание - штраф до 160 МРП или арест до 40 суток. В каких условиях содержались дети, выяснить тоже не удалось. Владелец детсада решил закрыть его на какое-то время.
 
Ранее в акимате заявили, что сад частный, а на проверки сейчас наложен мораторий, поэтому никакого контроля за учреждением не было. К слову, родители детей-аутистов платили в месяц от 130 тысяч до 200 и выше. Мириться с таким отношением они не стали. Заявили в полицию и обратились к депутатам, чтобы те взяли под контроль ход уголовного дела.
 

Все лица уже установлены. Весь круг лиц. Я не могу сейчас говорить, какие они дают объяснения. Но все лица установлены. Весь круг известен нам", - сказал замначальника управления полиции района Байконыр Нур-Султана Мади Байгабулов.


Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист.

Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду.
 

новости по теме

Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности РК

12.04.2022, 09:30 1646
Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Есин Данияр Нурашович освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 

Глава МИД РК принял делегацию Европейского парламента

11.04.2022, 19:51 9401
Глава МИД РК принял делегацию Европейского парламента
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял делегацию Европейского парламента, которая прибыла в Казахстан для участия в 19-м заседании комитета парламентского сотрудничества (КПС) "Республика Казахстан - Европейский cоюз", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ее состав вошли первый заместитель председателя делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией и заместитель председателя комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП, сообщает пресс-служба МИД РК.
 

Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК - ЕС", - отметил на встрече глава внешнеполитического ведомства РК.

 
Министр обсудил с евродепутатами программу реформ президента РК по модернизации политической системы страны и построению "Нового Казахстана".
 
В свою очередь Америкс отметил, что Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе Центральной Азии.
 

Многое изменилось с тех пор, как я посетил Казахстан два с половиной года назад, но Казахстан и ЕС остаются близкими партнерами. Мы поддерживаем курс политических реформ в стране и внимательно следим за его реализацией на практике", - сказал он.

 
Также была затронута тема расследования истинных причин январской трагедии в контексте принятой в начале резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.
 

Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждем официальных результатов расследования", - отметил в этой связи Миллан-Мон.

 
В рамках визита делегации Европарламента помимо проведения заседания КПС запланированы ее встречи в Нур-Султане и Алматы с депутатами сената и мажилиса, уполномоченным по правам человека в РК, представителями правоохранительных органов РК, государственных органов экономического блока, гражданского общества.
 

Генпрокуратура РК расследует факты оставления департаментов КНБ и полиции ряда регионов во время январских беспорядков

11.04.2022, 16:42 12781
Генпрокуратура РК расследует факты оставления департаментов КНБ и полиции ряда регионов во время январских беспорядков
Фото: regtv.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении руководителей департаментов КНБ и полиции в ряде регионах по делам о январских беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжаем работать по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Руководители этих органов признаны подозреваемыми", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Он напомнил, что ранее сообщалось о задержании экс-заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области. 
 

Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы", - уточнил спикер. 

 
По его словам, в настоящее время найдено всего лишь 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников. 
 

Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников службы авиационной безопасности. Все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения", - сказал Елдос Килымжанов.




 

Тугжанов доложил Токаеву о реализации программы повышения доходов населения

11.04.2022, 16:02 13766
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главе государства была представлена информация о реализации программы повышения доходов населения.
 
Ералы Тугжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что повышение зарплаты затронет более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигосударственного сектора. Также предусмотрено увеличение трудового дохода 2,8 млн работников крупного бизнеса, получающих государственную поддержку путем установления встречных обязательств бизнесу.
 
Президент был проинформирован о планах правительства по созданию новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, увеличения дохода от предпринимательской деятельности, а также новых производств в фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии и нефтехимической отрасли.
 
Кроме того, как сообщил заместитель премьер-министра, предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. К примеру, в рамках проекта "Бакытты отбасы" 20 тысяч многодетных и воспитывающих детей с инвалидностью женщин будут охвачены мерами занятости. Для трудоустройства молодежи будут реализованы проекты "Молодежная практика", "Первое рабочее место", также будут выдаваться гранты до 400 МРП.
 
По итогам встречи глава государства отметил исключительную важность повышения доходов населения и поручил держать данный вопрос на особом контроле правительства.
 

Назначен исполняющий обязанности пресс-службы премьер-министра

11.04.2022, 15:46 14186
Назначен исполняющий обязанности пресс-службы премьер-министра
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Канат Кульшманов назначен исполняющим обязанности руководителя пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Канат Кульшманов окончил ЕНУ имени Л.Гумилева по специальности "журналистика". Имеет ученую степень доктора PhD. 
 
Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства "Казинформ". В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области. С июня 2021 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба главы правительства.
 

 

Тамара Дуйсенова вновь возглавила Минтруда РК

11.04.2022, 11:45 16731
Тамара Дуйсенова вновь возглавила Минтруда РК
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Тамару Дуйсенову министром труда и социальной защиты населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан", - говоится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды. 


Напомним, ранее Дуйсенова занимала пост главы МТСЗН - в период с января 2017 по ферваль 2018 года.


 

Военные моряки в ходе учения "Батыл Тойтарыс - 2022" выполняют задачи в Каспийском море

09.04.2022, 12:14 37936
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - К маневрам в казахстанском секторе Каспийского моря привлечены корабли Военно-морских сил Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Военные моряки осуществляют охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Личным составом Военно-морских сил также планируется выполнение боевых упражнений. 
 
Мероприятие проводится в рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс - 2022" по реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева об обеспечении эффективной координации между силовыми структурами, налаживании их оперативной и военно-технической совместимости.
 
Учение "Батыл Тойтарыс - 2022" продлится до 16 апреля.
 

В Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ

08.04.2022, 20:30 49541
В Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ
Фото: Петропавловск.news
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По предварительной информации комиссии по расследованию технологического нарушения, назначенной Министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы № 1 на Петропавловской ТЭЦ-2, основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Этот фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу "точки росы" и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
 
Для выяснения технического состояния дымовой трубы № 1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначены соответствующие экспертизы.
 
Работа комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.
 
Как сообщалось ранее, 20 марта на ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. 26 марта стало известно об очередной аварии на ТЭЦ-2.

 

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