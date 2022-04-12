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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Депутаты мажилиса требуют запретить частные детские сады, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поводом для этого послужил очередной факт жестокого обращения с малышами. Причем происходило все в центре для детей-аутистов с задержкой развития, сообщает телеканал КТК

Это нужно вывести из-под сферы частного предпринимательства. Тем более когда речь идет о детях с особыми потребностями. Это дети, которые не могут себя защитить, ничего никому не могут рассказать. Они просто плачут. Я считаю, что нужно выводить из индивидуального предпринимательства, и чтобы мораторий их не касался", - говорит депутат мажилиса парламента РК Айгуль Куспан.

Последний случай произошел в столичном детсаду "Сати". Следствие установило, что избиение малышей сняли на видео несколько месяцев назад, отчего установить тяжесть побоев невозможно. Поэтому воспитательниц и нянечку привлекают по довольно легкой статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Наказание - штраф до 160 МРП или арест до 40 суток. В каких условиях содержались дети, выяснить тоже не удалось. Владелец детсада решил закрыть его на какое-то время.

Ранее в акимате заявили, что сад частный, а на проверки сейчас наложен мораторий, поэтому никакого контроля за учреждением не было. К слову, родители детей-аутистов платили в месяц от 130 тысяч до 200 и выше. Мириться с таким отношением они не стали. Заявили в полицию и обратились к депутатам, чтобы те взяли под контроль ход уголовного дела.

Все лица уже установлены. Весь круг лиц. Я не могу сейчас говорить, какие они дают объяснения. Но все лица установлены. Весь круг известен нам", - сказал замначальника управления полиции района Байконыр Нур-Султана Мади Байгабулов.





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