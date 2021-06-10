Президенту доложили о работе по повышению конкурентоспособности предприятий казахстанского машиностроения

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Романа Скляра, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту была представлена информация о системной работе по привлечению инвестиций из Германии, достижению динамичного бизнес-сотрудничества между двумя странами, реализации совместных проектов в важных направлениях для казахстанской экономики. Функционирует правительственная рабочая группа, на регулярной основе проводятся встречи для дальнейшей проработки перспективных направлений и проектов", - информирует пресс-служба Акорды.

Роман Скляр рассказал главе государства о комплексной работе по развитию машиностроения в Казахстане. Сейчас в стране действует более 3 тысяч машиностроительных предприятий, на которых занято 119 тысяч сотрудников.

В целях динамичного развития отрасли правительством принимаются меры поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, сохранение объемов и обеспечение дальнейшего роста производства", - сказал он.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность проводимой работы и дал ряд конкретных поручений.

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