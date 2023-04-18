Президенту Казахстана доложили о социально-экономическом развитии Алматы

Также главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы

Фото: Акорда

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт токаев заслушал доклад акима города Алматы Ерболата Досаева об итогах социально-экономического развития мегаполиса за I квартал текущего года, - Президент Казахстана Касым-Жомарт токаев заслушал доклад акима города Алматы Ерболата Досаева об итогах социально-экономического развития мегаполиса за I квартал текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.





По данным пресс-службы, за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 23,9% за счет деловой активности, которая выросла до 57,9%, заняв I место среди регионов.





Президенту был представлен отчет о мерах по дальнейшей диверсификации экономики. В 2023 году запланирована поддержка 3 тысяч проектов малого и среднего бизнеса на 43 млрд тенге, дополнительно выделено 4 млрд тенге для финансирования факторинговых сделок, открыты 5 малых промышленных парков для обеспечения роста обрабатывающей промышленности.





Также главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы, реализуемого в рамках программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года. Особое внимание в текущем году в городе будет уделено реализации поручений Касым-Жомарта Токаева по экологизации общественного транспорта. Планируется выделить более 66 млрд тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками также будет осуществлен закуп новых 650 автобусов и 31 электробуса.





Президент был ознакомлен с планами по улучшению качества модернизации дорожной инфраструктуры.





В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения главы государства по децентрализации полномочий. С 1 апреля с городского уровня районным акиматам переданы 15 функций с увеличением их бюджета в 2,7 раза, до 161,6 млрд тенге.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по принятию мер для привлечения инвестиций и обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.



