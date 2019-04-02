Президенту Казахстана доложили об основных проектах компании Borealis в Казахстане

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании "Borealis" Альфреда Штерна, передает Kazakhstan Today.

Глава государства, отметив важность сотрудничества с компанией "Borealis", подчеркнул особую значимость реализации крупных проектов в Казахстане.

"Хотел бы обменяться с вами мнениями по актуальным вопросам повестки нашего взаимодействия и, прежде всего, по строительству газохимического комплекса в Атырауской области, которое нам предстоит осуществить. Мы нацелены на тесное и продуктивное партнерство с Вашей компанией", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи президенту Казахстана было доложено об основных проектах компании "Borealis" в Казахстане и перспективах их реализации.

А. Штерн, отметив высокий уровень взаимодействия, поблагодарил главу государства за возможность работать в Казахстане и оказываемую поддержку.

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