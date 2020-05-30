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В Акмолинской области президенту показали работу солнечной электростанции

29.05.2020, 16:00 8236
В Акмолинской области президенту показали работу солнечной электростанции
Кокшетау. 29 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Целиноградский район Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Программу визита открыло знакомство с работой солнечной электростанции ТОО "Hevel Kazakhstan", построенной в этом году. Президент был проинформирован о перспективах развития "зеленой энергетики" в регионе, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На строительство электростанции мощностью 100 МВт было инвестировано около 30 млрд тенге. Ежегодная выработка электроэнергии составит более 148 млн кВт-ч. В проекте использованы инновационные технологии - гетероструктурные двусторонние солнечные модули, являющиеся собственной разработкой компании.
 
Глава государства отметил важность использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и пожелал успехов работникам электростанции.
 

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