При администрации президента РК образован Центр анализа и прогнозирования

Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - Указом главы государства образован Центр анализа и прогнозирования с внесением соответствующего изменения в структуру администрации президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, распоряжением главы государства заведующим Центром анализа и прогнозирования администрации президента РК назначен Ержан Бабакумаров, сообщает пресс-служба Акорды.





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