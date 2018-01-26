При Конституционном совете учрежден научно-консультативный совет

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - 24 января в Конституционном cовете состоялось заседание, в рамках которого принято решение об учреждении Научно-консультативного совета при Конституционном совете Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе Конституционного совета Республики Казахстан, данный консультативно-совещательный орган создан в целях оказания научного содействия Конституционному совету Республики в осуществлении возложенных на него полномочий.

Как отметил Кайрат Мами, динамичные темпы развития правовых систем современных государств, углубляющиеся процессы глобализации ставят перед органами конституционной юстиции новые задачи, решение которых требует научно-методологического обеспечения.

В задачи НКС входят: подготовка научно обоснованных предложений и рекомендаций по обеспечению верховенства Конституции на территории Республики, разработке современных проблем конституционализма, повышению эффективности механизмов защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, прогнозирование правовых последствий решений Конституционного Совета и анализ состояния их исполнения.

В состав НКС рекомендованы известные ученые-правоведы страны в области конституционного, гражданского, уголовного, международного права и других отраслей юриспруденции. Члены НКС осуществляют свою работу на общественных началах. Решения НКС носят рекомендательный характер.

Для координации деятельности НКС Конституционный совет из своего состава определил его Секретаря - члена Конституционного совета В. Малиновского.

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