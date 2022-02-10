При правительстве РК образован совет отечественных предпринимателей

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года образован совет отечественных предпринимателей при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Образовать Совет отечественных предпринимателей при правительстве Республики Казахстан в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению", - говорится в документе.
Рабочим органом совета является Министерство национальной экономики РК. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Задачами совета являются выработка рекомендаций и предложений по вопросам:
* социально-экономического развития Республики Казахстан;
* совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам предпринимательства;
* создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны;
* оценки и улучшения делового и инвестиционного климата.
Также совет занимается рассмотрением и обсуждением иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.
В состав совета отечественных предпринимателей при правительстве РК вошли: премьер-министр РК (председатель), заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК (заместитель председателя), первый вице-министр национальной экономики РК (секретарь), заместители премьер-министра РК, министры, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.
Также в составе руководители: фонда "Самрук-Казына", холдинга "Байтерек", НПП "Атамекен", "Ассоциации "Форум предпринимателей Казахстана", Союза птицеводов Казахстана, Молочного союза Казахстана, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Зернового союза Казахстана, Казахстанского союза химической промышленности, Ассоциации фермеров Казахстана, Союза строителей Казахстана, Ассоциации казахстанского автобизнеса, Союза международных автомобильных перевозчиков, Ассоциации застройщиков Казахстана, Ассоциации предприятий легкой промышленности, Мясного союза Казахстана, Союза кабельной продукции Казахстана, Ассоциации общественного питания, Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Казахстанской ассоциации IT-компаний, Национальной палаты здравоохранения, Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy, Союза транспортных и логистических организаций и ассоциаций Kazlogistics, Евразийской медицинской ассоциации, Казахстанской туристской ассоциации, ассоциации финансистов Казахстана, Союза машиностроителей Казахстана, Казахстанской ассоциации производителей цемента и бетона, Ассоциации упаковщиков Казахстана, Ассоциации химической промышленности KAZХИМИЯ, Союза нефтесервисных компаний Казахстана.