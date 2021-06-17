При Совбезе создадут спецгруппу по защите прав детей

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Принято решение о создании при аппарате Совета безопасности постоянно действующей межведомственной рабочей группы для координации деятельности всех уполномоченных органов по защите прав и законных интересов детей, предупреждению и пресечению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под председательством помощника президента - секретаря Совета безопасности Асета Исекешева состоялось совещание по вопросам безопасности и охраны прав детей, обеспечения контроля за каждым делом, расследуемым в связи с насилием в отношении несовершеннолетних.

По итогам совещания принято решение о создании при аппарате Совета безопасности постоянно действующей межведомственной рабочей группы для координации деятельности всех уполномоченных органов по защите прав и законных интересов детей, предупреждению и пресечению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, сообщает Акорда.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы противодействия насилию в отношении несовершеннолетних, торговле детьми, а также обеспечения надлежащих условий в детских домах и интернатах.

Государственным органам также поручено принять дополнительные меры по обеспечению контроля и учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы после отбывания наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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