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Причину скопления более 140 единиц транспорта на казахстанско-кыргызской границе объяснили в Комитете госдоходов

01.04.2019, 09:09 7858
Причину скопления более 140 единиц транспорта на казахстанско-кыргызской границе объяснили в Комитете госдоходов
Фото: Factum.kz
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Скопление автотранспортных средств на государственной границе с Кыргызстаном образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр, заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.
 
На государственной границе Казахстана осуществляется мониторинг, и при необходимости досмотр транспортных средств на предмет выявления перемещения запрещенных товаров. С 27 марта текущего года на пункте пропуска "Карасу" на казахстанско-кыргызской границе осуществлен досмотр девяти транспортных средств, перевозящих товары китайского и турецкого производства, при этом по всем автотранспортным средствам выявлено недостоверное указание сведений в товаросопроводительных документах, отметили в пресс-службе ведомства. 
 
В связи с проводимым досмотром с 27 марта текущего года 40 автотранспортных средств добровольно вернулись на территорию Кыргызстана для корректировки товаросопроводительных документов. При этом в отношении товаров кыргызского производства проводится визуальный осмотр и нарушений не наблюдается.
 

На сегодня на территории Кыргызстана в направлении Республики Казахстан имеет место скопление более 140 автотранспортных средств, которое образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр", - указали в КГД.

 

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