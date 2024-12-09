08.12.2024, 20:56 36336
Принимаются необходимые меры - В Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах
Фото: Минобороны РК
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Министерства обороны Казахстана, ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах (СООННР), где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная.
По информации ведомства, личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон.
Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев. Министерство обороны Республики Казахстан следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах", - сообщили в МО РК.
В министерстве добавили, что в случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН по предложению командования миссии.
Напомним, по информации МИД РФ, в результате сложившегося отношения Башара Асада с соседними участниками вооруженного конфликта на территории Сирии он принял решение оставить президентский пост и оставить страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
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09.12.2024, 15:01 1486
Токаев отметил необходимость повышения результатов сборных РК на мировых соревнованиях
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о работе НОК и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Геннадий Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа страны на международной арене.
Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.
В завершение глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).
Ранее Токаев поручил повысить уровень подготовки к предстоящим международным спортивным состязаниям.
09.12.2024, 12:35 5591
Сдерживание цен перед Новым годом: в регионах Казахстана началось разбронирование стабфондов
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Республики Казахстан началось разбронирование стабилизационных фондов для сдерживания цен на продукты перед Новым годом, сообщает пресс-служба правительства страны.
Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тысячи тонн уже реализовано 13,4 тысячи тонн. Больше всего - картофеля, моркови - 2,1 тысячи тонн, лука - 2,2 тысячи тонн, капусты - 1,7 тысячи тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно в предпраздничные дни.
Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволят обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве. Все эти меры призваны сдержать предновогодний ажиотажный рост цен на основные продукты питания", - пояснили в пресс-службе.
Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, стоит ли жителям страны на фоне укрепления доллара ожидать роста цен на продукты.
09.12.2024, 11:35 8191
Борьба с теневым рынком воды: директора филиала "Казводхоза" по Жамбылской области освободили от должности после проверки
В ходе проверки было выявлено около 10 фактов незаконного использования воды
Фото: Depositphotos
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Тараз. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Директора филиала "Казводхоза" по Жамбылской области освободили от должности после проверки, проведенной Министерством водных ресурсов и ирригации для борьбы с теневым рынком воды, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки филиала "Казводхоза" по Жамбылской области было выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка "Аса" освобождены от должностей", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков привлечены к дисциплинарной ответственности.
Всего с начала года по итогам проверок, проведенных департаментом внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации, к административной ответственности привлечены 29 лиц.
Материалы по всем выявленным в результате аудита нарушениям направлены в Генеральную прокуратуру. Также были даны рекомендации и поручения структурным подразделениям и ведомствам министерства", - добавил директор департамента Галымжан Молдаш.
Ранее Минводных ресурсов выявило нарушения в филиале "Казводхоза" в Алматинской области.
08.12.2024, 11:46 51006
Токаев поздравил Рахмонова с победой в UFC
Фото: Акорда
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил бойца Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Ианом Гэрри, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте.
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов выступил на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Рахмонов сразился с непобежденным ирландским файтером Иэном Гэрри. Поединок в полусреднем весе не был титульным, но был рассчитан на пять раундов. Итогом стала победа казахстанца единогласным решением судей.
08.12.2024, 10:02 53536
В Абайской области теперь можно пересекать границу с Китаем пешком через погранпост "Бахты"
Фото: акимат Абайской области
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Семей. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Через пограничный пост "Бахты" в Абайской области теперь можно пересекать границу с Китаем пешком. Это не только укрепит связи между двумя странами и создаст удобные условия для путешественников, но и откроет новые возможности для увеличения товарооборота, сообщает перс-служба акимата региона.
На торжественной церемонии открытия присутствовали аким района Мақаншы Даурен Койгелдин, руководитель департамента государственных доходов по региону Руслан Данияров, начальник департамента Пограничной службы КНБ РК по Абайской области полковник Асхат Ахметов. Со стороны Китая в мероприятии приняли участие официальные представители Синьцзян-Уйгурского автономного района.
До завершения работ по модернизации терминалов на посту "Бахты" туристы будут пересекать границу в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Также пассажирам разрешено провозить до 25 кг груза один раз в месяц. Следует отметить, что пересекать границу можно только на транспортных средствах, имеющих специальное разрешение для международных пассажирских перевозок.
07.12.2024, 13:41 78866
Токаев принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum
Форум проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие"
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum, сообщили в Акорде.
Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие" (Diplomacy, Dialogue and Diversity).
В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности. Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.
06.12.2024, 19:12 107511
В правительстве обсудили уровень износа сетей водоснабжения Актау
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Мангистауской области, сообщает primeminister.kz.
Во время совещания обсуждены меры по развитию ключевых отраслей экономики области, включая транспорт и логистику, топливно-энергетический комплекс, коммунальную инфраструктуру, туристический кластер.
С учетом стратегической важности Мангистауской области для транспортно-логистической отрасли страны рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, включая планируемую реконструкцию участков автодорог республиканского значения протяженностью 680 км, строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и др. Отмечено, что расширение морской портовой, авиа- и железнодорожной инфраструктуры, оказание различных видов услуг и повышение их качества должны быть приоритетом.
Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев объем перевозок по коридору ТМТМ вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза. Железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути - 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году.
Руководитель правительства подчеркнул необходимость развития авиационного хаба в Мангистауской области. Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики и "КазМунайГазом" поручено проработать вопросы прямых поставок авиатоплива в регион, а также увеличения субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с привлечением зарубежных авиакомпаний. Вместе с тем важно развивать железнодорожную инфраструктуру для роста пассажирских маршрутов в Мангистаускую область из других регионов.
Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности усиления работы по привлечению потенциальных инвесторов для расширения свободной экономической зоны "Морпорт Актау".
На сегодня в обрабатывающей промышленности региона заняты 17,2 тыс. человек. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил, что в целях создания постоянных рабочих мест в отрасли ведется работа по поиску инвесторов.
В сфере энергетики перед профильным министерством поставлены задачи по модернизации МАЭК, который входит в перечень из 19 энергоисточников "красной зоны риска", тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.
В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны правительства оказывается", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству промышленности и строительства дано поручение оказать содействие акимату. Также рассмотрена проводимая работа по реализации задачи по развитию туризма, в том числе курортной зоны "Кендерли". В рамках комплексного плана, направленного на долгосрочное развитие Мангистауской области как международного центра пляжного туризма, до 2030 года запланировано 64 мероприятия на сумму 165,1 млрд тенге с привлечением частных инвестиций.
Напомним, в начале ноября жители нескольких микрорайонов Актау остались без воды, отопления и электричества.
06.12.2024, 18:50 108456
Сенатор предложил принять регулирующий вопрос ГМО закон
В стране за последние 5 лет исследовали порядка 10 тыс. продуктов питания на ГМО
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во время заседания сената депутат Арман Утегулов предложил принять специальный закон, регулирующий вопрос ГМО в продуктах питания.
ГМО, пестициды и антибиотики часто превышают норму в продуктах, ввозимых из-за границы и производимых внутри страны. К сожалению, люди совершенно не проинформированы о наличии в продуктах таких вредных веществ. Мы посетили республиканскую медико-ветеринарную лабораторию и узнали, что, например, из 1375 исследованных в 2019 году пищевых продуктов в 21 было обнаружено превышение нормы ГМО. Однако из-за снижения объемов госзаказа в последние годы резко сократились и проверочные мероприятия", - сказал Арман Утегулов.
Он добавил, что развитые страны приняли закон, регулирующий вопрос ГМО, и Казахстану также нужно его принять.
Ранее сообщалось, что половина потребительских расходов казахстанцев приходится на продукты.
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