08.12.2024, 18:10 14381
Асад оставил президентский пост и покинул страну - МИД РФ
Фото: instagram.com/syrianpresidency
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Москва. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сложившегося отношения Башара Асада с соседними участниками вооруженного конфликта на территории Сирии он принял решение оставить президентский пост и оставить страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, говориться в официальном заявлении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Россия в этих переговорах не участвовала.
При этом мы обращаемся ко всем поддерживаемым сторонам с убедительным призывом к победе со стороны армии и решаем все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению всех этноконфессиональных сил сэра общества, прибегая к усилению переходного инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно традиционном Совете Безопасности ООН, ужасе 2254", - говориться в заявлении МИД России.
В министерстве рассчитывают, что эти подходы будут приняты ООН и всеми заинтересованными сторонами в рамках безотлагательной организации межсирийских инклюзивных режимов в Женеве.
Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению безопасности наших граждан. Российские военные базы на территории переходят в режим повышенной боевой мощности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", - сообщили в МИД.
Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция захватила дворец Башара Асада.
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09.12.2024, 10:25 3546
Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище
Он с семьей прибыл в Москву
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Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщил ТАСС источник в Кремле.
Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства.
Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
08.12.2024, 13:21 17376
Сирийская оппозиция захватила дворец Башара Асада
Местоположение президента неизвестно
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Дамаск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дворец Башара Асада остался без охраны, внутри здания ходят люди и снимают обстановку изнутри, передает телеканал Al Hadath, публикующий кадры с территории президентской резиденции. До этого в соцсетях появились кадры, на которых вооруженные люди идут по окружающей дворец территории и стреляют в воздух, сообщает РБК.
Президентский дворец расположен в западной части города на горе Мезз. Он был построен еще в период правления предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера.
В ночь на 8 декабря Башар Асад покинул Дамаск. В столицу вошла оппозиция. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что ему неизвестно местонахождение президента. Reuters сообщал, что самолет, на котором, предположительно, покинул Дамаск Асад, направился в сторону прибрежной провинции Латакия, население которой лояльно официальным властям. Вскоре после этого самолет пропал с радаров.
Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в столице и заявил о готовности "сотрудничать" с любым руководством, выбранным сирийским населением. По его словам, ему неизвестно местонахождение Асада и главы Минобороны Али Аббаса.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии.
06.12.2024, 10:52 38711
В Южной Корее начали расследование в отношении президента
В полиции заявили, что создали специальную следственную группу, состоящую из 120 человек
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Сеул. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".
В полиции заявили, что создали специальную следственную группу, состоящую из 120 человек, для рассмотрения четырех жалоб, обвиняющих президента и других лиц в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением и последующей отменой военного положения.
В прокуратуре добавили, что для рассмотрения аналогичных жалоб сформирован следственный штаб, который возглавляет руководитель Высшей прокуратуры Сеула.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
04.12.2024, 15:00 57291
Глава Минобороны Южной Кореи покинул пост
Он извинился перед гражданами и заявил о своем уходе
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Сеул. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами и заявил, что подал заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Yonhap.
Я несу ответственность за все вопросы, связанные с чрезвычайным расследованием и президентом. Военное положение отменено, и люди возвращаются к своей повседневной жизни. Внутриполитическая обстановка и ситуация с безопасностью не из приятных" - сказал глава оборонного ведомства Южной Кореи.
Ким Ён Хён также выразил благодарность президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.
Президент объявил военное положение поздним вечером 3 декабря в видеообращении к нации. Он объяснил это решение угрозой со стороны КНДР и необходимостью сохранения свободного конституционного строя.
Позже стало известно, что глава государства согласился отменить военное положение.
Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения... Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", - сообщил он.
В МИД Казахстана заявили, что среди пострадавших граждан Казахстана нет.
03.12.2024, 21:07 66186
В Южной Корее ввели военное положение
Угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов"
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Сеул. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения во время телеобращения. Он назвал эту меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от "коммунистических сил". На сайте телеканала YTN опубликован текст обращения президента к нации.
По словам главы государства, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые необходимо искоренить.
И правящая партия, и оппозиция не согласились с введением военного положения. Лидер южнокорейской Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, Ли Дже Мён назвал его противоречащим Конституции, а глава президентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал его "неправильным" и пообещал заблокировать.
В то же время Минобороны республики сообщило, что было проведено совещание ключевых командующих всех вооруженных сил, и издало инструкции по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил.
Южнокорейская вона резко обесценилась по отношению к доллару после введения президентом страны Юн Сук Елем военного положения. Курс воны составил 1 425,20 за доллар, что на 23,9 воны выше по сравнению с предыдущим закрытием торгов.
В последний раз военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году.
02.12.2024, 15:08 75271
Более ста человек погибли в массовой драке на футбольном матче в Гвинее
В ворота местной команды был назначен пенальти, с которым фанаты не согласились и выбежали на поле
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 100 человек погибли в массовой драке, которую болельщики устроили прямо на поле во время футбольного матча в городе Нзерекоре (Гвинея).
Инцидент произошел во время матча между "Нзерекоре" и "Лабе". В ворота местной команды был назначен пенальти, с которым фанаты не согласились и выбежали на поле. Они, в частности, бросались камнями, сообщает РБК со ссылкой на Agence France-Presse.
Все началось с оспариваемого решения рефери. Затем фанаты ворвались на поле", - рассказал очевидец.
Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба на своей странице в соцсети Х сообщил, что региональные власти прилагают все усилия, чтобы "восстановить спокойствие среди населения".
Правительство следит за ситуацией и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим", - написал он.
29.11.2024, 15:50 95336
В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями
Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками
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Канберра. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Австралии принял закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона, сообщает РБК.
Теперь технологические гиганты должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн), пишет РБК со ссылкой на CNN.
Законопроект был утвержден сенатом вечером 28 ноября. На обсуждение закона ушла всего неделя. Большинство парламентариев поддержали инициативу.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подростки нередко подвергаются буллингу в социальных сетях, сталкиваются с мошенничеством и угрозами.
Мы провели черту на песке. Огромная власть крупных технологических компаний больше не может оставаться неконтролируемой в Австралии", - заявила сенатор Мария Ковачич.
Однако законопроект вызвал разногласия. Подверглась критике и та скорость, с которой он был принят. Сенатор Сара Хэнсон-Янг отметила, что этот закон может лишь усилить изоляцию подростков и не искоренит проблему буллинга и мошенничества в интернете.
Свою озабоченность также выразили технологические компании, поскольку ответственность за исполнение закона будут нести сами соцсети. Представители Meta и TikTok заявили, что поддерживают стремление местных властей защитить детей от негативного влияния в интернете, но считают принятие законопроекта слишком поспешным. Представители компании X заявили, что платформа "не пользуется широкой популярностью среди несовершеннолетних", но выразили обеспокоенность по поводу влияния закона на свободу выражения мнения подростков.
Несмотря на критику, опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают эту меру. Правительство проведет дополнительные консультации с экспертами и компаниями, чтобы определить, когда и как именно будут отключены несовершеннолетние пользователи.
Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками.
Ранее аналогичные ограничения ввели в Норвегии. Там соцсетями запретили пользоваться детям младше 15 лет.
Напомним, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
27.11.2024, 12:51 110081
Ливан и Израиль договорились о прекращении огня
Перемирие вступило в силу в 04.00 среды по местному времени
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Тель-Авив. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в 4.00 среды по местному времени. Военные обеих стран после этого времени не сообщали об обстрелах или беспилотниках, сообщает РИА Новости.
План урегулирования предложили США. Предполагается, что в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" отойдут к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В свою очередь еврейское государство должно полностью вывести свои вооруженные силы с территории Ливана", - пишет источник.
Соглашение также предусматривает создание международного комитета по контролю за его исполнением во главе с США.
Вашингтон гарантировал Израилю поддержку военных действий в случае неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге страны", - говорится в информации.
Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" армия даст ответ и возобновит боевые действия.
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