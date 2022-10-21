Принять меры для искоренения коррупции при строительстве дорог поручил президент

Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент назвал ужасающим показатель смертности людей в дорожных авариях на республиканских трассах.
Прежде всего важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель", - сказал Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области.
Он подчеркнул, что каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию.
Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог", - заявил он.
Президент поднял вопрос ремонта республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы.
Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие два года. Нужно срочно решить вопрос финансирования", - поручил Токаев.
Напомним, более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей.