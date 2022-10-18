Более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года Национальным центром качества дорожных активов осуществлено порядка 10 тысяч инспекционных выездов, в результате выявлено 5,1 тысячи нарушений в деятельности подрядных организаций, занятых в ремонте и реконструкции автодорог, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Было отобрано и испытано более 23 тысяч проб дорожно-строительных материалов, из них 8 тысяч проб приходится на республиканскую сеть и 15 тысяч проб на местную сеть. 5,6 тысячи проб материалов, или 24%, не соответствуют установленным нормативным требованиям. По республиканской сети 12% (1016), по местной сети 30% (4598) несоответствий", - рассказали в МИИР.
В результате за счет собственных средств подрядных организаций переустроены работы на сумму 2 млрд тенге.
Сообщается, что центром качества в отношении недобросовестных компаний направлено более 100 обращений в региональные управления ГАСК.
В результате на сегодняшний день в 18 случаях аттестаты специалистов технического надзора приостановлены и 2 подрядных организации лишены лицензии на ведение строительных работ, сумма наложенного штрафа в отношении служб технического надзора и подрядчиков составила 29,3 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
В МИИР также рассказали о мерах по повышению уровня безопасности на дорогах республиканского значения.
Так, по данным ведомства, на сегодняшний день на республиканских трассах имеется более 300 аварийно опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных.
Хозяева домашних животных (живущие близ республиканских автодорог) будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Также планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно опасных участках республиканских трасс. Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения", - проинформировали в министерстве, отметив, что данные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.
Напомним, по данным МВД, с начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения - 135.