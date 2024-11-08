Присвоить Курчатову статус наукограда предложили сенаторы  

Фото: Акимат города Курчатов

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Андрей Лукин в своем депутатском запросе предложил присвоить Курчатову в Абайской области статус наукограда, передает корреспондент агентства.





Вопрос о присвоении Курчатову статуса наукограда поднимается на протяжении последних нескольких лет. В 2012 году была создана рабочая группа для выработки предложений по разработке законодательства о наукоградах. По сути, имеются все основания, чтобы Курчатов стал наукоградом. Однако вопрос остается нерешенным по сей день", - сказал депутат.





Он рассказал, что история города Курчатова тесно связана с Семипалатинским ядерным полигоном и ядерным центром, который является основным градообразующим предприятием. Согласно плану территориального развития Казахстана до 2025 года, поддержка таких предприятий является приоритетом для устойчивого развития моногородов. Сегодня Курчатов практически единственный в республике моногород, в котором сосредоточены научные организации, к тому же является административным центром территории бывшего полигона.









Посетив ядерный центр, депутаты отметили его научные установки, не имеющие аналогов в мире. Деятельность центра включает направления, востребованные на международном уровне. Кроме того, ядерный центр стабильно развивает городскую экономику, на его долю приходится свыше 50% налоговых поступлений Курчатова, а его сотрудники составляют практически 30% экономически активного населения города.





У города широкий круг проблем, которые вынуждают людей уезжать оттуда. На протяжении последних лет наблюдается отрицательное сальдо миграции. Все это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров, что ограничивает науки и производства в Курчатове. Депутаты подчеркнули необходимость поддержки отечественных научных центров и инфраструктурное развитие города не только как центра науки, но и как места, привлекательного для жизни людей и развития малого и среднего бизнеса. Одним из решений может стать преобразование Курчатова в наукоград, то есть технополис, ориентированный на высокие технологии", - считают сенаторы.





По словам Андрея Лукина, вопросы правового регулирования наукоградов должны быть отражены в специальном законе о наукограде, в разработке которого депутаты готовы принять активное участие.





Еще одним весомым аргументом в пользу перспективного развития как атомной энергетики, так и города Курчатова является строительство атомной электростанции на этой территории. Район вблизи Курчатова имеет развитую сетевую инфраструктуру, возможность аварийного резервирования мощности, научно-техническое сопровождение работ по строительству и эксплуатации АЭС, потенциальные ресурсы для хранения радиоактивных отходов, обеспеченность водными ресурсами и стабильную сейсмическую обстановку, а также опыт транспортировки топлива", - заключил сенатор.



