Сможет ли АЭС устранить энергодефицит в Казахстане - интервью с экспертом

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В период со 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, а также нанесет государственные визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Накануне визита президент Республики Казахстан Токаев дал письменное интервью агентству Синьхуа





Дипломатия глав государств направляет уверенное развитие китайско-казахских отношений. В сентябре 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве первой остановки в своей первой зарубежной поездке после пандемии Covid-19. За последние годы Вы неоднократно совершали визиты в Китай или посещали Китай для участия в важных мероприятиях. Вы много раз непринужденно общались с Председателем КНР Си Цзиньпином на китайском языке, не могли бы рассказать, какие темы чаще всего с ним обсуждали? Какие эпизоды из Ваших контактов с Си Цзиньпином особенно Вам запомнились? Как Вы оцениваете перспективы развития отношений между Китаем и Казахстаном?





- Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китайской Народной Республикой. Наши отношения основаны на крепких узах дружбы, общей истории и добрососедстве.





В сентябре 2022 года мы вместе с моим другом Председателем Китайской Народной Республики г-ном Си Цзиньпином во время его государственного визита в Казахстан дали старт новому "золотому 30-летию" двустороннего сотрудничества.





Отрадно, что первый зарубежный визит после пандемии лидера Китая состоялся именно в Астану. Это в очередной раз подтверждает приоритетность отношений с Казахстаном во внешней политике Пекина.





В свою очередь за последние годы я трижды посетил Китай, в том числе для участия в таких важных мероприятиях, как саммит "Центральная Азия - Китай" (май 2023 года, город Сиань), третий Форум высокого уровня "Один пояс, один путь" (октябрь 2023 года, город Пекин) и Боаоский Азиатский форум (март 2024 года, провинция Хайнань).





Безусловно, развитие личных контактов придает важный импульс углублению нашего сотрудничества и открытию новых горизонтов в отношениях двух государств.





Подлинно дружеские и доверительные отношения, которые сложились между нами за эти годы, способствуют достижению новых больших целей.





Я с большой теплотой вспоминаю наши встречи с уважаемым Председателем Си Цзиньпином. Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего вечного всестороннего стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире.





Действительно, порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни.





С Китаем меня связывают самые яркие воспоминания студенческой жизни и начала дипломатической карьеры. В общей сложности в Китае я прожил 8 лет. В течение этого времени я глубоко погрузился в изучение китайской культуры, истории, языка и обычаев, познал богатство и многообразие китайской кухни.





Для меня особый интерес представляет прагматичный подход к системе образования, направленный на достижение конкретных результатов, и традиционные ценности, такие как уважение к старшим, усердие и трудолюбие. Все это сказывается и на общественной атмосфере, которая сложилась в современном Китае.





Этот опыт позволил мне глубже познать уникальность китайского общества и выработать навыки межкультурного взаимодействия. Постижение китайского менталитета и цивилизации также дает определенное преимущество в понимании значимости казахско-китайских отношений в нынешних геополитических условиях.





Учитывая быстро меняющиеся тенденции как в мире, так и в самом Китае, я регулярно читаю книги на китайском языке, чтобы поддерживать уровень знания языка, а также быть в курсе последних тенденций политического и социально-экономического развития Китая.





Председатель Си Цзиньпин, безусловно, является выдающимся лидером и мудрым политиком. Он имеет широкую поддержку китайского народа. Я уверен, что благодаря его дальновидной политике, страна достигнет колоссального роста и значительно укрепит свой авторитет на международной арене.





Как говорится в казахской пословице, "река без русла не течет, без предводителя не может быть народ" ("ел ағасыз болмайды, су сағасыз болмайды").





Под мудрым руководством своего лидера Китай последовательно идет к достижению своих долгосрочных целей по возрождению китайской нации и превращению Поднебесной в крупнейшую державу мира. Уверен, что Ваша страна достигнет еще больших высот в своем развитии и полностью реализует "китайскую мечту".





Интенсивные взаимные визиты на высшем уровне свидетельствуют о тесном политическом диалоге между нашими странами. Только за последний год нами достигнут ряд важных договоренностей, в том числе о взаимном введении безвизового режима, строительстве третьего железнодорожного пункта пропуска, взаимном учреждении культурных центров, объявлении 2024 года Годом туризма Казахстана в Китае, открытии "Мастерской Лу Баня" и филиалов ведущих китайских вузов в Казахстане.





КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом.





По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов.





В нашей стране работают около 4700 казахско-китайских предприятий. Кроме того, мы стремимся расширить нашу совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром "Астана". Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2800 компаний из 78 стран, десятая часть из них - из Китая.





Налажено тесное взаимодействие в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СВМДА, в формате "Центральная Азия - Китай" и др. Мы имеем схожие позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня.





Казахстан всецело поддерживает китайский мегапроект "Один пояс, один путь" и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении наших национальных стратегий.





Мы ставим перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем. Для этого создаются все необходимые предпосылки и условия. Уверен, учитывая нынешнюю высокую динамику роста нашего взаимодействия, задача по достижению взаимного товарооборота до 100 млрд долларов является вполне достижимой", - подчеркнул Токаев.





Таким образом, за короткий срок после пандемии мы смогли не только восстановить, но и успешно вывести наши отношения на более высокий уровень эффективного сотрудничества по всем направлениям. И останавливаться на достигнутом мы не намерены. Как гласит китайская мудрость, "счастье следующего века строится в этот век".





С большим нетерпением ожидаем государственный визит Председателя Си Цзиньпина в Астану в начале этого месяца. Уверен, предстоящие переговоры пойдут на благо наших народов, а достигнутые договоренности придадут мощный импульс межгосударственным отношениям, определят новые перспективы взаимодействия и откроют очередную успешную страницу казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.





Китайско-казахстанские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю. Практическое сотрудничество ведется в различных областях, включая экономику и торговлю, бурно развивается совместное строительство "Одного пояса, одного пути", что постоянно приносит новые результаты. Как Вы оцениваете непрерывное углубление взаимовыгодного практического сотрудничества между двумя странами? В каких областях, по Вашему мнению, Казахстан и Китай должны продолжать углублять свое сотрудничество в будущем?





- Учитывая тот мощный фундамент, который мы заложили на протяжении 32 лет успешного двустороннего сотрудничества, Казахстан готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, активизации обменов, углубления практического взаимодействия.





Поэтому крайне важным на данном этапе видится совместная работа по пяти направлениям:





Углубление сотрудничества в инвестиционной сфере. Особое внимание нужно уделить таким сферам, как сельское хозяйство, новая энергетика, автомобилестроение. Также необходимо сосредоточиться на индустриализации и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.





Увеличение товарооборота между нашими странами, включая диверсификацию структуры торговли и увеличение номенклатуры товаров. Следует использовать современные инструменты, в частности, электронную коммерцию и электронные торговые площадки.





2024 год является важным годом для дальнейшего продвижения глобальной инициативы "Один пояс, один путь". Он знаменует собой начало отсчета очередного 10-летия инициативы. Для нас особенно важно усилить роль Казахстана как ключевого и незаменимого участника этой мегаинициативы, а также надежного евразийского транспортного хаба и центрального логистического узла ОПОП. При этом максимально в фокусе нашего внимания будет находиться активное использование возможностей порта Ляньюньган, сухого порта в городе Сиане и СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота".





Расширение транспортного сотрудничества двух стран. Сегодня продолжается строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты. Кроме того, на нашей общей границе намечен запуск строительства 3-го железнодорожного пункта пропуска.





Активизация многогранного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Уверен, что установленная нами безвизовая практика, взаимное открытие культурных центров, "Мастерских Лу Баня", филиалов вузов, а также постоянная работа по увеличению авиарейсов станут важными шагами на пути дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами.





Можно с уверенностью заявить, что наши страны стоят у истоков великих достижений и побед, которые, несомненно, сплотят нас на пути к светлому будущему в рамках нового "золотого 30-летия" отношений Казахстана и Китая.





Недавно Вы посетили Китай для участия в Боаоском Азиатском форуме и направили письмо участникам церемонии открытия Года туризма Казахстана в Китае. Наши страны являются дружественными соседями на протяжении многих поколений. Какие надежды Вы связываете с усилением туристического сотрудничества между двумя странами? Насколько важны, по Вашему мнению, гуманитарные обмены для укрепления добрососедства, дружбы и двусторонних отношений?





- Безусловно, культурно-гуманитарное сотрудничество играет важную роль в укреплении двусторонних связей и дружбы между народами наших стран.





Хочу отметить, что с момента установления дипломатических отношений это направление всегда было активным. Взаимодействие в таких областях, как образование, культура, туризм, наука и технологии, неизменно развивается по восходящей.





В марте текущего года в Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Казахстана в Китае. Дан старт продвижению туристических контактов между нашими странами. В преддверии церемонии в китайской столице прошел форум по туризму и инвестициям, также была организована туристическая ярмарка, на которой были представлены все регионы Казахстана.





В целом, под эгидой "Года туризма" в городах и провинциях КНР планируется провести более 35 различных мероприятий, направленных на ознакомление с достопримечательностями, богатой культурой и обычаями нашей страны. Мы готовы совместно с Китаем продолжить заданную динамику.





Дополнительный импульс гуманитарному сотрудничеству между странами придаст взаимное учреждение культурных центров Казахстана и Китая. Убежден, что эти важные точки притяжения станут прочными мостами дружбы между нашими народами.





В феврале этого года я посетил первую "Мастерскую Лу Баня", созданную на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Серикбаева. Я был впечатлен современными лабораториями для подготовки высококвалифицированных технических и инженерных кадров для автопрома Казахстана.





Мы весьма заинтересованы в расширении географии подобных лабораторий в нашей стране. Думаю, что прошедшие обучение специалисты будут способствовать эффективной реализации совместных проектов.





Еще одним свидетельством нашего плодотворного сотрудничества в сфере высшего образования служит открытие филиала Северо-Западного политехнического университета на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби в городе Алматы.





Мы готовы создать благоприятные условия для открытия филиалов ведущих технических вузов Китая в нашей стране.





Что вы думаете об инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина по формированию сообщества единой судьбы человечества? Какие результаты китайско-казахского сотрудничества достигнуты в рамках этой инициативы?





- Следует констатировать, что современный мир, вступивший в период глубочайшей трансформации, характеризуется усилением турбулентности и нарастанием противоречий. К глубокому сожалению, традиционная архитектура международной безопасности претерпевает значительные изменения, а уровень доверия между странами снижается.





В этих условиях человечество действительно нуждается в выработке консолидированных, эффективных и адекватных мер реагирования для обеспечения глобальной безопасности и мирового экономического роста.





В этом контексте Казахстан высоко оценивает идею Председателя Си Цзиньпина о "сообществе единой судьбы человечества", которая в текущей международной ситуации приобретает новую актуальность и призвана содействовать формированию равноправного и многополярного мира.





Уверен, что китайские инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации внесут огромный вклад в обеспечение всеобщей безопасности и реализации целей устойчивого развития.





Расскажите, пожалуйста, о том, как Казахстан в качестве действующего председателя ШОС работает над продвижением сотрудничества внутри Организации в различных областях? Не могли бы Вы также рассказать о приоритетах и планах казахстанского председательства в ШОС? Что Вы думаете о позитивной и уникальной роли ШОС в нынешней международной ситуации? Как дальше развивать "шанхайский дух" и содействовать построению сообщества единой судьбы ШОС?





- Начну с того, что лично у меня особое отношение к Шанхайской организации сотрудничества. Мне довелось присутствовать при ее создании в апреле 1996 года, участвовать в переговорах, подготовке документов. На заре своего становления "Шанхайская пятерка" проявила свою амбициозность и сформировалась вокруг ключевой и по сей день цели - повышения мер доверия.





Весьма символичным является тот факт, что 3 июля текущего года, по прошествии чуть более четверти века, встреча Шанхайской большой семьи вновь возвращается в Казахстан. За эти годы состав "Шанхайской пятерки" вырос в два раза, и с саммита в Астане Организация начнет работать в формате полноценной "Шанхайской десятки".





Хотел бы особо подчеркнуть, что председательство в ШОС - это весьма важная, и в то же время очень ответственная миссия. Являясь одним из учредителей Организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, Казахстан рассматривает Организацию в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике.





Именно этими мотивами мы руководствовались, вырабатывая принципы и широкую повестку нашего председательства. Наши усилия будут направлены на выработку общих подходов к решению проблем безопасности, укреплению торгово-экономического сотрудничества, продвижению в вопросах защиты экологии и укреплению уз дружбы между нашими народами.





Немаловажная задача - дальнейшее укрепление международного авторитета Организации путем расширения ее контактов с крупными международными и региональными структурами. Проведено уже более 150 мероприятий: от Нью-Йорка до Пекина, от Найроби до Москвы. Тем самым расширился круг партнеров ШОС, а договорно-правовая база пополнится целым рядом документов.





Кульминацией председательства станет саммит в Астане, которому мы уделяем повышенное внимание. Мы ожидаем принятия стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы.





Пользуясь возможностью, хотел бы выразить искреннюю признательность всем государствам - членам ШОС за поддержку инициатив казахстанского председательства, солидарность с нашими предложениями и совместную работу в фарватере представленных нами приоритетов.





Мы рассчитываем, что в итоговых решениях саммита в полной мере будут воплощены основополагающие принципы "шанхайского духа" - взаимное доверие, дружба, взаимная выгода и учет интересов друг друга.





По нашему убеждению, ШОС не должна оставаться в стороне от общемировых процессов. Именно поэтому Казахстан предложил совместно разработать Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".





Признателен, что эта инициатива по достоинству оценена и получила поддержку всех государств-членов. Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты.





2024 год по инициативе Казахстана объявлен Годом экологии ШОС. Разработаны и планируются к принятию международные документы в сфере экологии, защиты природных территорий, экотуризма, борьбы с изменением климата.





Широкое общественное внимание привлекло специальное мероприятие Высокого уровня ШОС-ООН "Одна планета, одно будущее: объединение усилий для экологической устойчивости", проведенное по инициативе Казахстана в феврале нынешнего года на полях 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде. По его итогам установлены отношения ШОС с ЮНЕП (главный орган ООН в области окружающей среды), запланировано подписание Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Уверен, что ШОС способна действенно реагировать на проблемы экологии и климатических изменений.





Говоря о сообществе единой судьбы человечества, хотел бы подчеркнуть, что данная новаторская концепция привлекла внимание всего мирового сообщества и легла в основу формирования новой модели международных отношений. Ее цель - налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества и доверительного диалога, которого так не хватает в современных межгосударственных отношениях.





В этом плане идея сообщества единой судьбы человечества и принципы "шанхайского духа" являются созвучными и могли бы гармонично дополнять друг друга. Особенно это касается устремлений двух концепций к устойчивому развитию, совместному процветанию, открытости и инклюзивности.





Уверен, продвигая эти судьбоносные концепты в рамках многосторонних структур и на двустороннем уровне, мировое сообщество способно сделать их нормой в международных отношениях.