Сможет ли АЭС устранить энергодефицит в Казахстане - интервью с экспертом

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Грубое нарушение наших прав: алматинцы возмущены введением Face ID в программе Damu Bala
Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.
"Обращаем внимание профильного министерства на вопиющие факты злоупотребления должностными полномочиями и в некоторых случаях - превышение должностных полномочий работниками управления культуры города Алматы", - говорится в письме, которое поставщики программы прислали в редакцию Kazakhstan Today.
В свою очередь в управлении культуры опровергли эту информацию, заявив, что управление не финансирует поставщиков Damu Bala и письма родителям не отправляло. Поставщиков финансируют районные акиматы города Алматы.
По словам поставщиков, от них в ультимативной форме потребовали до 26 сентября 2024 года обеспечить сбор персональных данных со всех родителей, чьи дети посещают бесплатные кружки в рамках государственной программы, и установить систему опознавания и контроля доступа в помещения на основе биометрической идентификации.
"Как поставщики, так и сообщество родителей не согласны с такими требованиями, поскольку считаем их незаконными и противоречащими требованиям ряда действующих законов Республики Казахстан", - пишут авторы письма.
Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
"Данные нормы прямо прописаны в Законе РК "О персональных данных и их защите". Со стороны родителей есть четкая позиция - с учетом имевших место и продолжающихся публичных скандалов, связанных с утечкой персональных данных граждан РК (в том числе и за границу), родители не намерены давать свое согласие на сбор, обработку и использование данных детей для внедрения их в систему идентификации. Однако сотрудники акимата не желают принимать данный аргумент и ставит условие - аннулировать ваучеры родителей, не согласных с данным нововведением. Подобный подход является не просто незаконным, он кощунственен по отношению к родителям, которые просто реализуют свое право, предоставленное ему самим государством. Это прямое посягательство на конституционные права гражданина РК, которая дает ему право за законную защиту своих прав и интересов любым законным путем", - пишут активисты.
Они подчеркивают, что в правилах государственной программы подушевого финансирования нет требования к поставщикам о наличии системы контроля доступа, работающей по принципу обработки персональных данных.
Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки.
В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
telegram/almatydamubala
"За разглашение и незаконное распространение персональных данных действующим законодательством предусмотрены большие штрафы и наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В случае утечки данных из-за внешнего воздействия, системного сбоя или иных факторов (человеческий, технический), виноватым окажется поставщик, которого заставили установить оборудование и собирать данные против его воли. Мы считаем, что в ситуации, когда сами государственные структуры систематически допускают утечку персональных данных из-за отсутствия и недостаточности механизмов цифровой защиты, массовый переход на подобную систему недопустим и является преждевременным", - написали авторы письма.
Они настаивают, что акиматы не вправе предъявлять к поставщикам и родителям те требования, которые законодательно не закреплены в соответствующих нормативных актах.
Нововведение вызвало также огромное возмущение родителей. Сейчас они массово пишут обращения в Генпрокуратуру РК и Министерство культуры и информации с требованием отменить незаконное решение.
"Где можно увидеть официальное сообщение о необходимости предоставления биометрических данных детей?";
"С какой целью обязуете пройти Face ID? Есть какое-то основание в виде постановления, приказа от государства? И это при том, что Даму бала, как исполнитель не несет никакой ответственности за сохранность персональных данных, и в случае хакерских атак, взлома и утечки, якобы вы не несете никакой ответственности и претензий пострадавшее лицо не может предъявить?";
"Добрый день, представители дамубала. Если против фэйс айди, то тогда получается мы не сможем посещать бесплатно кружки? Это ведь нарушает наши права как родителей и права детей!!! Куда можно обратиться? Такая программа классная и вот так взять и загадить все. Зачем государству фото детей в неизвестной системе, которая, уверена, принадлежит не нашему государству, а как обычно, иностранцам";
"Добрый день. Я вообще против биометрии моих детей. Т.к. в соглашении сказано, что сам сайт никакой ответственности не несет за утечку данных! Если уже банковские сайты взламывают, что уж говорить о сайте, который виснет при малейшей перегрузке и выдает ошибку";
"Придумайте что-то другое, более безопасное для наших детей! Если честно, Даму бала уже доходит до абсурда. Эти несчастные 20 000 на одного ребенка выделяются. Обойдемся тогда без вас. Но биометрию своих детей не собираюсь выставлять", - пишут родители в Telegram-чате Damu Bala.
Родителей также возмутило, что теперь пропущенные занятия нельзя отработать в другой день, а за 3 пропущенных подряд занятия ребенка лишают ваучера. Они также отмечают, что, несмотря на освобождающиеся места в секциях и кружках, с января 2024 года по сегодняшний день в системе нет возможности поставить детей на очередь, якобы из-за отсутствия необходимого финансирования.
Родители подчеркивают, что сроки действия ваучеров действительны до 18 лет, однако в связи с предлагаемым ограничением срока действия новой публичной оферты до 31.12.2024 для поставщиков услуг, ваучеры могут быть аннулированы.
Резюмируя вышеизложенное, авторы письма просят профильное министерство:
отменить внедрение в помещениях поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в рамках государственной программы подушевого финансирования;
указать ответственным работникам управления на недопустимость принуждения поставщиков к сбору персональных данных детей, родителей и получения их согласия угрожая исключением из программы и аннулированием действующих ваучеров;
открыть портал для постановки детей в очередь и выдачи новых ваучеров на освободившиеся места.
"Сообщество поставщиков в Алматы и родители - получатели услуг в данном вопросе занимают очень четкую и активную позицию и намерены добиваться соблюдения своих прав государственными органами", - резюмируют авторы.
Примечание редакции: Авторская орфография и стилистика в письме и комментариях сохранены
Алматинцы требуют сохранить яблоневые сады как уникальный культурный ландшафт
Во-первых, генеральный план Алматы до 2040 года, в котором 6500 гектаров (садов. - Прим. ред.) сокращается до нуля, необходимо пересмотреть, потому что мы полагаем, что вопрос сохранения культурного ландшафта алматинских садов не рассматривался", - сообщил Ернар Сайлыбаев.
То есть за счет снижения площади садов вырастает жилье и рекреационное… Это неправильно. Потому что жилье, вы сами видите, к чему приводят. Сада больше нет. Земли рекреационного назначения подразумевает под собой строительство гостиниц, кемпингов, бань и так далее. Или это, допустим, лесопосадка. Но лесопосадка и продуктивный сад - это совершенно разные вещи. И еще, для этого в нашем земельном праве, достаточно прогрессивном на самом деле, в Земельном кодексе закреплены несколько основополагающих принципов. Во-первых, это принцип приоритета сельхозземель, первое. Во-вторых, это принцип целевого использования", - пояснил он.
Запрещается строить любые здания, которые не связаны с сельхозпроизводством. То есть уже не построишь баню, или особняк, или что-то еще. Поэтому мы просим, чтобы эти проекты детальной планировки были пересмотрены, чтобы земли сельхозиспользования были все-таки, остались здесь. Это самые первоочередные меры, которые нужно принять", - подчеркнул юрист.
Мы не видим материалов ревизии садов, допустим, алматинских. Какие сады сохранились, какие сорта есть, какая продуктивность, у кого что было, потому что все эти сады были в свое время как бы растащены в частную собственность (...) Все документы, с которыми мы ознакомились в ходе работы над этими земельными участками, показывают нам абсолютно четко, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев выведение из госсобственности было сделано с грубейшими нарушениями земельного права. То есть все эти сделки подлежат отмене", - добавил член ОО "Сенiм Адал".
Кроме того, даже если в генплане планируется только сокращение к 40-му году, в действующих проектах детальной планировки, которые были утверждены сразу после генплана, ни одного квадратного метра земли, отведенного под сельхозначение, нет. Все эти земли, которые вы сейчас видите своими глазами здесь, отведены под жилье и под рекреационное назначение, под так называемые лесополосы. Но мы говорим о том, что сад - это не лесопосадка. У сада есть его истинное сельскохозяйственное назначение. Поэтому мы просим общественность обратить внимание на то, что мы теряем сейчас наши алматинские сады. Мы видим, как их застраивают", - подчеркнул спикер.
Мы за то, чтобы сады были возвращены в полноценный сельскохозяйственный оборот. Соответствующая государственная политика о возврате садов в сельхозоборот существует. Президенты много раз говорили о том, что необходимо возрождать алматинские сады, алматинские апорты и так далее. Но мы видим, к чему сейчас ведет хищническая урбанизация. Все эти земли, которые вы сейчас видите, они все находятся в частной собственности. В свое время, когда институты частной собственности ввели на землю, кто-то смог воспользоваться этой возможностью и разными схемами вывели из госсобственности, изменили целевое назначение сельхоз на жилье в ряде случаев. И многие эти земли стали предметом залогового мошенничества. Поэтому мы с вами видим, что эти сады, сейчас за ними никакого ухода нет, они высыхают, их застраивают, сносят, вместо них строят жилые комплексы", - сообщил юрист.
Мы просим, чтобы общественность обратила внимание на это, что сады надо спасать, и такая деятельность ведется", - добавил спикер.
- ввести мораторий на изменение целевого назначения оставшихся земель сельхозназначения Алматы;
- повысить эффективность профилактической формы государственного контроля за использованием и охраной земель, вошедших в черту города Алматы по итогам 2014 года;
- провести детальную инвентаризацию земель садов горных и предгорных районов;
- дать оценку экономического потенциала алматинских горных садов и путей его увеличения;
- выявить и устранить все нарушения, допущенные в ходе вывода земель садов из государственной собственности и изменения целевого назначения;
- внести изменения в генплан Алматы до 2040 года в области сохранения и приумножения земель сельскохозяйственного использования (садов);
- внести в проекты детальной планировки Алматы зоны сельскохозяйственного использования (садов);
- внести изменения в "Правила организации и проведения конкурсқа по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", которые наделят необходимыми полномочиями уполномоченные органы городов республиканского значения.
Строительство ЖК ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения - эксперт о прокладке канализации в микрорайоне Нур Алатау Эксклюзив КТ
Исходя их новостных сводок, в настоящее время активно обсуждается обращение собственников земельных участков садоводческих товариществ "Энергетик", "Имени Дзержинского", ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф 1-сад" по поводу прокладки канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. Действительно, невооруженным глазом, открывая карту микрорайона Нур Алатау в Бостандыкском районе нашего города, видно, что улица Дзержинского является главным связующим звеном по проезду к вышеперечисленным СТ. Вдоль названной улицы проходят силовые кабели, основной водопровод, кабели "Казахтелекома". Прокладка подземной канализации инициирована для возводимого на сегодняшний день ЖК "Noble House", располагающегося по адресу: микрорайон Ерменсай, улица Торангы, 55 - совсем неподалеку от СТ. Принятие данного решения уполномоченными лицами в сфере строительства является не соответствующим законодательству Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", а также Земельному кодексу Республики Казахстан", - заявил эксперт.
Пунктом 8 названного приказа прямо регламентировано, что использование земельных участков физическими и юридическими лицами на территории населенного пункта для застройки (включая прокладку коммуникаций, инженерную подготовку территории, благоустройство, озеленение и другие виды обустройства участка) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан и настоящими правилами на основании проектной (проектно-сметной) документации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и соблюдением целевого назначения или сервитута, зонирования территории, красных линий и линий регулирования застройки, правил застройки и эксплуатации. На основании пункта 4 статьи 115 ЗК РК "Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования". Исходя из подпункта 15 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" полоса отвода - земли транспорта, занятые автомобильными дорогами, для размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений автомобильной дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств дорожной связи, необходимых для их эксплуатации", - проинформировал Петр Кодаш.
Работы (...) начавшиеся с 20 августа, в полной мере ущемляют законные права и интересы как собственников СТ, так и третьих лиц, которые лишены всякой возможности передвигаться по улице пешком, на транспортных средствах. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Однако, строительство будущего ЖК в данной ситуации ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения. К большому сожалению, инициаторы данного строительства не думают о том, что близится начало учебного года, та пора, когда детей необходимо вести в школы, на кружки и секции. Как они будут туда попадать?" - добавил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
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Дом школьников сносят в Алматы вопреки протестам общественности
Многострадальный дом школьников № 2 в Алматы все-таки снесут. И все это несмотря на данные ранее обещания и заверения, что трогать эту обитель детского творчества не будут", - пишет автор.
Однако участка с кадастровым номером 20-311-014-168, на котором и расположен ДШ № 2, в этом перечне не было", - уточнил журналист.
Видимо, компания испугалась наших вопросов, главным из которых является следующий: как частнику удалось отхватить кусок государственной земли в центре города под предлогом программы реновации ветхого жилья, к которой, как ни крути, ни сам дом школьников № 2, ни его земельный участок не имеют никакого отношения?", - пишет журналист.
Под натиском общественности Ляззат Жылкыбаева официально заявила, что меморандум с Qazaq stroy расторгнут и никакой речи о сносе даже быть не может. Однако на совещании, посвященном вопросу переезда музыкальной школы № 3 имени Прокофьева в отдельное здание, вдруг выяснилось, что дом школьников № 2 вновь собираются ликвидировать", - рассказал журналист.
Дом школьников останется на прежнем месте. Просто его старое здание снесут и на его месте построят новое. Территория дома школьников останется прежней", - заявила Жылкыбаева, которая, к слову, в начале июля ушла с поста главы управления образования и заняла должность акима Жетсысуского района.
Информацию о предстоящем сносе ДШ № 2 подтвердил и новый аким района Арман Шамшин. То, что районные акимы не могут противостоять чиновникам из городского акимата, вполне понятно. Но как родителям и общественности бороться за право детей на дополнительное образование, о котором регулярно говорит глава государства, если низы не могут, а верхи не хотят, - вопрос риторический", - заключил журналист.
В год открытия во Дворце пионеров уже действовало 36 кружков: технических, музыкальных, юннатских, творческих. В них постоянно занималось 2400 школьников. А к 1982 году кружков здесь функционировало уже 230 и занималось в них более 4000 детей", - пишет Informburo.
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Мы ставим перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем. Для этого создаются все необходимые предпосылки и условия. Уверен, учитывая нынешнюю высокую динамику роста нашего взаимодействия, задача по достижению взаимного товарооборота до 100 млрд долларов является вполне достижимой", - подчеркнул Токаев.
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