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Привлечь к партийной ответственности ряд чиновников потребовали в Nur Otan

18.09.2020 11719
Привлечь к партийной ответственности ряд чиновников потребовали в Nur Otan
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Рабочая группа Республиканского общественного совета по противодействию коррупции партии Nur Otan провела анализ антикоррупционной деятельности Акмолинской и Алматинской областей за прошедшие 2,5 года, передает Kazakhstan Today. 
 
Как отметил в ходе заседания председатель Совета, депутат мажилиса от партии Nur Otan Омархан Оксикбаев в соответствии с поручением главы государства, озвученным в послании, РОСПК усилит работу в части антикоррупционного анализ нормативных актов и рабочих процессов в госорганах и квазигоссекторе для выявления коррупциогенных факторов.
 

На фоне коронавирусной инфекции на госорганы возлагается еще большая ответственность по решению экономических и социальных проблем граждан. Однако, несмотря на сложный для всех нас период, некоторые государственные служащие злоупотребляют служебным положением в личных интересах", - сказал Омархан Оксикбаев.

 
По мнению партийцев, основная причина - недостаточная работа руководства областей по профилактике коррупционных правонарушений. Есть вопросы и по анализу коррупционных рисков.
 
Так, член Совета, депутат мажилиса от партии Nur Otan Абдиманап Бектурганов обратил внимание на вопиющие кадровые нарушения в Акмолинской области.
 

В управлении физической культуры и спорта, а также в филиале АО "Казавтожол" установлены факты приема на должность руководителей, ранее совершивших уголовные проступки и не имевших права занимать руководящие должности! Последние были уволены с занимаемых должностей, однако возникает вопрос, как такое вообще стало возможным?", - недоумевает Абдиманап Бектурганов.

 
А в Кокшетау акимат выдал разрешение на строительство торгового центра прямо на придомовой территории одного из жилых районов. Местные жители обращались с жалобами в различные инстанции, но безуспешно. Застройка была приостановлена только после приезда рабочей группы нуротановцев.
 

Акимату рекомендовано отменить решение выделении данного земельного участка и рассмотреть возможность предоставления застройщику альтернативного участка. Такие вопросы можно и нужно оперативно решать на местах, не дожидаясь приезда представителей Центрального аппарата партии", - считает Абдиманап Бектурганов.

 
В целом за вышеуказанный период в Акмолинской области было зарегистрировано 376 коррупционных преступлений, большинство из которых совершены сотрудниками местных исполнительных органов.
 
Нарекания вызывает и работа по противодействию коррупции в Алматинской области. Так, член Совета, депутат сената Мансурхан Махамбетов возмутился халатным отношением к бюджетным средствам в Енбекшиказахском районе.
 

Районным акиматом были освоены 485 млн тенге на строительство инженерно-коммуникационных сетей в селе Кырбалтабай. Однако выбор участка под ИЖС акиматом был проведен без должного анализа, из-за чего в течение полутора лет ни один из предусмотренных 300 участков не предоставлен. Неиспользование сетей приводит к их разрушению, а километры высоковольтных кабелей просто похищены. Таким образом, профинансирован бесперспективный проект, а деньги налогоплательщиков выброшены на ветер", - заявил Мансурхан Махамбетов.

 
В целом в Алматинской области с 2018 года зарегистрировано 317 коррупционных преступлений, к уголовной ответственности привлечено 56 руководителей различных уровней.
 
Подводя итоги заседания РОСПК, Омархан Оксикбаев поручил привлечь к партийной ответственности ряд чиновников Акмолинской и Алматинской областей за ненадлежащую работу по противодействию коррупции и формированию в обществе атмосферы нетерпимости к ней.
 
В частности, Совет рекомендовал рассмотреть партийную ответственность заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыхалыкова, руководителя управления государственных закупок и коммунальной собственности Мурата Рахымбергенова, исполняющего обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Бауржана Ерназарова.
 
Вместе с тем к ответственности также рекомендовано привлечь руководителя управления земельных отношений Алматинской области Сабита Садвакасова и руководителя управления земельных отношений области Ермека Амиргалиева.
 

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