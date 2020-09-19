Привлечь к партийной ответственности ряд чиновников потребовали в Nur Otan

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Рабочая группа Республиканского общественного совета по противодействию коррупции партии Nur Otan провела анализ антикоррупционной деятельности Акмолинской и Алматинской областей за прошедшие 2,5 года, передает Kazakhstan Today.

Как отметил в ходе заседания председатель Совета, депутат мажилиса от партии Nur Otan Омархан Оксикбаев в соответствии с поручением главы государства, озвученным в послании, РОСПК усилит работу в части антикоррупционного анализ нормативных актов и рабочих процессов в госорганах и квазигоссекторе для выявления коррупциогенных факторов.

На фоне коронавирусной инфекции на госорганы возлагается еще большая ответственность по решению экономических и социальных проблем граждан. Однако, несмотря на сложный для всех нас период, некоторые государственные служащие злоупотребляют служебным положением в личных интересах", - сказал Омархан Оксикбаев.

По мнению партийцев, основная причина - недостаточная работа руководства областей по профилактике коррупционных правонарушений. Есть вопросы и по анализу коррупционных рисков.

Так, член Совета, депутат мажилиса от партии Nur Otan Абдиманап Бектурганов обратил внимание на вопиющие кадровые нарушения в Акмолинской области.

В управлении физической культуры и спорта, а также в филиале АО "Казавтожол" установлены факты приема на должность руководителей, ранее совершивших уголовные проступки и не имевших права занимать руководящие должности! Последние были уволены с занимаемых должностей, однако возникает вопрос, как такое вообще стало возможным?", - недоумевает Абдиманап Бектурганов.

А в Кокшетау акимат выдал разрешение на строительство торгового центра прямо на придомовой территории одного из жилых районов. Местные жители обращались с жалобами в различные инстанции, но безуспешно. Застройка была приостановлена только после приезда рабочей группы нуротановцев.

Акимату рекомендовано отменить решение выделении данного земельного участка и рассмотреть возможность предоставления застройщику альтернативного участка. Такие вопросы можно и нужно оперативно решать на местах, не дожидаясь приезда представителей Центрального аппарата партии", - считает Абдиманап Бектурганов.

В целом за вышеуказанный период в Акмолинской области было зарегистрировано 376 коррупционных преступлений, большинство из которых совершены сотрудниками местных исполнительных органов.

Нарекания вызывает и работа по противодействию коррупции в Алматинской области. Так, член Совета, депутат сената Мансурхан Махамбетов возмутился халатным отношением к бюджетным средствам в Енбекшиказахском районе.

Районным акиматом были освоены 485 млн тенге на строительство инженерно-коммуникационных сетей в селе Кырбалтабай. Однако выбор участка под ИЖС акиматом был проведен без должного анализа, из-за чего в течение полутора лет ни один из предусмотренных 300 участков не предоставлен. Неиспользование сетей приводит к их разрушению, а километры высоковольтных кабелей просто похищены. Таким образом, профинансирован бесперспективный проект, а деньги налогоплательщиков выброшены на ветер", - заявил Мансурхан Махамбетов.

В целом в Алматинской области с 2018 года зарегистрировано 317 коррупционных преступлений, к уголовной ответственности привлечено 56 руководителей различных уровней.

Подводя итоги заседания РОСПК, Омархан Оксикбаев поручил привлечь к партийной ответственности ряд чиновников Акмолинской и Алматинской областей за ненадлежащую работу по противодействию коррупции и формированию в обществе атмосферы нетерпимости к ней.

В частности, Совет рекомендовал рассмотреть партийную ответственность заместителя акима Акмолинской области Галымжана Абдыхалыкова, руководителя управления государственных закупок и коммунальной собственности Мурата Рахымбергенова, исполняющего обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Бауржана Ерназарова.

Вместе с тем к ответственности также рекомендовано привлечь руководителя управления земельных отношений Алматинской области Сабита Садвакасова и руководителя управления земельных отношений области Ермека Амиргалиева.

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