Призыв военнообязанных на сборы стартовал в Казахстане

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Согласно документу, в 2022 году планируется призвать 1500 военнообязанных на воинские сборы.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 18 июля.
Государственный контроль также осуществляется при проведении инвентаризации, обследовании земель, разработке схем и проектов, связанных с использованием земель, ведении государственных кадастров и мониторинга земель", - сообщается в законопроекте Министерства нацэкономики, опубликованном на портале "Открытые НПА".
В рамках госконтроля могут применяться меры оперативного реагирования, если деятельность контролируемых субъектов представляет непосредственную угрозу сохранению биоразнообразия лесов, объектов государственного природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия", - говорится в тексте документа.
Генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе 7 судей, рассмотрев сегодня, 19 июля т.г., протест, отменила судебные акты. Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления", - проинформировали в Верховном суде.
Представители департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан", - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?