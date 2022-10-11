Пробка на казахстанско-кыргызской границе: комментарий КГД

АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - В настоящее время на казахстанском посту пропуска "Карасу" нет скопления грузовых автомашин, работа поста идет в штатном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России, пояснили в КГД МФ РК.

В ведомстве пояснили, что с 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорт из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.

После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана.

По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме.