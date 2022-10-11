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Пробка на казахстанско-кыргызской границе: комментарий КГД

09.10.2022, 16:17 27221
Пробка на казахстанско-кыргызской границе: комментарий КГД
АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - В настоящее время на казахстанском посту пропуска "Карасу" нет скопления грузовых автомашин, работа поста идет в штатном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России, пояснили в КГД МФ РК.
 
В ведомстве пояснили, что с 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорт из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.
 
После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана.
 
По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме.
 
Ранее сообщалось, что 8 октября на пункте пропуска "Карасу" образовалась пробка из грузовиков в 8 км.
 

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Посольство РК рекомендует казахстанцам покинуть Украину

10.10.2022, 21:58 3011
Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба посольства РК в Украине обратилась к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.
 

В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении посольства.

 
10 октября в центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы.
 

Глава Минобороны РК встретился с генсеком ОДКБ

10.10.2022, 21:52 3446
Фото: МО РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана встретился с генеральным секретарем ОДКБ, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В ходе встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Станислав Зась обсудили текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
 

Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ

10.10.2022, 18:50 6771
Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению главы государства трансформации АО "НК "Қазақстан темір жолы" в национальную транспортно-логистическую компанию, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев презентовал план предстоящей трансформации, которая должна расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.
 
КТЖ займется организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.
 
Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.
 
При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.
 
Премьер-министр одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.
 

Президент РК дал ряд поручений по дальнейшему развитию системы госаудита

10.10.2022, 17:55 8836
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. В ходе встречи президент заслушал отчет о работе Счетного комитета за 9 месяцев текущего года.
 
Всего за отчетный период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.
 
Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.
 

В Минске состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ

10.10.2022, 17:50 9316
Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой неделе в Минске (Республика Беларусь) состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС).
 
Основной темой XXIX заседания КСРНС определено "Повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Развитие интерактивных услуг на основе обратной связи и исследовании пользовательского опыта в государствах - участниках СНГ", сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
 
В заседании приняли участие руководители налоговых администраций и эксперты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.
 
На заседании КСРНС рассмотрены вопросы повышения качества предоставляемых налоговых услуг, оценка их плательщиками, поиск новых интерактивных услуг для них на основе опыта налоговых администраций стран СНГ, а также дальнейшие перспективы развития.
 
Казахстанская сторона поделилась успешным опытом оказания государственных услуг.
 
Следующее заседание КСРНС запланировано на вторую половину 2023 года в Республике Казахстан.

 

Токаев принял генерального секретаря ОДКБ

10.10.2022, 17:37 9846
Токаев принял генерального секретаря ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.
 
Кроме того, в Астане состоялись встречи генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди и секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым, информирует пресс-служба ОДКБ.
 
В ходе состоявшихся встреч в центре внимания были вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов организации, запланированным в ноябре в Армении.
 
Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ с акцентом на обстановку в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ посетит Казахстан с рабочим визитом.
 

Президент Казахстана подписал ряд законов

10.10.2022, 17:19 10666
Президент Казахстана подписал ряд законов
Фото: Акорда
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива".
 
Также президент подписал закон Республики Казахстан "О ратифицикации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии".
 

МИД Казахстана подтвердил визит Владимира Путина в Астану

10.10.2022, 16:15 11736
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин прилетит в столицу Казахстана для участия в саммитах, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
 
По его данным, главы 11 государств примут участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает sputnik.kz.
 

В шестом саммите СВМДА, который пройдет 12-13 октября, примут участие 11 глав государств, 1 вице-президент, 1 заместитель председателя (правительства) и 5 министров", - проинформировал Айбек Смадияров.

 
Он также сообщил, что президент России примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите Содружества Независимых Государств и в саммите "Центральная Азия - Россия", информирует zakon.kz. 
 

Подтверждение есть. Во всех мероприятиях Владимир Путин будет участвовать", - заявил Айбек Смадияров.

 
По данным МИД, в саммите не будет представителя Украины, так как страна приостановила свое участие по линии СНГ. Глава Молдовы не сможет принять участие из-за загруженности, сообщает informburo.kz. 
 
Напомним, что 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
 

 

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