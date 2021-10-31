Проект концепции антикоррупционной политики обсудили в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции, участие в котором приняли руководители госорганов региона, акимы городов и районов, депутаты маслихатов, общественные деятели и представители СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главным вопросом повестки дня стало обсуждение основных положений проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанной в рамках исполнения поручений главы государства.
В ходе выступления на заседании комиссии руководитель регионального антикоррупционного ведомства Арман Рахимов, отметив актуальность и значимость стратегического документа, призвал участников внести свою лепту в разработку Концепции.
С учетом передового международного опыта, мнений представителей общественности и бизнеса, экспертов, предложений граждан, а также итогов внешних анализов коррупционных рисков подготовлен проект данной Концепции на предстоящие 5 лет. В документе представлены важные достижения в рамках противодействия коррупции и дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной политики государства. Вместе с тем сегодня мы собрались, чтобы выслушать и учесть мнение каждого, кто готов проявить гражданскую активность в противодействии коррупции", - сказал Арман Рахимов.
Участникам заседания презентовали содержание проекта концепции, состоящего из 7 разделов. Видение дальнейшего развития антикоррупционной политики изложено в пятом разделе документа, где отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикора.
Отметим: каждый житель области может внести свои предложения по совершенствованию проекта с помощью специально созданного сайта adal.com.kz.
О проводимой местными исполнительными органами деятельности в рамках реализации Комплексного плана по формированию добропорядочности доложила руководитель проектного офиса "Ақмола - адалдық алаңы", внештатный советник акима области по вопросам противодействия коррупции Самира Тайтенова.
По итогам встречи руководству местных исполнительных органов поручено активизировать работу в рамках реализации поставленных главой государства задач по усилению превентивных мер борьбы с коррупцией.