Проект Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью будет внесен на широкое обсуждение в мае

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в мае 2019 года внесет на широкое обсуждение проект Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

На заседании правительства Республики Казахстан вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о разработке Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года.

"Национальный план должен обеспечить комплексный и межведомственный подход к созданию условий для полноценной интеграции лиц с инвалидностью в общество", - отметила вице-министр труда и социальной защиты населения.

По ее словам, определены семь приоритетных направлений по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц, имеющих инвалидность. Это: профилактика здоровья - снижение инвалидизирующих патологий; инклюзивное образование - формирование конкурентоспособной личности; индивидуальная мобильность; доступная среда; труд и занятость - повышение уровня жизни; развитие социальной реабилитации и абилитации; изменение восприятия проблем инвалидности; развитие кадрового потенциала социальных работников.

"Прошу вас, Бакытжан Абдирович, дать поручения руководителям министерств здравоохранения, образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, общественного развития качественно проработать профильные разделы Национального плана, определить комплекс стратегических мер, требующих определенного объема бюджетных средств для реализации", - обратилась вице-министр к премьер-министру РК.

Она отметила, что проект Национального плана будет внесен на широкое обсуждение гражданского общества в мае 2019 года.

Кроме того, представитель ведомства сообщила, что во исполнение поручения главы государства по повышению размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования Министерством проводится работа по пересмотру параметров социальных выплат. В настоящее время в системе социального страхования предлагается пересмотреть параметры по трем видам социальных рисков. Это - социальные выплаты на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы. Размер социальных выплат будет установлен в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Это позволит повысить уровень социальной защищенности граждан при наступлении социальных риской, а также обеспечит стимулирование граждан к участию в системе обязательного социального страхования, соответственно, к формализации трудовых отношений. Соответствующие поправки будут внесены в законодательство по социальному страхованию", - отметила она.

Кроме того, Светлана Жакупова проинформировала, что будет продолжена реализация дорожных карт по актуализации и формализации статусов граждан для вовлечения в системы пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования.

По состоянию на 21 января 2019 года из 2,7 млн человек, которые не имели статуса в государственных базах данных, актуализирован статус 1,8 млн человек.

Для активизации работы по формализации до регионов доведены детальные планы по оставшимся целевым группам. До конца года планируется завершить работу по актуализации статусов 915,6 тыс. человек.

В настоящее время работа по актуализации проводится автоматизированно через ЦОНы, портал e-gov, Казахтелеком и Контакт-центр 1414.

С 2019 года заработал новый правовой режим - Единый совокупный платеж (ЕСП), который позволил неформально занятым, фрилансерам в упрощенном порядке зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность и получить доступ к социальным гарантиям. На 1 февраля 2019 года оплату ЕСП уже произвели более 4 тыс. граждан", - сказала вице-министр труда и социальной защиты населения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства