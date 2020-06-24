Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - Проектный офис "Алматы - адалдык аланы" подготовил ролик о примерном образце госслужащего, передает Kazakhstan Today.





Общество рассчитывает, что государственные служащие будут вкладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Родине. Образцовым госслужащим, героем ролика стал аким Жетысуского района Максат Кикимов - открытый человек, прилагающий все усилия, чтобы решать проблемы граждан", - сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции Алматы.

Как отметили в ведомстве, на госслужащих возлагается особая ответственность за осуществление реформ, модернизацию всей страны, концепцию Слышащего государства. От них зависит исполнение законных требований граждан Казахстана.

Не на словах, а на деле использовать весь свой потенциал и стараться помочь жителям приоритет Максата Кикимова. Как настоящий руководитель он сам обходит район, общается с жителями, пытаясь узнать вопросы, требующие незамедлительного решения. Большое внимание аким района уделяет вопросам противодействия коррупции", - сообщили в пресс-службе.

Изначально мы должны воспитывать детей, мы должны менять сознание людей", - говорит М. Кикимов.

В департаменте по городу Алматы отметили, что несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства. К морально-этическому облику государственных служащих предъявляются высокие требования.

Надеемся, что таких руководителей и государственных служащих будет больше", - отметили в городском антикоррупционном ведомстве.

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