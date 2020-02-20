Проезд по дороге Караганда - Балхаш планируют открыть в 2020 году

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - В этом году по дороге Караганда - Балхаш планируют открыть проезд по четырем полосам. Об этом сегодня на отчётной встрече с населением сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.



Кроме того, в регионе продолжится реконструкция дороги Балхаш - Буырылбайтал. Она также будет четырёхполосная, сообщили в пресс-службе главы региона.



В прошлом году в Карагандинской области привели в порядок 1300 километров дорожного полотна на трассах республиканского, областного и местного значения. В этом году объёмы увеличили.



"В этом году будет отремонтировано 1500 километров автодорог. В прошлом году полностью был дан проезд по автобанам Темиртау - Караганда, Северного и Восточного обходов Караганды. До июля 2020 года эти две дороги будут полностью благоустроены: обеспечены освещением, ограждением, разметкой и знаками", - сказал Женис Касымбек.



Он также отметил важность строительства автодороги Жезказган - Кызылорда протяжённостью 720 километров. "Качество этой трассы вызывает много нареканий с вашей стороны. В мае ПСД будет завершена. В рамках новой пятилетки программы "Нурлы жол" планируется приступить к строительству дороги уже в этом году с завершением к 2025 году", - уточнил аким.



Кроме того, будет начато проектирование дороги Караганда - Жезказган с началом строительства в 2021 году. Также планируется реконструкция республиканских дорог Караганда - Павлодар и Караганда - Каркаралинск.



Помимо улучшения дорожной инфраструктуры, реализация программы "Нурлы жол" обеспечивает занятость, подчеркнул Женис Касымбек. На всех проектах будет задействовано более трёх тысяч местных жителей.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства