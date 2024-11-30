Программа Damu Bala в Кызылординской области: в бюджет возвращены более 3 млрд тенге

Договор расторгнут с 42 поставщиками, а 25 предпринимателей подали заявления на прекращение деятельности

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Кызылорда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области проводится контроль фактического участия детей в творческих кружках и спортивных секциях по программе Damu Bala, средства тех, кто получил необоснованную помощь, возвращаются государству, сообщает издание " - В Кызылординской области проводится контроль фактического участия детей в творческих кружках и спортивных секциях по программе Damu Bala, средства тех, кто получил необоснованную помощь, возвращаются государству, сообщает издание " Кызылординские вести ".





В соответствии с поручением главы региона в августе были созданы исследовательские группы при управлении культуры и спорта, рабочая группа проводит контроль всех профинансированных кружков и секций. За два месяца проверили 136 поставщиков, получающих заказы по направлению культуры. В работе 47 предпринимателей выявлено невыполнение условий договоров. В связи с неэффективным расходованием выделенных от государства средств, договор с предпринимателями расторгнут в одностороннем порядке", - сказала руководитель областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова.





В свою очередь и. о. руководителя областного управления физической культуры, спорта и туризма Жулдызхан Еркосаев отметил, что при проверке спортивных кружков установлено, что внутри некоторых объектов не оборудованы душевые, гардеробные и отсутствует теплая вода.





Договор расторгнут с 42 поставщиками, а 25 предпринимателей подали заявления на прекращение деятельности. Сегодня продолжают работать 111 поставщиков. Принимаются соответствующие меры по различным жалобам, поступающим от родителей", - сообщил Жулдызхан Еркосаев.





Также было отмечено, что имеются факты незаконной регистрации детей из других районов, в некоторых объектах не установлены камеры видеонаблюдения, не соблюдены требования пожарной безопасности.





В результате проверок по творческим кружкам в бюджет возвращены 600 млн тенге, а по спортивным секциям - 2 млрд 603 млн тенге. На сегодня по направлению культуры охвачено 18474 детей, по спорту - 12278 детей.





Напомним , Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры по фактам хищения в рамках программы "АртСпорт". По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы похитил в общей сумме 57 млн тенге бюджетных средств.



