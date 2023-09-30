Производство автомобилей в Казахстане выросло на 28%

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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом, сообщает Акорда





Президент отметил, что Казахстан стремится к диверсификации экономики и развитию промышленного производства и машиностроение занимает особое место в этой стратегии.





Он также сообщил, что в настоящее время в нашей стране успешно работают такие известные мировые компании, как General Electric, General Motors, Chevrolet, Kia и Hyundai. В прошлом году производство автомобилей в Казахстане превысило 100 000 единиц, рост составил 28%. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млрд долларов.





Руководитель немецкого автоконцерна проинформировал президента о новых подходах компании к развитию глобальных цепочек поставок и возможностях для экономики Казахстана.





Для справки:





Mercedes-Benz Group - один из ведущих мировых автопроизводителей. В 2022 году компания произвела порядка 2,5 млн автомобилей. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Mercedes-Benz Group заняла 41-е место, а в списке Fortune Global 500 - 38-е место.