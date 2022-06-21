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Прокуратура Алматы: санврачи ущемляли права предпринимателей

20.06.2022, 17:31 10621
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Прокуратур Алматы при участии палаты предпринимателей "Атамекен" выявила факты ущемления прав предпринимателей органами санитарно-эпидемиологического контроля, которыми по результатам проверок выносились предписания, не соответствующие требованиям Предпринимательского кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, в соответствии с пунктом 3 статьи 152-1 кодекса сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения предписания, сообщает пресс-служба надзорного органа.
 
Однако сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля выдавали предписания, в которых указывались сроки устранения нарушений меньше предусмотренного законодательством.
 
К примеру, по результатам проверки одного из кафе в адрес собственника вынесено предписание, в котором срок устранения выявленных нарушений неправомерно ограничен двумя днями.
 
Всего органами санитарно-эпидемиологического контроля города в адрес предпринимателей вынесено 265 таких предписаний, в которых срок устранения выявленных нарушений неправомерно был уменьшен.
 
Принятыми прокурорами мерами все незаконные предписания отозваны, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
 

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Токаев внес изменения в закон по вопросам интеллектуальной собственности

20.06.2022, 20:51 6861
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности.
 
Были предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями. 
 
А также предлагалось введение нового объекта интеллектуальной собственности - "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, "казахстанский шоколад", "кокшетауское мороженое", "осакаровский саумал", "лепсинский мед", 
 
Кроме того, вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированного 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.
 

Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы

20.06.2022, 19:42 8126
Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Как сообщает пресс-служба акимата города, Нариман Табынбаев был освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы в связи с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Табынбаев руководил управлением общественного здравоохранения Алматы с декабря 2020 года.
 
Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Казахскую инженерно-техническую академию. Профессор, доктор медицинских наук.
 
Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.
 
С 1988 по 1994 годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в г. Кызылорде.
 
С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.
 
С 1997 с 2002 годы проработал в Научном центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.
 
С 2008 по 2014 годы занимал должности директора областного медицинского центра в г. Кызылорде, директора в Научном центре урологии.
 
С 2014 по 2015 годы - заместитель председателя правления АО "Национальный медицинский холдинг", г. Астана.
 
С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии, г. Астана.
 
С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA).
 
С 2018 по 2020 годы работал директором ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УОЗ, г. Алматы.
 
С 2020 по 2022 годы работал руководителем управления здравоохранения города Алматы.
 

Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме

20.06.2022, 18:32 9376
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
21 июня президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики", который пройдет в городе Доха.
 
23 июня глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.
 

В Казахстане за 6 месяцев в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц

20.06.2022, 17:05 11111
В Казахстане за 6 месяцев в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за 6 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1200 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц.
 
Президенту также представили информацию о ходе расследования уголовных дел и мерах по возмещению ущерба. В том числе связанных с возвратом незаконно полученных и выведенных из страны финансовых активов.
 
Как сообщил Олжас Бектенов, в рамках данных мер продолжается работа по расширению международного сотрудничества. Одним из эффективных способов борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров станет присоединение Казахстана к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
 
Кроме того, Агентством по поручению президента совместно с НПП "Атамекен" разработан комплекс мер по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства чиновников в бизнес.
 
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.
 

Ряд финансовых преступлений, связанных с бюджетом, предлагают приравнять к дисциплинарным проступкам

20.06.2022, 12:44 15131
Ряд финансовых преступлений, связанных с бюджетом, предлагают приравнять к дисциплинарным проступкам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Казахстане ряд финансовых преступлений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаков уголовных или административных правонарушений, предлагают приравнять к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим государственную службу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила на совместном заседании палат парламента глава Счетного комитета Наталья Годунова, за 2021 год было выявлено неэффективное использование государственных ресурсов на 413 млрд тенге. 
 
Она отметила, что в настоящее время идут разработки поправок в Бюджетный кодекс и КоАП по пяти дефинициям.
 

Речь идет об установлении административной ответственности первых руководителей госорганов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств", - пояснила она.

 
По словам Годуновой, в Бюджетном кодексе эта норма уже закреплена, но в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены только 2 из 5 дефиниций.
 
Глава комитета подчеркнула, что было бы правильно приравнять совершение финансовых преступлений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаки уголовных или административных правонарушений, к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим госслужбу. Пересмотреть предлагается следующие операции:
 
  • оплата за невыполненные работы;
 
  • оплата за непоставленные товары и неоказанные услуги;
 
  • использование средств не по целевому назначению;
 
  • недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств;
 
  • необоснованное списание дебиторской задолженности.
 
Также Наталья Годунова считает, что должна быть ответственность за недостижение экономического эффекта от использования бюджетных инвестиций. Данная норма предусмотрена в проекте методики социально-экономического эффекта госрасходов.

Ранее в комитете отметили, что неосвоение бюджетных средств, сложившееся по итогам 2021 года в абсолютном выражении, является максимально высоким за последние 15 лет.
 

Токаев и Раиси провели брифинг для представителей СМИ

19.06.2022, 20:20 24596
Токаев и Раиси провели брифинг для представителей СМИ
Фото: Акорда
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Ибрахим Раиси провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства в своем выступлении поблагодарил президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить Исламскую Республику Иран с официальным визитом, а весь иранский народ за оказанное гостеприимство и радушие, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

Иран - колыбель древнейшей цивилизации, а также один из важных партнеров Казахстана в исламском мире. Выдающийся Фирдоуси в своей книге "Шахнаме" писал, что Иран и Туран объединяет общая судьба на Великом шелковом пути. Великий казахский поэт Абай хорошо был знаком с произведениями Саади, Джами и Руми, а также увлекался восточной культурой. Все это указывает на то, что наши связи продолжаются на протяжении веков. Мы должны и далее развивать это сотрудничество. Тем более мы дружественные соседи, живущие у берегов Каспийского моря, а наша история, культура и традиции имеют много общего. Многие казахи в трудные годы голода нашли кров на гостеприимной иранской земле. Мы всегда будем помнить и благодарны за этому всему иранскому народу", - сказал президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня сотрудничество между Казахстаном и Ираном развивается в духе стратегического партнерства. Он подчеркнул, что большая заслуга в этом принадлежит президенту Ибрахиму Раиси.
 

Я высоко оцениваю взаимодействие между нашими странами. В этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За это время наши взаимосвязи только укрепились, а дружба более окрепла. Активизировались торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Мы тесно сотрудничаем в рамках глобальных и региональных организаций. Сегодня мы обменялись мнениями по актуальной повестке, работа была очень плодотворной", - отметил глава нашего государства. 

 
Президент Казахстана назвал важным достигнутую договоренность по полному использованию транспортно-транзитного потенциала между двумя странами. Он полагает, что большое значение в этом вопросе приобретает транспортный коридор, соединяющий северные и южные, западные и восточные направления.
 

Сегодня мы встретили прибывший сюда контейнерный поезд, который отправился из Казахстана неделю назад. Далее он направится в Турцию. Это очень важное событие, учитывая сложные геополитические условия. Также мы обсудили ряд вопросов в сферах сельского хозяйства, промышленности и транзитных перевозок. Уверен, развитие этих направлений придаст новый импульс казахско-иранским отношениям, а достигнутые договоренности еще более укрепят сотрудничество между нашими странами", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства акцентировал внимание, что по всем обсужденным вопросам имеется взаимное согласие, подтверждающее наличие единых интересов и общих задач. Лидеры двух стран, обменявшись мнениями по международной и региональной повестке, договорились об усилении взаимодействия в рамках международных организаций. И Казахстан, и Иран придают большое значение обеспечению мира и стабильности в регионе. 
 
Касым-Жомарт Токаев, оценивая торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество как одно из ключевых направлений двусторонних отношений, указал на то, что геополитическая ситуация и экономические ограничения не позволяют в полной мере использовать имеющийся потенциал.
 

Несмотря на все трудности, объем взаимной торговли за первое полугодие нынешнего года достиг 50%, следующая цель - его наращивание. Для этого нужно создать необходимые условия. Сегодня иранские компании успешно работают в Казахстане в сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспортируя свою продукцию за рубеж. Очевидна роль совместной межправительственной комиссии в укреплении двусторонних экономических связей. Мы планируем создание совместных торговых палат. Кроме того, мы ввели для граждан Ирана 14-дневный безвизовый режим", - сказал президент Казахстана.

 
Также в ходе переговоров отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности. 
 

Очевидно, что мой сегодняшний визит придаст импульс двустороннему сотрудничеству между нашими государствами. Казахстан полностью выполнит все обязательства и готов к совместной реализации важных проектов. В этой связи полагаю целесообразным провести в нашей стране встречу на высоком уровне. Поэтому пригласил господина президента посетить Казахстан с государственным визитом. Уверен, что, только поддерживая друг друга, мы добьемся совместного успеха. Пусть крепнет дружба между нашими странами", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 
Со своей стороны президент Ирана отметил, что, несмотря на 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, еще не в полной мере используются имеющие возможности.
 

Уверен, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения в рамках официального визита президента Казахстана в Иран откроют новые возможности для наших стран. Мы должны довести взаимный товарооборот до 3 млрд долларов. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. В частности, в сельском хозяйстве, транспортно-транзитной сферах. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров станут прочным фундаментом тесного сотрудничества между нашими странами", - заявил Ибрахим Раиси.

 

Делегации Ирана и Казахстана подписали ряд документов

19.06.2022, 18:55 26546
Делегации Ирана и Казахстана подписали ряд документов
Фото: Акорда
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Члены официальных делегаций Исламской Республики Иран и Республики Казахстан подписали ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, информирует пресс-служба Акорды. 
 
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. 
 
Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
 
1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран. 
 
2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран. 
 
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом. 
 
4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли. 
 
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства. 
 
6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите. 
 
7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран. 
 
8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран. 
 
9. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" и Железными дорогами Исламской Республики Иран. 
 
Также в ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году Казахстан и Иран отмечают важную дату - 30-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за этот период обе страны смогли установить тесные межгосударственные контакты.
 

Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.
 
Кроме того, президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран. Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.
 
Одним из основных направлений в экономическом взаимодействии двух стран является сельскохозяйственная сфера. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран. 
 
Наряду с этим глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.
 
Особую роль в укреплении казахстанско-иранских отношений играет взаимодействие в области культуры. Связующим звеном между народами двух стран является казахская диаспора в Иране. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил перспективы укрепления сотрудничества в изучении истории и обмена историческими данными.
 
В свою очередь президент Ирана, приветствуя Касым-Жомарта Токаева и его делегацию на иранской земле, отметил, что его официальный визит является поворотным этапом в развитии казахстанско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества. 
 

Надеюсь, что Ваш визит придаст большой импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах", - отметил Ибрахим Раиси. 

 
В завершение глава государства пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан.
 

Президент РК провел переговоры с президентом Ирана в узком формате

19.06.2022, 15:46 26036
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел встречу с президентом Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском комплексе "Саадабад". Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств", - сообщает пресс-служба Акорды. 

 
После исполнения гимнов Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси проследовали во дворец "Джумхурия", где представили друг другу членов официальных делегаций. 
 
После церемонии состоялась встреча в узком формате. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить с официальным визитом Иран. 
 

Хочу выразить признательность за радушный прием и гостеприимство. Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. В качестве президента я впервые нахожусь в Иране. Этот визит имеет важное значение. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. Казахи говорят: "Право соседа - право Всевышнего" ("Корші акысы - танір хакысы"). Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран - наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер", - сказал президент Казахстана. 

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной дате - 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами. Он полагает, что за это время усилились взаимосвязи и более окрепла дружба между нашими странами.
 

С каждым днем динамично развиваются наши всесторонние контакты. Это результат политического диалога, основанного на взаимном доверии. Действуют межправительственные, парламентские и деловые советы. Несмотря на существующие барьеры, существенно расширяется торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель - не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю Ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства акцентировал внимание, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение.
 

Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", - отметил президент Казахстана. 

 
Президент Ибрахим Раиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие его приглашения посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран. 
 

Наша с Вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать Вас в Тегеране. Уверен, что Ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях", - сказал глава Ирана. 


Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.
 

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