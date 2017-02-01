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Прокуратура Атырауской области заблокировала 28 интернет-групп, пропагандирующих суициды среди подростков01.02.2017
  • Фото: http://inpress.ua/
Государство  09:55

Атырау. 1 февраля. Kazakhstan Today - Прокуратура Атырауской области за прошлый год заблокировала 28 групп в Интернете, пропагандирующих суицид среди несовершеннолетних, сообщила пресс-служба надзорного органа.

"В ходе мониторинга социальных сетей (в 2016 году) заблокировано 28 групп (1802 пользователей), пропагандирующих суицид среди несовершеннолетних, 8 порнографических сайтов и 11 сообществ, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В прокуратуре отметили, что в результате принятых мер "наблюдается снижение суицида среди несовершеннолетних на 29%, преступлений против половой неприкосновенности на 26%".
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Прокуратура Атырауской области заблокировала 28 интернет-групп, пропагандирующих суициды среди подростков
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