Прокуратура Атырауской области заблокировала 28 интернет-групп, пропагандирующих суициды среди подростков

Атырау. 1 февраля. Kazakhstan Today - Прокуратура Атырауской области за прошлый год заблокировала 28 групп в Интернете, пропагандирующих суицид среди несовершеннолетних, сообщила пресс-служба надзорного органа.

"В ходе мониторинга социальных сетей (в 2016 году) заблокировано 28 групп (1802 пользователей), пропагандирующих суицид среди несовершеннолетних, 8 порнографических сайтов и 11 сообществ, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В прокуратуре отметили, что в результате принятых мер "наблюдается снижение суицида среди несовершеннолетних на 29%, преступлений против половой неприкосновенности на 26%".

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