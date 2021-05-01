Прокурор Шымкента обратился к жителям города

ШЫМКЕНТ. 30 АПРЕЛЯ - В социальных сетях появились призывы к участию в незаконном митинге. В этой связи прокуратура Шымкента напоминает, что порядок организации и проведения митингов регулируется новым законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок", - цитирует прокурора города Максата Кожабаева otyrar.kz .

Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления или заявления об организации и проведении мирных собраний не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Прокурор также подчеркнул, что организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами порядке, не может быть организатором мирных собраний.

Прокуратура Шымкента призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

В ведомстве добавили, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.

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