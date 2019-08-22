Кокшетау. 21 августа. Kazakhstan Today - Прокурором Кокшетау назначен Дастан Турсынов, передает Kazakhstan Today.

Приказом генерального прокурора от 20 августа текущего года прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Турсынов родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение". Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году.

В разное время занимал должности прокурора, старшего прокурора управления, начальника отдела прокуратуры Алматинской области, был прокурором Алакольского района этой области.

С сентября 2018 года работал в Генеральной прокуратуре.

Классный чин - советник юстиции.

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