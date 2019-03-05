Тараз. 4 марта. Kazakhstan Today - Прокурором Жамбылской области назначен Жаркын Кусаинов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора от 1 марта на должность прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Жаркын Куанышевич Кусаинов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации ведомства, до настоящего назначения он работал заместителем прокурора Жамбылской области.

Кусаинов родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1993 году с инспектора канцелярии Генеральной прокуратуры, затем последовательно занимал должности в органах военной прокуратуры, прокуратуры города Алматы.

Имеет опыт работы на руководящих должностях: заместитель прокурора Медеуского, Ауэзовского районов города Алматы, начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры, прокурор Медеуского района Алматы.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка, указом главы государства награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін".

Стаж работы в органах прокуратуры составляет более 20 лет.

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