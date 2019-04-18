Прокуроры добились выплаты более 176 млн тенге казахстанским педагогам за работу с особыми детьми

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Прокуроры добились выплаты более 176 млн тенге казахстанским педагогам за работу с детьми с особыми потребностями, передает Kazakhstan Today.





При анализе соблюдения трудовых прав работников общеобразовательных учреждений органы прокуратуры установили, что по всей стране 15 305 педагогам на протяжении 2016-2018 учебных периодов не выплачивалась доплата за работу с детьми с особыми потребностями в рамках инклюзивного образования, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Действующим законодательством за указанные условия работы педагогам предусмотрена надбавка в размере 40% от оклада (согласно постановлению правительства №1193 от 31 декабря 2015 года "О системе оплаты труда работникам образования, содержащимся за счет госбюджета" и пункту 4 статьи 52 закона "Об образовании").

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора нарушения устранены, вышеуказанным работникам осуществлены выплаты в размере 176,2 млн тенге", - отметили в ведомстве.

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