Пункт пропуска "Бахты" на казахстанско-китайской границе будет закрыт до 10 октября

Первый заместитель председателя правящей партии также отметил, что сегодня каждый третий казахстанец - моложе 30 лет. Поэтому всестороняя поддержка молодежи - одно из ключевых направлений Nur Otan и молодежного крыла Jas Otan.

Как отметил Бауыржан Байбек, за 30 лет Независимости Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев создал в Казахстане уникальную модель общественного согласия и национального единства. Сохраняя преемственность курса Елбасы, Nur Otan продолжает укреплять в обществе, особенно среди молодёжи, ценности взаимоуважения и равенства всех граждан.

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на площадке международного молодежного форума Jastar-Otanga! в Туркестанской области высказался о движении "Менін елім, менін тілім", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, "Сибур" готов участвовать в развитии других проектов в сфере нефтегазохимии.

В свою очередь руководитель "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов рассказал о перспективах сотрудничества с Казахстаном и планах развития крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.

По информации пресс-службы, Токаев приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве по проектам по производству полипропилена и полиэтилена, реализуемым компаниями "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз", считая, что это придаст мощный импульс партнерским взаимоотношениям Казахстана и России.

Как отметил глава государства, сегодня одним из приоритетных направлений нефтегазовой отрасли Казахстана является глубокая переработка углеводородов, сообщает пресс-служба Акорды.

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обсуждены вопросы декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата, внедрения в РК наилучших доступных технологий, привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии, точного земледелия и в целом "зеленой" экономики, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Глава правительства отметил, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики.

В реализацию Парижского соглашения РК к 2030 году правительство таргетирует сокращение выбросов парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад по снижению выбросов (ОНУВ) и разработал соответствующую Дорожную карту на 2022-2025 годы.

Правительство также принимает практические меры для реализации объявленной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, которая будет представлена в ноябре т.г. в г. Глазго на Конференции ООН по изменению климата. Документ предусматривает меры по повышению энергетической эффективности экономики РК, электрификации и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии", - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что правительство намерено удвоить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии до 6% уже в 2023 году, а не в 2025 году, как планировалось ранее.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд структурных мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил 510 миллионов долларов.

В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более 2,5 миллиарда долларов.

В настоящее время в Казахстане действуют 124 объекта ВИЭ установленной мощностью 1922 МВт: 31 ветровая электростанция, 48 солнечных электростанций, 40 гидроэлектростанций, 5 биоэлектростанций.