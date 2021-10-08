Пункт пропуска "Бахты" на казахстанско-китайской границе будет закрыт до 10 октября

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НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на площадке международного молодежного форума Jastar-Otanga! в Туркестанской области высказался о движении "Менін елім, менін тілім", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил Бауыржан Байбек, за 30 лет Независимости Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев создал в Казахстане уникальную модель общественного согласия и национального единства. Сохраняя преемственность курса Елбасы, Nur Otan продолжает укреплять в обществе, особенно среди молодёжи, ценности взаимоуважения и равенства всех граждан.
В Казахстане нет понятия "этническое меньшинство" и "диаспора", все имеют равные права и обязанности. Это одно из важных достижений политики Елбасы. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс. Согласие и единство - это ключевые ценности нашего общества, жизненно необходимые для стабильного развития государства и улучшения жизни всех граждан. Поэтому публикации на тему якобы языкового ущемления вызывают у казахстанцев, мягко говоря, недоумение. Все мы - граждане Казахстана. И казахский язык нас объединяет. Наглядным подтверждением этому является запущенное общественниками буквально на днях движение "Менін елім - менін тілім". Его инициаторами стали такие яркие молодежные лидеры, как Яков Федоров, Марина Шаповалова, Аскер Пириев, Марина Сахарова, Алексей Лодочников и многие другие. Думаю, что данное движение показало всему обществу зрелость и ответственность молодежи за будущее нашей Родины. Nur Otan совместно с Ассамблеей народа Казахстана будет и далее развивать казахстанский патриотизм, основанный на гражданской идентичности, сохранении и развитии богатого исторического прошлого, национальной культуры и духовных традиций", - отметил он.
Первый заместитель председателя правящей партии также отметил, что сегодня каждый третий казахстанец - моложе 30 лет. Поэтому всестороняя поддержка молодежи - одно из ключевых направлений Nur Otan и молодежного крыла Jas Otan.
Уже сегодня жасотановцы сформировали корпус из 616 молодых депутатов Nur Otan по итогам выборов в мажилис и маслихаты. Это стало возможным благодаря инициированной Елбасы 20% молодежной квоте в предвыборных списках правящей партии. В своих политических реформах президент страны закрепил молодёжную квоту как обязательную для предвыборных списков уже всех партий. В целях системной поддержки молодежи жасотановцами после широкого публичного обсуждения также принята программа "Жастар - Отанга!" до 2025 года, которая находится на особом контроле нашей партии", - отметил Бауыржан Байбек.
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "СИБУР Холдинг" Дмитрия Конова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил глава государства, сегодня одним из приоритетных направлений нефтегазовой отрасли Казахстана является глубокая переработка углеводородов, сообщает пресс-служба Акорды.
По информации пресс-службы, Токаев приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве по проектам по производству полипропилена и полиэтилена, реализуемым компаниями "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз", считая, что это придаст мощный импульс партнерским взаимоотношениям Казахстана и России.
Мы рады началу партнерства. Вы будете совместно заниматься вопросами строительства нефтехимического комплекса. Правительство Казахстана по моему поручению будет оказывать всяческое содействие развитию проектов. Мы должны действительно достичь практического результата. На недавнем Межрегиональном форуме Казахстана и Россия я и Владимир Путин констатировали, что мы должны предметно заниматься вопросами экономического взаимодействия наших государств и стремиться достичь практических результатов", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь руководитель "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов рассказал о перспективах сотрудничества с Казахстаном и планах развития крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.
На сегодня в Казахстане создана хорошая база по проекту по производству полипропилена. Строительство близится к завершению. На данном этапе мы видим свою пользу в помощи по подготовке кадров, которая уже началась. Около 100 сотрудников "КазМунайГаза" подготовку прошли, и мы будем продолжать это делать",- отметил Конов.
По его словам, "Сибур" готов участвовать в развитии других проектов в сфере нефтегазохимии.
Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил с Дмитрием Коновым планы совместной реализации крупных инвестиционных проектов
в нефтегазохимической промышленности Казахстана, в частности, на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обсуждены вопросы декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата, внедрения в РК наилучших доступных технологий, привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии, точного земледелия и в целом "зеленой" экономики, сообщает
пресс-служба премьер-министра РК.
Глава правительства отметил, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики.
В реализацию Парижского соглашения РК к 2030 году правительство таргетирует сокращение выбросов парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад по снижению выбросов (ОНУВ) и разработал соответствующую Дорожную карту на 2022-2025 годы.
Правительство также принимает практические меры для реализации объявленной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, которая будет представлена в ноябре т.г. в г. Глазго на Конференции ООН по изменению климата. Документ предусматривает меры по повышению энергетической эффективности экономики РК, электрификации и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии", - сказал Мамин.
Премьер-министр отметил, что правительство намерено удвоить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии до 6% уже в 2023 году, а не в 2025 году, как планировалось ранее.
Глава правительства подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд структурных мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил 510 миллионов долларов.
В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более 2,5 миллиарда долларов.
В настоящее время в Казахстане действуют 124 объекта ВИЭ установленной мощностью 1922 МВт: 31 ветровая электростанция, 48 солнечных электростанций, 40 гидроэлектростанций, 5 биоэлектростанций.