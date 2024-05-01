Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу

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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба КНБ РК.





На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".





Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.