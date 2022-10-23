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Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений

22.10.2022, 13:37 27871
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.
 

За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в телеграмме.

 
Путин отметил, что Россия и Казахстан эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, вносят важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах, сообщает ТАСС.
 

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших братских народов", - подчеркнул Путин.

 
Российский лидер пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - счастья и процветания.
 

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Президент посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики

22.10.2022, 20:48 15211
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики. Праздничное мероприятие состоялось в театре оперы и балета "Астана Опера", сообщает пресс-служба Акорды.
 
В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.
 

Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора

22.10.2022, 16:43 23001
Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора
Фото: telegram/БОРТ№1
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
 
Указом главы государства присвоены:
 
  • специальное звание генерал-полковник полиции: Ахметжанову Марату Муратовичу;
 
  • воинское звание генерал-лейтенант: Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы: Бектенову Олжасу Абаевичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант полиции: Сунтаеву Кайрату Имятовичу;
 
  • воинское звание генерал-майор: Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;
 
  • специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;
 
  • специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Омарбекову Айткурману Жоламановичу;
 
  • специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Сулейменову Канату Турсумбаевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Бижанову Кайрату Жакияновичу;
 
  • специальное звание генерал-майор полиции: Скляру Василию Васильевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор гражданской защиты: Дербисову Нурболату Бекболатулы;
 
  • классный чин государственный советник юстиции 3-го класса: Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.
 

КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок

22.10.2022, 16:18 23341
КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок
Фото: пресс-служба КазНУ
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета по управлению земельными ресурсами по Алматы провел проверку законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает пресс-служба ведомства.
 

По результатам проверки выяснилось, что акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета", - сообщает Informburo.kz со ссылкой на департамент.

 
Отмечается, что департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал иск о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи к аппарату акима Алматы, управлению земельных отношений города, ТОО "Omirex", ТОО "Atlas Development", университету имени аль-Фараби.
 

Решением специализированного межрайонного экономического суда иск удовлетворен в полном объеме. После вступления вышеуказанного решения суда в законную силу земельный участок должен быть возвращен в собственность университета", - говорится в сообщении.

 
Ранее юрист Бакытжан Базарбек сообщил о проверке законности отчуждения части территории КазНУ имени аль-Фараби на своей странице в Facebook. Он отметил, что после вступления решения суда в законную силу чиновники, подписывавшие незаконные постановления, должны быть привлечены к ответственности.
 

Если решение суда вступит в законную силу, то это означает, что решения, принятые акимами того периода Бауыржаном Байбеком и Бакытжаном Сагинтаевым, в судебном порядке будут признаны незаконными, следовательно, не только постановления акимата и договоры купли-продажи отменятся в судебном порядке. Должностные лица акимата города Алматы, УЗО города Алматы, чьи подписи стояли в постановлениях акима в заключениях земельной комиссии, в договоре купли-продажи земельного участка, должны быть привлечены к соответствующей юридической ответственности", - написал юрист.

 
По его словам, речь идет не только о бывших акимах города, которые своими постановлениями закрепили право землепользования за ТОО "Omirex" и ТОО "Atlas Development". Бакытжан Базарбек считает, что к ответственности должны быть привлечены и бывший заместитель акима города Алмасбек Макежанов, руководители управления земельных отношений города и бывший ректор университета Галимкари Мутанов.
 

Смаилов вручил государственные награды ко Дню Республики

22.10.2022, 16:07 23991
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов от имени президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и компаний, сообщила пресс-служба правительства.
 
Орденом "Парасат" награждены первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков и вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев.
 
Ордена "Құрмет" удостоены министр юстиции Канат Мусин, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев, председатель Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК Салтанат Сабырбаева и другие.
 
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены председатели комитетов геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев, среднего образования Минпросвещения РК - Гульмира Каримова, телекоммуникаций МЦРИАП РК - Ержан Мейрамов, заместители председателей комитетов по миграции МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, по делам спорта и физической культуры МКС РК - Бекболат Байжанов, рыбного хозяйства МЭГПР РК - Аян Бахиянов, по делам гражданского общества МИОР РК - Гульбара Султанова и другие.
 
Медаль "Шапағат" вручена председателю Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркану Садвакасову.
 
Почетной грамотой Республики Казахстан отмечены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Жаксылык Ибрагимов и сотрудники канцелярии премьер-министра: главный инспектор Бакытжан Куанышбаев, главный консультант Мадина Калымова и главный эксперт Гульден Бейсенбина.
 
Премьер-министр отметил важность каждодневного труда госслужащих, посвящающих себя, свои профессиональные навыки и опыт на благо страны.
 

День Республики является первым шагом на пути к независимости Казахстана. Это праздник нашего суверенитета и стабильности, общественного и межэтнического согласия. В преддверии праздничной даты глава государства наградил ряд граждан, внесших значительный вклад в развитие нашей страны. Эти награды - высокая оценка вашего труда", - сказал Алихан Смаилов.

 

Новым областям Казахстана присвоили коды для формирования кадастровых номеров земельных участков

22.10.2022, 15:25 25166
Новым областям Казахстана присвоили коды для формирования кадастровых номеров земельных участков
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК подписал приказ о внесении изменений в перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного значения для формирования кадастровых номеров земельных участков.
 
Теперь в перечень добавлены коды новых областей.
 
Области Абай присвоен номер 23, области Жетісу - 24 и Ұлытау - 25.
 
Таким образом, теперь в перечне 289 кадастровых кодов.
 
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2022 года.
 

Токаев направил ответное поздравление Путину по случаю 30-летнего юбилея дипотношений

22.10.2022, 14:46 26411
Токаев направил ответное поздравление Путину по случаю 30-летнего юбилея дипотношений
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией направил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
 

За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", - отметил Токаев.

 
Он подчеркнул, что Россия - надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации.
 

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", - говорится в поздравлении.

 

Находящиеся за рубежом казахстанцы смогут принять участие в президентских выборах в 53 странах

22.10.2022, 12:44 29556
Находящиеся за рубежом казахстанцы смогут принять участие в президентских выборах в 53 странах
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах президента Республики Казахстан за рубежом, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
 
При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков, со списком которых можно ознакомиться здесь.
 

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок. Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 20 ноября 2022 года) с 07.00 до 20.00 по местному времени", - проинформировали в казахстанском МИД.

 
В ведомстве обратились к гражданам с просьбой заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.
 

Токаев прокомментировал заявления, что Казахстан случайно обрел свободу

22.10.2022, 11:35 21556
Токаев прокомментировал заявления, что Казахстан случайно обрел свободу
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал заявления о том, что Казахстан случайно обрел свободу и последним провозгласил независимость.
 

Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он отметил, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа.
 

Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг. Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности", - высказался глава государства.

 
Он напомним, что на состоявшемся в Улытау Национальном курултае было предложено вернуть Дню Республики статус национального праздника. По его словам, инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон.
 

С этого года День Республики стал национальным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане - это опора государства. Без граждан не будет и государства", - заявил Токаев.

 
Глава государства подчеркнул что для укрепления страны нужна прежде всего идеология взаимной ответственности и созидания.
 

Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина…Сейчас нашей стране нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан. Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии", - отметил он.

 
В своей речи президент также отметил, что паспорт гражданина Казахстана уважаем во всем мире и не имеет препятствий. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям.
 

Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества", - пояснил он.

 
Кроме того, внутренняя стабильность, подчеркнул Токаев, служит необходимым условием поступательного развития нашей страны и фактором обеспечения безопасности в Евразии.
 

Казахстан признан мировым сообществом как страна, идущая по пути передового развития, открытая, стремящаяся к построению справедливой системы международных отношений на основе устава Организации Объединенных Наций", - сказал он.

 
Залог нашей государственности - Конституция. В соответствии с ней каждый гражданин является неотъемлемой частью народа Казахстана и членом общества, который может оказать влияние на судьбу страны. Наша Конституция дает такое право каждому человеку"
 
Также Токаев напомнил, что по его поручению были внесены изменения в правила использования государственных символов.
 

Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах", - разъяснил глава государства.

 
Говоря о предстоящих президентских выборах, глава государства подчеркнул, что их результаты заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации.
 

Намеченные на следующий год выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма. Их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп. Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства", - убежден президент.

 
По его словам, в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть, пояснил президент, заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников.
 

Мы продолжим реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права. Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди - наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации", - заключил Касым-Жомарт Токаев.


Президент подписал указ о присуждении государственных наград.
 

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