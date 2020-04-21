Пять сотрудников антикоррупционной службы уволены в Кокшетау за досуг в бане во время ЧП

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Антикоррупционное ведомство извинилось за пятерых бывших сотрудников, проводивших досуг в бане во время ЧП, передает Kazakhstan Today.

Агентством по противодействию коррупции проведено служебное расследование по факту нарушения режима чрезвычайного положения сотрудниками следственного управления департамента по Акмолинской области. Установлено, что руководитель данного управления Тургамбеков Р. и его подчиненные следователи Мурзагельдин Н., Кагарман А., Акмолдин Ж., Лукманов Б. вопреки действующим ограничениям режима ЧП проводили вечерний досуг в одном из банных комплексов города Кокшетау", - сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

В этой связи 20 апреля текущего года прошло заседание дисциплинарной комиссии центрального аппарата Агентства.

С учетом всех обстоятельств произошедшего и неукоснительной приверженности ценностям справедливости, добропорядочности, доверия приказом председателя Агентства указанные сотрудники уволены по отрицательным мотивам, без права работать в будущем на государственной и правоохранительной службе", - указано в сообщении.

Кроме этого, по рекомендации дисциплинарной комиссии руководитель областного департамента Тюлеубаев М. привлечен к ответственности в виде неполного служебного соответствия за слабую организацию профилактической работы с личным составом.

Агентство по противодействию коррупции, осознавая последствия проступка своих коллег, признавая и уважая ответственность граждан в соблюдении режима карантина, приносит искренние извинения за случившееся и гарантирует неотвратимость наказания по каждому факту нарушения закона любым сотрудником, невзирая на чины и ранги", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, режим чрезвычайного положения введен в Казахстане до конца апреля из-за пандемии COVID-19.

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