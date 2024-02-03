01.02.2024, 13:13 90766
Пятая часть алматинских госслужащих привлечена к дисциплинарной ответственности в прошлом году
В числе основных нарушений - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году 20% алматинских госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает департамент Агентства РК по делам госслужбы по городу Алматы.
Установлено, что к дисциплинарной ответственности привлечено 785, или 20% от общего числа, государственных служащих города Алматы. В основном государственные служащие привлекались к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Еще 76 административных протоколов были составлены за нарушение сроков и порядка оказания разрешительных госуслуг как со стороны руководства, так и со стороны исполнителей, сообщили в департаменте.
В ведомстве разработали рекомендации госорганам, направленные на предупреждение и профилактику нарушений, которые озвучили на выездном совете по этике.
Напомним, в минувшем году аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов отделался строгим выговором за скандальный прямой эфир с населением, в котором он употреблял нецензурную брань.
В сентябре сельского акима Жанар Искакову поймали пьяной за рулем в СКО. Чиновницу тоже не сняли с должности, а лишь предупредили о служебном несоответствии.
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02.02.2024, 20:11 21511
Глава государства ратифицировал соглашения с Францией и Катаром
Соглашения касаются сотрудничества в разных сферах
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением", сообщает пресс-служба Акорды.
Также глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций".
Документ обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям. Определяется порядок взаимодействия, платежей и переводов, устанавливаются ограничения и порядок разрешения споров между сторонами и инвесторами.
02.02.2024, 19:56 22911
Антикор выявил факты нарушения по качеству и содержанию дорог
Фото: Антикор
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба проводит мониторинг работы АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" по дорогам Актюбинской области. Департамент по противодействию коррупции по региону при мониторинге дорог республиканского значения выявил факты нарушения по качеству и содержанию дорог, сообщает пресс-служба Антикора.
Антикоррупционная служба в ходе мониторинга дороги, входящей в состав коридора Западная Европа - Западный Китай, на участке III технической категории, а именно относящийся к наиболее деформированным участкам области, Актобе - Хромтау - Карабутак выявила существенные нарушения со стороны ответственных лиц.
Различные дефекты дорожного покрытия в соответствии с выделенными средствами устраняются эксплуатационной организацией ТОО "КАЖсервис".
В рамках реализации карты коррупционных рисков охватываются все проблемные сферы региона, одна из них - дороги и инфраструктура области. В целях мониторинга качества автодорог на систематической основе производим выезды. В ходе мониторинга нами установлено, что существуют проблемы несвоевременного планирования работ и финансирования, недостача обслуживающей дорожной техники. Нами будут внесены рекомендации по улучшению качества и содержания дорог. Данные рекомендации будут направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер. Ремонт и содержание дорог республиканского значения относятся к компетенции АО "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис". При этом работа указанных учреждений в части содержания дорог области вызывает обоснованную критику со стороны общественности", - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Актюбинской области Алмат Мирзалиев.
02.02.2024, 19:41 24061
Казахстан на шесть месяцев продлит запрет на вывоз лома и отходов черных металлов
Запрет приведет к увеличению загрузки отечественных предприятий
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов". Документ доступен для публичного обсуждения до 15 февраля.
Планируется ввести запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана железнодорожным транспортом слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали.
Ожидается, что запрет приведет к увеличению загрузки казахстанских предприятий, испытывающих дефицит в ломе.
Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что в Казахстане еще на полгода продлят запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
В ноябре 2023 года в Казахстане на полгода ввели запрет на вывоз некоторых видов угля автомобильным транспортом.
02.02.2024, 19:08 25271
Новые проекты детальной планировки исключают точечную застройку в Алматы
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые проекты детальной планировки (ПДП), утвержденные акиматом Алматы, исключают точечную застройку. Новые ПДП разработаны в соответствии с генеральным планом города до 2040 года, в котором заложен принцип перехода от моноцентричной модели развития мегаполиса к полицентричной, сообщает пресс-служба акимата.
В управлении городского планирования и урбанистики подчеркнули, что в новых ПДП впервые в практике казахстанского градостроения применяется квартальная застройка разумной плотности и красные линии всех улиц. Это исключает хаотичную и точечную застройку и упорядочивает иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и при новом строительстве.
При этом в каждом ПДП учтена плотность населения, а также коммунальная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура.
Напомним, что по генеральному плану плотность застройки Алматы ниже требуемой по нормативам для крупнейших городов. Кроме того, акимат города ведет планомерную работу по предотвращению застройки предгорий и обеспечению сейсмобезопасности строительства.
На участках, где крутизна склона превышает 15 градусов, строительство малоэтажных многоквартирных зданий также запрещено. Эта норма предотвращает застройку предгорий.
Этажность жилых зданий южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, западнее ВОАД не должна превышать 9 этажей.
Эти и другие градостроительные ограничения снижают плотность застройки и повышают безопасность.
В целом ПДП направлены на создание устойчивого и функционального городского пространства. Они устанавливают основные направления градостроительного зонирования, красных линий, резервирования территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети, трассировки инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения территорий.
Ранее запретить строительство объектов выше двух этажей в предгорьях Алматы предложил депутат.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в ситуационный центр города Алматы высказался о транспортной ситуации в мегаполисе.
02.02.2024, 16:31 33581
Глава Высшей аудиторской палаты отчиталась перед Токаевым
Президент также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий
Фото: Акорда
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова отчиталась перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о работе ведомства за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщила Наталья Годунова, всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах с охватом порядка 19,5 трлн тенге бюджетных средств.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в IV квартале прошлого года.
В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему повышению эффективности исполнения государственных ресурсов, а также по реализации новых полномочий Высшей аудиторской палаты.
Ранее председатель Высшего судебного совета Денис Шипп доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности ведомства.
02.02.2024, 12:51 46226
Президент поручил продолжить реализацию реформ по усилению независимости судей и их качественного отбора
В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности ведомства за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
По словам Дениса Шиппа, в прошлом году советом реализован ряд задач, поставленных руководством страны, по институциональному укреплению и передаче в его ведение вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.
Токаев был проинформирован о работе совета по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности. Благодаря принятым мерам сохраняется позитивная тенденция ежегодного увеличения числа вновь прибывших судей. В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека. В гендерном разрезе число женщин-судей превышает число мужчин на 172 человека. Средний возраст судьи составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж - 13 лет.
Также Шипп рассказал, что в целях обеспечения открытости и гласности отбора впервые введена онлайн-трансляция конкурсных процедур с подробным аргументированным разъяснением его результатов. Кроме того, в прошедшем году впервые главе государства были рекомендованы кандидаты на должность судьи Верховного суда для представления в сенат парламента на альтернативной основе.
Президенту также была представлена информация об усилении роли института формирования кадрового резерва на судейские должности в связи с внедрением элементов избрания на должности председателей районных судов.
В настоящее время продолжается работа по законодательному внедрению механизма проверки судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей допущено грубое нарушение законности.
В завершение глава государства поручил продолжить работу по эффективной реализации реформ, направленных на усиление независимости судей и их качественного отбора.
02.02.2024, 11:31 50331
Президент назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения
Должность получил Сейтжан Кенжегул
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Должность получил Сейтжан Кенжегул.
До назначения Кенжегул был депутатом мажилиса VIII созыва, состоял в комитете по вопросам экологии и природопользованию.
Также в разные годы руководил Казахстанской федерацией паравелоспорта и Федерацией по голболу Астаны.
02.02.2024, 09:54 57556
Токаев поздравил работников СМИ с Днем печати
Печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников печатных СМИ с Национальным днем печати, сообщает Акорда.
Именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа - деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории", - напомнил президент.
Он подчеркнул, что печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики.
Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей. Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности. Уверен, что отечественные печатные издания продолжат содействовать укреплению единства нашего народа, внося значимый вклад в построение Справедливого Казахстана", - написал Токаев.
Он пожелал сотрудникам печатных СМИ здоровья, благополучия и творческих успехов.
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