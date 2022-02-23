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Назначен и.о. председателя правления АО "НК "QazaqGaz"

22.02.2022, 20:52 16216
Назначен и.о. председателя правления АО "НК "QazaqGaz"
Фото: QazaqGaz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по согласованию с правлением АО "Самрук-Казына" исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz" назначен Санжар Жаркешов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Санжар Жаркешов родился в 1986 году в поселке Атасу Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Финансы" и Университет Техаса в Остине, США по специальности "Нефтегазовый инжиниринг".
 
С 2008 по 2010 годы - инженер-исследователь "Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга" по повышению нефтегазоотдачи путем применения химических технологий в Остине, Техас (США).
 
С 2010 по 2016 годы - инженер по бурению корпорации "ExxonMobil" в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), в Атырауской области, старший инженер по бурению в Ираке, главный инженер по бурению в Российской Федерации (остров Сахалин), старший проектный инженер по обустройству скважин на установке комплексной подготовки нефти и газа проекта "Кашаган" в Атырау.
 
С 2016 по 2018 годы - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании "Merlin ERD" в Перте, Шотландия.
 
С 2018 по 2019 годы - управленческий консультант и глобальный эксперт нефтегазовой промышленности в Лондонском офисе "McKinsey and Company" на проектах в Колумбии, Омане, РФ, штате Аляска США и Великобритании.
 
С 2019 по 2020 годы - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, курировал геологическую отрасль.
 
С мая 2020 годы до февраля 2022 года - заместитель генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке - заместитель директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".
 
Является членом совета Британского Института Инженеров-Механиков, обладателем Британского титула "Инженер-Профессионал "Chartered Engineer".
 

новости по теме

Глава "АрселорМиттал Темиртау" рассказал президенту об инвестпрограмме и планах компании

22.02.2022, 21:26 15286
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В ходе состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встречи Касым-Жомарта Токаева с Лакшми Митталом был рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент был проинформирован об инвестиционной программе и планах компании по увеличению производства, запуску новых видов продукции и выполнению социальных обязательств в рамках дальнейшего партнерства с Казахстаном, сообщает Акорда.
 
Также обсуждались вопросы обновления оборудования, улучшения материально-технической базы, охраны труда на предприятиях.
 
Глава государства подчеркнул крайнюю важность обеспечения безопасной рабочей среды, соблюдение международных требований безопасности и проведения обучения сотрудников. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечения достойной оплаты труда казахстанских работников.
 
Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам, предпринимаемым компанией "АрселорМиттал Темиртау", по сокращению выбросов на 30% к 2024 году и на 50% - к 2030 году, а также привлечению общественности Карагандинской области к реализации данной стратегии.
 

Казахстан возобновляет авиасообщение с Египтом

22.02.2022, 19:17 19191
Казахстан возобновляет авиасообщение с Египтом
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ -В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 17 февраля 2022 года возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начиная с начала марта казахстанские авиакомпании "Эйр Астана", Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в Шарм-эль-Шейх из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Атырау, Актобе, Уральска и Костаная, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.
 
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.
 
Ранее решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Казахстана от 7 февраля 2022 года внесены изменения в "Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года".
 

Замначальника ДП СКО назначена Сауле Андагулова

22.02.2022, 18:56 19316
Замначальника ДП СКО назначена Сауле Андагулова
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ФЕВРАЛЯ - На аппаратном совещании департамента полиции Северо-Казахстанской области глава ведомства полковник полиции Айдын Кабдулдинов представил личному составу заместителя начальника ДП СКО полковника полиции Сауле Андагулову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сауле Андагулова будет курировать вопросы кадровой политики, сообщает Polisia.kz
 
Сауле Андагулова родилась в Костанайской области. В 1991 году окончила Петропавловский педагогический институт, в 2002 году Академию МВД РК. 
 
Службу в органах внутренних дел начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в Наурзумском РОВД. Служила на различных должностях в следственных подразделениях, в том числе - заместителем начальника следственного управления ДВД СКО. В течение последних десяти лет - возглавляла Штаб ДП СКО. 
 
Ранее начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков представил личному составу нового начальника управления полиции Семея - Ернара Базарова.
 

Токаев поручил разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации

22.02.2022, 16:41 22321
Токаев поручил разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем заседании Совета безопасности поручил правительству срочно принять антикризисный план в связи с ухудшением международной ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния", - сообщает Акорда. 

 
Президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств, после чего дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. 

Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, заявил сегодня глава МИД РК Тлеуберди, добавив, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Казахстаном не стоит. 

 

Главой полиции Семея назначен Ернар Базаров

22.02.2022, 16:18 22836
Главой полиции Семея назначен Ернар Базаров
Фото: ДП ВКО
СЕМЕЙ. 22 ФЕВРАЛЯ - Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков представил личному составу нового начальника управления полиции Семея - Ернара Базарова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Глава полиции ВКО поставил перед новым руководителем ряд задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на обслуживаемой территории", - сообщает пресс-служба ДП ВКО

 
Ернар Базаров работает в правоохранительных органах с 1998 года.
 
С 2000 по 2012 год занимал различные должности в управлении внутренних дел Семипалатинска, в том числе - начальника регистрационно - экзаменационного отделения.
 
С ноября 2012 года по февраль 2018 года работал в комитете административной полиции МВД Республики Казахстан. 
 
С февраля по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления административной полиции ДВД ВКО, с 31 октября 2018 года работал начальником этого же управления.

Бывший начальник управления полиции Семея Максат Зекенов оставил свой пост из-за жалобы, которую разместил один из пользователей соцсети Facebook. Он обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава управления полиции. 
 

Смаилов поручил министрам быть более открытыми для общества

22.02.2022, 09:36 32911
Смаилов поручил министрам быть более открытыми для общества
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства подверг критике вице-министра здравоохранения, который во время брифинга не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Он поручил членам правительства быть открытыми для общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.         
 

На прошлой неделе прошел брифинг с участием вице-министра здравоохранения. Он не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Прошу обратить на это внимание. Это негативно влияет на всю работу правительства", - заявил Смаилов. 

 
Он поручил членам правительства быть в тесном контакте с журналистами. 
 

Мы должны быть открытыми для общества. Главная задача правительства - каждое принятое решение мы должны разъяснять и учитывать мнение общественности", - отметил премьер. 


 

Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга

21.02.2022, 21:01 47596
Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное совещание по вопросам электроэнергетической отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министерством энергетики доложено о предпринимаемых мерах по недопущению ограничений подачи электроэнергии для населения и промышленного сектора, а также об ограничениях электрической мощности для цифровых майнеров, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В настоящее время в регионах страны осуществляются контрольные мероприятия мобильных групп, сформированных из числа сотрудников Министерства энергетики и правоохранительных органов. 
 
По результатам проведенных с 18 по 20 февраля оперативно-розыскных мероприятий остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт. 
 
Отмечается, что незаконная деятельность по цифровому майнингу ведется в каждом регионе республики, работа по выявлению которых продолжается. В отношении выявленных субъектов проводятся следственные мероприятия. 
 
Ранее Системным оператором (АО "KEGOC") введены ограничения электрической мощности на 380 МВт для цифровых майнеров. 
 

Необходимо активизировать работу по выявлению и отключению от электроэнергии незаконной деятельности цифрового майнинга. Также Агентству по финансовому мониторингу совместно с Комитетом государственных доходов МФ и МЦРИАП нужно проработать вопрос оценки ущерба от незаконных майнеров", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил усилить работу по принятию решительных мер в отношении незаконных субъектов цифрового майнинга.
 
Напомним, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований. Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач.
 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 

Токаев и Абдыкаликова обсудили вопросы, влияющие на экономику Кызылординской области

21.02.2022, 19:37 40801
Токаев и Абдыкаликова обсудили вопросы, влияющие на экономику Кызылординской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о проделанной работе в Кызылординской области за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Гульшары Абдыкаликовой, основные показатели экономики области растут - объем промышленной продукции увеличился на 0,8 %, обрабатывающей промышленности - на 14,5%, частных инвестиций - на 11,7%, торговли - на 2,4%, введенного жилья - на 8,6%, сельскохозяйственной продукции - на 0,3%, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В рамках третьей пятилетки программы индустриализации в регионе в 2021 году выделено 45,2 млрд тенге на реализацию 4 проектов с созданием 456 рабочих мест.
 
В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, непосредственно влияющие на экономику региона. В частности, это резкое снижение притока воды в Сырдарью, оптовые цены на товарный газ, расходы на тарифы перевозчиков, повышение доли местного газа, а также земельные споры в агроформированиях. 
 
По результатам анализа ситуации в Кызылординской области Касым-Жомарт Токаев поручил акиму совместно с правительством рассмотреть пути решения проблемных вопросов и продолжить работу над уже начатыми проектами.
 

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