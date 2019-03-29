Рабочая группа прибыла в Акмолинскую область для разъяснения новых социальных мер Елбасы

Кокшетау. 28 марта. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова во главе рабочей группы прибыла в Акмолинскую область в целях проведения информационно-разъяснительной работы по реализации Новых социальных мер Елбасы "Элеуметтік камкорлык", передает Kazakhstan Today.

Новые социальные меры направлены на повышение доходов и поддержку малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов.

В состав группы вошли министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, министр образования и науки Куляш Шамшидинова, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мархабат Жайымбетов, секретарь партии "Nur Otan" Фархад Куанганов, заместитель председателя Правления НПП "Атамекен" Лаззат Рамазанова, журналисты и блогеры.

Работа в регионе началась со встречи с ветеранами, многодетными, малообеспеченными семьями, инвалидами и общественностью Кокшетау в ДК "Достык".

Открывая мероприятие, заместитель премьер-министра отметила, что сегодня государством принимается комплекс мер по улучшению благосостояния и повышению доходов населения. Она особо подчеркнула, что помощь от государства будет оказываться нетрудоспособным гражданам и лицам, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А все люди, которые могут работать, должны участвовать во всех формах занятости, предлагаемых государством. Поэтому нам всем обществом необходимо изживать иждивенчество, как антисоциальное явление.

Далее рабочая поездка продолжилась в поликлинике №1 Кокшетау, где с акмолинскими медработниками были обсуждены вопросы реализации Госпрограммы развития здравоохранения "Денсаулык". В области сокращена врачебная нагрузка на одного врача общей практики до 1682 человек, а также 97,7% населения имеют электронные паспорта здоровья.

Улучшение качества медицинской помощи населению находится на особом контроле. В этих целях должны быть внедрены единые требования к качеству медпомощи и единая система контроля городскому и сельскому населению должен быть доступен равный объем качественных медицинских услуг", - сказала Г. Абдыкаликова.

На совещании с акимами городов и районов, руководителями предприятий, бизнес-структур и профсоюзных организаций были обсуждены вопросы соблюдения трудовых прав работников, продвижения социального партнерства и социальной ответственности бизнеса. Особо было подчеркнуто, что промышленные предприятия и бизнес-структуры должны конкретно участвовать в поддержке малообеспеченных граждан, предоставляя им рабочие места и решая вопросы жилья. На совещании с инициативой выступил Мурат Шамшинуров, руководитель ТОО "AIZET FARMS", занимающегося производством и переработкой зерна и мясной продукции. Он обязался построить два 2-квартирных дома к сентябрю и передать акимату для последующего выделения малоимущим семьям.

Также в рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра проинспектировала деятельность городского центра занятости, при содействии которого в 2018 году было трудоустроено 2,5 тыс. человек.

Кроме того, она ознакомилась с работой филиала НАО "Правительство для граждан", которым за 2 месяца текущего года уже оказано свыше 34 тыс. госуслуг, в том числе более 5 тыс. в электронном формате.

Заместитель премьер-министра поручила руководству этих учреждений обеспечить своевременное и качественное оказание услуг населению.

Завершая первый день рабочей поездки, Гульшара Абдыкаликова провела личный прием граждан по вопросам социальной защиты. Она подробно разъяснила содержание, формы, методы и механизм поддержки уязвимых слоев населения.

В числе обратившихся была многодетная малообеспеченная мать Гульзайра Бекпасова, воспитывающая с мужем-инвалидом пятерых школьников, которая просила помочь с жильем. Ее вопрос был решен положительно, в апреле она станет владелицей арендного жилья.

Также Г. Абдыкаликова посетила многодетную мать Анаргуль Мухамедрахимову, воспитывающую пятерых детей. По словам мамы, ей с супругом удается обеспечивать своих детей всем необходимым, единственный вопрос, в котором семье нужна помощь - это приватизация жилья. Местными исполнительными органами уже оказывается содействие в решении этого вопроса.

По итогам приема граждан и посещения семьи заместителем премьер-министра даны поручения местным исполнительным органам по решению вопросов нуждающихся граждан.

В тот же день члены рабочей группы выехали в районы области: министр здравоохранения Е. Биртанов - в Зерендинский район, министр образования и науки К.Шамшидинова, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, секретарь партии "Nur Otan" Ф. Куанганов продолжили работу в Кокшетау, где встретились с учителями и врачами, воспитателями и медсестрами, провели личный прием населения, а также посетили школы и больницы. Рабочая поездка в Акмолинскую область продолжается.

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