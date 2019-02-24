Рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан обсудила меры поддержки многодетных семей

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В правительстве Казахстана состоялось заседание Рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня под председательством Ерболата Досаева состоялось заседание Рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей, сообщает портал primeminister.kz

В ходе заседания рассмотрены механизмы реализации предложений общественности, поступивших в оперативные штабы в регионах, а также во время подворового обхода. В целом, проведен анализ 14 тыс. обращений.

Для повышения эффективности мер социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения будет разработан единый стандартный пакет социальной помощи и социальных услуг на местах, включающий предоставление бесплатного школьного питания, льготного проезда, обеспечения формой и учебными принадлежностями, оплаты жилищно-коммунальных услуг и так далее. Вместе с тем, учитывая специфику отдельных областей, будут разработаны Социальные карты по каждому региону с включением конкретных мероприятий в области обеспечения жильем, доступа к образовательным и медицинским услугам и других", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения населения жильем. В том числе вопросам увеличения строительства арендного жилья, применения жилищных сертификатов, а также профилактики пожаров в жилом секторе путем регулирования пригодности помещений для проживания.

В заседании приняли участие представители партии "Нур Отан", министерств индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, здравоохранения, в режиме селектора - министерства национальной экономики, образования и науки, общественного развития, а также акиматы областей, Астаны, Алматы, Шымкента. Также в обсуждении участвовали эксперты и представители гражданского общества.

По итогам обсуждения заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев поручил министерствам финансов, труда и социальной защиты населения и акиматам областей завершить необходимые расчеты по вопросам возможности увеличения размера социальных пособий и адресной социальной помощи. Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, внутренних дел совместно с акиматами областей поручено проработать необходимые законодательные изменения в области регулирования качества жилищных условий. Кроме того, министерствам общественного развития, здравоохранения поручено проработать предложения НПО, озвученные в ходе обсуждения.

Как сообщалось ранее, сегодня президент Казахстана отправил правительство в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Аскар Мамин.

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