Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Рашид Жакупов освобожден от должности замглавы МВД в связи с пенсионным возрастом, передает Kazakhstan Today.



"Распоряжением главы государства Жакупов Рашид Тауфикович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста", - сообщила пресс-служба Акорды.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства