18.04.2025, 15:13 63966
Расписание авиарейсов изменилось в аэропорту Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana информирует о временных изменениях в расписании рейсов в связи с закрытием аэропорта Астаны для подготовки к военному параду.
Временные изменения будут действовать с 22 апреля по 7 мая 2025 года в период с 10.00 до 13.00, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Изменения коснутся рейсов из Астаны в Алматы, Усть-Каменогорск, Франкфурт и Доху, а также в Астану из Алматы, Атырау, Костаная, Усть-Каменогорска, Франкфурта, Сеула и Дохи. Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, будут уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании", - пояснили в компании.
Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном центре бронирования и информации.
Об ограничении полетов над Астаной предупредили в Минобороны. Кратковременные ограничения использования воздушного пространства вводятся для проведения тренировочных полетов военной авиации.
Также в связи с подготовкой к параду в честь 80-летия Победы в Астане временно перекроют несколько улиц.
Ранее в Минобороны сообщили о переброске военной техники и связанных с этим возможных ограничениях движения.
новости по теме
19.04.2025, 13:13 7171
Казахстан намерен развивать горнолыжный туризм по мировым стандартам
Внимание уделено Алматинскому кластеру
Рассказать друзьям
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PGI Management Жоаном Виладоматом по вопросам сотрудничества в области развития горнолыжного туризма. Внимание уделено Алматинскому кластеру, сообщает пресс-служба правительства.
Обсуждены мировые тенденции туристской отрасли и ее вклад в рост экономики стран. Отмечено, что горнолыжное направление является серьезным инструментом социально-экономического развития горных районов и страны в целом.
Жоан Виладомат поделился результатами реализации проектов по трансформации структур экономики ряда стран с учетом ориентации на туризм. За более чем 60 лет компания стала мировым лидером в сфере развития горнолыжных комплексов.
Стороны рассмотрели перспективы совместного развития Алматинского горного кластера. На сегодня туристический поток составляет 2 млн человек в год, всего создано 2 тыс. сезонных рабочих мест. Существующая инфраструктура из трасс суммарной протяженностью 41 км и 16 подъемников позволяет обеспечивать пропускную способность в 6 тыс. человек в день. При этом растущий спрос со стороны внутренних и зарубежных туристов требует дальнейшего совершенствования государственной стратегии развития горнолыжного туризма как всесезонной туристской дестинации. Согласно анализу, развитие инфраструктуры кластера посредством доведения протяженности трасс до 227 км, подъемников - до 58 позволит в 5,6 раза нарастить текущую пропускную способность, до 34 тыс. человек в день, создать 10 тыс. прямых рабочих мест. Таким образом, АГК к 2029 году сможет принимать до 7,5 млн туристов в год. Кроме того, ожидается устойчивый эффект по развитию смежной и сервисной экономики.
Руководитель правительства подчеркнул, что в условиях текущей глобальной экономической ситуации приоритетом работы является диверсификация. Туризм наряду с такими отраслями, как обрабатывающая промышленность и цифровизация, транспорт и логистика, должен стать новой точкой экономического роста.
19.04.2025, 12:54 8796
Президент Казахстана принял министра энергетики РФ
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики России Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба Акорды.
По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента.
В ходе встречи были обсуждены перспективы партнерства в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России.
19.04.2025, 12:04 12041
В Акмолинской области в госсобственность вернули 461 га земли
Рыночная стоимость участка составляет 6,4 млн тенге
Рассказать друзьям
Кокшетау. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Шортандинского района на постоянной основе проводит анализ в сфере земельного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что местный исполнительный орган в нарушение земельного законодательства в частную собственность предоставил два пастбищных земельных участка общей площадью 461 га.
По результатам принятых мер земельный участок рыночной стоимостью свыше 6,4 млн тенге возвращен государству.
Работа в этом приоритетном направлении продолжается.
19.04.2025, 09:33 17931
Посольство РК в США обратилось к каахстанцам, нелегально находящимся в Америке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Вашингтон. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в США обратилось к казахстанцам, которые нелегально находятся в Америке, сообщает пресс-служба посольства.
Гражданам Казахстана напомнили, что власти США призывают иностранцев, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения CBP Home.
Гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:
- добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;
- сохранение средств, заработанных в США;
- отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;
- возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;
- право на законное возвращение в США в будущем.
В случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:
немедленная депортация. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) будут задерживать без предоставления времени на подготовку к отъезду;
- штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;
- если гражданин не вернулся на родину, уведомив через CBP Home, будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов;
- запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.
Посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий", - говорится в сообщении.
18.04.2025, 20:32 53586
Глава государства наградил полицейских Мангистауской области
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поездки в Мангистаускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Вы усердно трудитесь во имя построения справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа закона и порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как Президент, я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу", - сказал президент.
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом "Айбын" II степени, а также медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін".
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В рамках визита он ознакомился с деятельностью ряда объектов и провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
18.04.2025, 17:45 60961
Это недопустимо - президент высказался о случаях массового отравления детей в образовательных организациях
Рассказать друзьям
Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области высказался о случаях массового отравления детей в образовательных организациях, сообщает пресс-служба главы государства.
Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году - 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области. Поручаю правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования. Акимат не должен допускать таких случаев. Социальная сфера имеет особое значение. Казахстан - социальное государство", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что государство выполняет соответствующие социальные обязательства.
Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. В мире такая практика встречается редко. Но для нас это непоколебимая позиция. Есть и другая сторона проблемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям. Повторяю: необходимо всесторонне проанализировать систему социальной поддержки. Поддерживаю предложение акима области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов. Правительству нужно уделить особое внимание этой проблеме", - сообщил лидер Казахстана.
Также глава государства обратил внимание на важность повышения качества образования в Мангистауской области.
Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны. Охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется еще дефицит мест - в очереди стоят около 3,5 тысяч детей. Есть проблемы с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области был проведен специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ 2024 года практически 1,5 тысячи выпускников не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике. В январском ЕНТ текущего года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель. Имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест - около 14 тысяч", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, отметил он, до сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ.
Фонду "Самрук-Қазына" совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим, необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023-2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению", - добавил глава государства.
Напомним, в марте в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
Позже число пострадавших увеличилось. Также среди госпитализированных оказался трехмесячный малыш. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса назвала причину массового отравления.
18.04.2025, 17:35 62791
Большое упущение со стороны правительства - Токаев о несвоевременном строительстве ГПЗ в Жанаозене Дополнено
Фото: kmg.kz
Рассказать друзьям
Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области высказался о несвоевременном строительстве газоперерабатывающего завода в Жанаозене, сообщает пресс-служба главы государства
Ранее мной было поручено к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключен только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это - большое упущение со стороны правительства. Правительству необходимо взять на строгий контроль данный вопрос", - заявил он.
Также по словам президента, решающее значение для стабильности и диверсификации экономики региона имеет развитие предпринимательства.
Как вам известно, Мангистау имеет свои особенности, в регионе преобладают добыча нефти, пустынный рельеф, нехватка поливной воды, зависимость от импорта продовольствия. Для эффективной реализации всех намеченных задач необходимо тесное взаимодействие госорганов. Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" должна превратиться в центр, способный придать особый импульс развитию предпринимательства в регионе. Сегодня на его территории реализуются 22 новых проекта. Общий объем инвестиций в специальную экономическую зону составил 337 млрд тенге, половина из них - зарубежные инвестиции", - отметил лидер Казахстана.
Как сообщил глава государства, в этом году планируется семикратно увеличить площадь СЭЗ.
Это хорошее решение. У акима также имеются предложения по СЭЗ. Нужно включить в перечень видов экономической деятельности - производство товаров народного потребления, в том числе продуктов питания. При этом, конечно, в приоритете должен быть производственный сектор, выпускающий высококачественную продукцию и создающий новые рабочие места. Правительство и акимат должны детально проанализировать и эффективно проработать данное направление. Не должно быть никакой бумажной волокиты. Важна четкая и эффективная работа", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 18.04.2025, 17.53
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области подчеркнул, что промышленные предприятия должны неукоснительно соблюдать экологические требования, сообщает пресс-служба главы государства.
Нужно уделить особое внимание решению экологических проблем региона. Вокруг областного центра много промышленных предприятий. Необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата", где размещено 105 миллионов тонн отходов трех заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината. Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов, имеются также стихийные свалки", - заявил президент.
По его словам, в области насчитывается 68 несанкционированных свалок, 60 из них были утилизированы, 8 находятся на территории частных предпринимателей. Все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей.
Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу правительство должно ежеквартально докладывать мне", - добавил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства.
18.04.2025, 17:22 64246
Президент Казахстана поручил принять меры по снижению дефицита воды в Мангистауской области Дополнено
Рассказать друзьям
Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области поручил правительству страны и фонду "Самрук-Казына" принять конкретные меры по снижению дефицита воды в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.
В результате проведенной в 2023 году реконструкции пропускная способность магистрального водовода Астрахань - Мангышлак увеличилась с 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако он не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же, подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость питьевой воды. Правительству необходимо совместно с фондом "Самрук-Казына" принять решение по снижению дефицита питьевой воды в регионе", - заявил глава государства.
По его словам, с учетом высоких темпов естественного и миграционного прироста обеспечение населения питьевой водой является одной из главных проблем области.
Вместе с тем, из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению воды остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в летний период. В трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику. Суточный дефицит составляет 23 тысяч кубометров. Ведется строительство 6 опреснительных заводов и установок. Запуск проекта Кендерли позволит обеспечить питьевой водой жителей Жанаозена, сельских округов Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли, а также создать дополнительные рабочие места. Важно завершить все работы в установленные сроки - в мае", - сообщил президент.
Он указал на высокую степень износа водопроводных и канализационных сетей в регионе.
Эксперты отмечают, что в качестве альтернативного источника водоснабжения региона питьевой водой возможно использование месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Следует всесторонне проработать проект и оценить его экономическую целесообразность. Эксперты также предлагают строительство водовода от месторождений Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей. Протяженность водовода составит порядка 1400 километров с пропускной способностью 170 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 1,2 миллиона человек с возможностью дальнейшего увеличения подачи воды. В областном центре очень высокий уровень износа водопроводных сетей - 77%, в результате потери воды достигают 16%. В целом, плохое состояние водоснабжения и канализационной сети - серьезная проблема всего региона", - заявил президент.
В частности, отметил он, износ водопроводных труб в Актау составляет 77%, в Жанаозене - 59%.
Износ канализационной сети в Актау достиг 76%, в Жанаозене - 72%. Требуются конкретные решения. Что касается инициативы фермеров, живущих в отдаленных районах, по бурению водных скважин, то это неплохая идея. По расчетам, на эти работы потребуется 100 миллионов тенге, что позволит по меньшей мере 50 фермерам получить доступ к воде. Считаю, что эту инициативу нужно поддержать. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев должен совместно с акимом проработать этот вопрос", - добавил лидер Казахстана.
Дополнено 18.04.2025, 17.53
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области отдельно остановился на вопросах теплоснабжения Актау и реновации жилья, сообщает пресс-служба главы государства.
В настоящее время теплоснабжение Актау обеспечивает компания МАЭК. Однако мощностей предприятия не хватает, так как город быстро растет. В прошлом году в областном центре было построено и модернизировано 12 километров теплосетей, что позволило повысить надежность подачи тепла. Данную работу нужно продолжать. В 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 846 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% выше планового показателя. В то же время в области 7% жилого фонда признано ветхим", - заявил глава государства.
По его словам, в капитальном ремонте нуждаются 177 многоквартирных домов.
Поэтому большого внимания требует вопрос реновации жилья. Как мне доложили, в Актау не завершено строительство 6 проблемных объектов долевого строительства, зафиксированы случаи точечной застройки. Правительству совместно с акиматом области нужно принять конкретные меры для решения этих проблем", - добавил президент.
Напомним, в прошлом году в правительстве обсудили уровень износа сетей водоснабжения Актау.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
19.04.2025, 09:33Посольство РК в США обратилось к каахстанцам, нелегально находящимся в Америке 19.04.2025, 12:049396В Акмолинской области в госсобственность вернули 461 га земли 19.04.2025, 10:007451Подростка избили из зависти: в лицее прокомментировали ситуацию 19.04.2025, 12:546151Президент Казахстана принял министра энергетики РФ 19.04.2025, 09:506146В Казахстане снизились цены на ряд продуктов 12.04.2025, 10:22128016В Астане в сентябре начнут тестовую эксплуатацию LRT 15.04.2025, 16:24122566Черногория отказала в выдаче Казахстану основателя фонда "НеМолчи.kz" 12.04.2025, 16:26121646В Казахстане из-за дефектов покрытия ограничат движение на крупной трассе 16.04.2025, 08:33120556Дожди и заморозки прогнозируют синоптики Казахстана 12.04.2025, 09:1611557664 года назад человек впервые совершил полет в космос 20.03.2025, 15:37284776"Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана в 2024 году 20.03.2025, 15:30282121Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн 21.03.2025, 10:53265421В Казахстане построят завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд 20.03.2025, 15:13262526"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев 20.03.2025, 12:39255066Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?