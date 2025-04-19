Расписание авиарейсов изменилось в аэропорту Астаны

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PGI Management Жоаном Виладоматом по вопросам сотрудничества в области развития горнолыжного туризма. Внимание уделено Алматинскому кластеру, сообщает пресс-служба - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PGI Management Жоаном Виладоматом по вопросам сотрудничества в области развития горнолыжного туризма. Внимание уделено Алматинскому кластеру, сообщает пресс-служба правительства





Обсуждены мировые тенденции туристской отрасли и ее вклад в рост экономики стран. Отмечено, что горнолыжное направление является серьезным инструментом социально-экономического развития горных районов и страны в целом.





Жоан Виладомат поделился результатами реализации проектов по трансформации структур экономики ряда стран с учетом ориентации на туризм. За более чем 60 лет компания стала мировым лидером в сфере развития горнолыжных комплексов.





Стороны рассмотрели перспективы совместного развития Алматинского горного кластера. На сегодня туристический поток составляет 2 млн человек в год, всего создано 2 тыс. сезонных рабочих мест. Существующая инфраструктура из трасс суммарной протяженностью 41 км и 16 подъемников позволяет обеспечивать пропускную способность в 6 тыс. человек в день. При этом растущий спрос со стороны внутренних и зарубежных туристов требует дальнейшего совершенствования государственной стратегии развития горнолыжного туризма как всесезонной туристской дестинации. Согласно анализу, развитие инфраструктуры кластера посредством доведения протяженности трасс до 227 км, подъемников - до 58 позволит в 5,6 раза нарастить текущую пропускную способность, до 34 тыс. человек в день, создать 10 тыс. прямых рабочих мест. Таким образом, АГК к 2029 году сможет принимать до 7,5 млн туристов в год. Кроме того, ожидается устойчивый эффект по развитию смежной и сервисной экономики.





Руководитель правительства подчеркнул, что в условиях текущей глобальной экономической ситуации приоритетом работы является диверсификация. Туризм наряду с такими отраслями, как обрабатывающая промышленность и цифровизация, транспорт и логистика, должен стать новой точкой экономического роста.