Распространение саранчовых вредителей прогнозируют на площади 2,1 млн га в Казахстане

Более 348 тыс. га обработано от саранчовых вредителей в Жамбылской и Туркестанской областях

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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом - В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.





В химических обработках планируется задействовать 443 единицы опрыскивающей техники и 46 дронов. На местах организованы оперативные штабы, утверждены планы мероприятий и Дорожные карты по координации работ и обеспечению оперативного реагирования на угрозу распространения вредителей", - отметили в МСХ РК.





По данным ведомства, с целью недопущения распространения стадных саранчовых вредителей в Жамбылской и Туркестанской областях проводятся активные фитосанитарные мероприятия. Обследовано 907,09 тыс. га, в том числе с использованием 7 дронов. Заселенная площадь составила 456 тыс. га, из которых 354 тыс. га превышают экономический порог вредоносности.





На сегодняшний день обработано 348 тыс. га, в том числе в Жамбылской области - 14 тыс. га, в Туркестанской области - 335 тыс. га.





Для своевременного и эффективного проведения защитных мероприятий задействовано 207 единиц наземной опрыскивающей техники, 5 самолетов, 8 дронов, а также более 1000 специалистов-обследователей. Обработка проводится в оптимальные агротехнические сроки с высокой биологической эффективностью.