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Расследуется хищение более 1,7 млрд тенге после утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре

03.03.2020, 18:30 9910
Расследуется хищение более 1,7 млрд тенге после утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре
Фото: https://otyrar.kz/
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Расследуется хищение более 1,7 млрд тенге после утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре, сообщил на пресс-конференции в СЦК руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов, передает Kazakhstan Today.
 

Выявлены факты хищения денежных средств должностными лицами в АО "Казтехнология" в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге при реализации лома и металла после утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отаре", - сказал Камитов.

 
Он отметил, что касательного уголовного дела в отношении руководства АО "Казтехнология" - период там большой, с 2013 года.
 

Ввиду того что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению", - подчеркнул руководитель следственного управления.

 

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