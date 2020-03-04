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Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Расследуется хищение более 1,7 млрд тенге после утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре, сообщил на пресс-конференции в СЦК руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов, передает Kazakhstan Today.

Выявлены факты хищения денежных средств должностными лицами в АО "Казтехнология" в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге при реализации лома и металла после утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отаре", - сказал Камитов.

Он отметил, что касательного уголовного дела в отношении руководства АО "Казтехнология" - период там большой, с 2013 года.

Ввиду того что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению", - подчеркнул руководитель следственного управления.

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