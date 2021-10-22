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Расул Рахимов избран членом Счетного комитета

21.10.2021, 11:36 31969
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Депутаты сената на пленарном заседании избрали представленную председателем сената парламента кандидатуру Расула Рахимова для назначения на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Расул Рахимов является выпускником международной стипендии "Болашак", обучался в зарубежных высших учебных заведениях, имеет опыт работы в сфере стратегического планирования и анализа в Министерстве индустрии и торговли и администрации президента Республики Казахстан, сообщает "Казправда".
 

Зарекомендовал себя как квалифицированный руководитель, ответственно подходящий к решению поставленных задач", - отметила сенатор Ольга Перепечина.

 

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В Актюбинской области промышленное предприятие уличили в недобросовестной конкуренции

22.10.2021, 17:21 1567
АКТОБЕ. 22 ОКТЯБРЯ - В действиях АО "СНПС-Актобемунайгаз" нашли признаки недобросовестной конкуренции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В антимонопольный департамент по Актюбинской области поступило обращение, в котором говорилось, что АО "СНПС-Актобемунайгаз" при закупе труб в своей конкурсной документации указывает технические ограничения, предполагающие закуп трубной продукции у конкретного поставщика, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции и ограничивая доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе", - сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

 
В ходе изучения и работы с обращением антимонопольный департамент установил достоверность изложенных сведений. Технические характеристики трубной продукции, указанные в спецификации на закуп труб АО "СНПС-Актобемунайгаз", позволяли участвовать в тендере только одной компании, входящей в группу CNPC. Тем самым нарушались принципы добросовестной конкуренции и ограничивался доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе.
 

На основании выявленных признаков недобросовестной конкуренции антимонопольный департамент по Актюбинской области вынес уведомление в адрес АО "СНПС-Актобемунайгаз" для принятия мер по их устранению", - заявили в ведомстве.

 
Сообщается, что уведомление антимонопольного органа исполнено в полном объеме, в том числе тендер на закуп труб отменен.
 

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

22.10.2021, 16:52 2026
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Руслан Сакеев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак". 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.
 
В 1999-2003 годы занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента. 
 
В 2003-2005 годы занимал различные должности в департаменте внутренней политики Карагандинской области. В 2005-2006 годы - заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области. 
 
В 2006-2007 годы - замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
 
В разные годы работал в частном секторе. В 2014-2015 годы - руководитель проекта группы управления проектом "Модернизация технического и профессионального образования" в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.
 
В 2017-2019 годы - советник акима; заместитель акима Мангистауской области. С октября 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога". 
 
С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ "BIRGEMIZ", созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.
 
 

Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана

22.10.2021, 09:10 42364
Назарбаев высказался о решении покинуть пост президента Казахстана
Фото: кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В пятой серии документального фильма "Штрихи к портрету. Откровение" в эфире канала "Хабар" Нурсултан Назарбаев рассказал, советовался ли он с кем-то о решении покинуть пост президента Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сколько можно об этом говорить (смеется – прим. редакции). На такие вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил! Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. "Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы Вы услышали из моих уст". И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это у меня созрело раньше намного. В 2015 году прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, это барьер", - поделился Елбасы. 

 
Нурсултан Назарбаев вспомнил 1991 год, когда на первых всенародных выборах он набрал 98,8% голосов, а в 2015 – 97,8%. 
 

Я посмотрел все выборы, и меньше 80% доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что все это написано, то пусть подумают, это же не 60%, не 51%. Как можно нарисовать 80-90%? В 2015 году, если помните, люди в очереди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", - заключил Первый Президент Казахстана. 

 
По его словам, президент прежде всего должен оправдать доверие, которое ему оказывает народ.
 
 
Он добавил, что отставка была связана еще с одной причиной - болезнью позвоночника, которую надо было лечить.
 
 
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев дал наставления подрастающему поколению.
 
 
Кроме того, в пятой серии документального фильма Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о том, какие знаки внимания или подарки от других глав государств больше всего запомнились.

 

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