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Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области

03.10.2022, 12:52 15401
Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
КОНАЕВ. 3 ОКТЯБРЯ - Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с администрацией президента Рауан  Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рауан Ракымбеков  родился в 1980 году. В 2001 году окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности "Экология и природопользование", в 2008 году в этом же вузе освоил специальность "Финансы", рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО "Кайнар", затем работал мастером литейного корпуса.

В разные годы работал ведущим специалистом управления жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана, советником акима города, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкоргана, заместителем акима города Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.

С апреля 2021 года - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан.

Назначен аким города Актау.
 

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Слухи о конфискации авто у нелегальных таксистов прокомментировали в КГД

03.10.2022, 21:24 5031
Слухи о конфискации авто у нелегальных таксистов прокомментировали в КГД
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В последнее время стала периодически появляться информация о конфискации автомашин при выявлении фактов деятельности такси без регистрации ИП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В КГД МФ РК заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.
 

Отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции РК никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда", - сообщили в ведомстве.

 
По информации КГД, на сегодня ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано.
 
Вместе с тем Комитет государственных доходов предупреждает, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП.
 

Назначен прокурор города Байконыра

03.10.2022, 17:57 8431
Назначен прокурор города Байконыра
Фото: Прокуратура Кызылординской области
БАЙКОНЫР. 3 ОКТЯБРЯ - Прокурором города Байконыра Кызылординской области стал Талгат Бектурсынов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным прокуратуры Кызылординской области, Бектурсынов Талгат Елеубаевич трудовую деятельность начал в 2000 году в должности помощника прокурора Аральского района Кызылординской области.
 
В разные годы занимал должности старшего помощника прокурора Казалинского района, прокурора отдела прокуратуры области, старшего прокурора департамента Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры города Астаны, начальника управления прокуратуры Акмолинской области.
 
Стаж работы в органах прокуратуры Талгата Бектурсынова составляет более 20 лет. С 2020 года и до настоящего времени занимал должность старшего помощника прокурора Кызылординской области.
 
Напомним, в городе Байконыре, существующем в условиях аренды Российской Федерацией, две прокуратуры - российская (это прокуратура комплекса "Байконур", где прокурор Александр Трифонов) и казахстанская - города Байконыр, куда и назначен прокурором Талгат Бектурсынов. Также в Байконыре в связи с особым статусом города две полиции - казахстанская и российская, две системы образования и здравоохранения, сообщает Sputnik.kz.
 

Открытие учений ОДКБ состоялось в Жамбылской области

03.10.2022, 15:36 11571
Открытие учений ОДКБ состоялось в Жамбылской области
Фото: Минобороны РК
ТАРАЗ. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности - "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В торжественном мероприятии открытия учений приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран - участниц учения", - сообщает Минобороны РК.


 
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов, приветствуя участников учений, отметил значение Организации в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств-участников.

 

Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, и предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом", - подчеркнул Хусаинов.


 
Активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября 2022 года.
 

О принятых мажилисом законопроектах рассказал президенту Кошанов

03.10.2022, 14:40 13001
О принятых мажилисом законопроектах рассказал президенту Кошанов
Фото: Акорда
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент был проинформирован о текущей законотворческой работе мажилиса. В частности, мажилисменами рассмотрены и направлены в сенат проекты законов "Об уполномоченном по правам человека", "О Конституционном суде", "О прокуратуре", а также поправки в ряд конституционных и других законов. Обсуждение данных документов проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ", - сообщает Акорда.

 
Одобренные палатой законопроекты направлены на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят усилить защиту конституционных прав граждан и расширить участие населения в политической жизни страны.
 
Ерлан Кошанов сообщил президенту об основных приоритетах деятельности в рамках парламентской дипломатии и взаимодействия с законодательными органами зарубежных государств.
 
Также председатель мажилиса рассказал Касым-Жомарту Токаеву об участии делегации нашей страны в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике. Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих, V Всемирных игр кочевников в 2024 году.
 

В Казахстане перенесен срок уплаты налога на имущество физических лиц

03.10.2022, 13:27 14576
В Казахстане перенесен срок уплаты налога на имущество физических лиц
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В связи с тем что срок уплаты налога на имущество физических лиц приходится на выходной день, срок уплаты переносится на 3 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поэтому граждане, не успевшие произвести оплату до 1 октября, могут погасить сумму налога сегодня. Начисление пени начинается с 4 октября текущего года", - сообщили в Комитете государственных доходов.

 
По данным комитета, исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте КГД, в мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz.

Ранее сообщалось, что КГД напомнил о сроках представления декларации о доходах и имуществе.
 

Акимом Актау назначен Ербол Избергенов

03.10.2022, 12:10 16481
Акимом Актау назначен Ербол Избергенов
Фото: Акимат Мангистауской области
АКТАУ. 3 ОКТЯБРЯ - Новым акимом Актау назначен Ербол Избергенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
3 октября аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата кандидатуру нового акима Актау вместо перешедшего на другую работу Нурдаулета Килыбая.

Новым кандидатом, чья кандидатура была согласована с администрацией президента, стал Ербол Избергенов", - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

 
Ранее Избергенов занимал пост заместителя акима Актау.

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Позже в аимате региона сообщили, что на должность заместителя акима Актау назначен Нурдаулет Килыбай, ранее занимавший должность акима города. Его кандидатура  согласована с администрацией президента РК.
 

Премьер-министр РК поручил держать поставку и распределение угля на особом контроле

03.10.2022, 08:41 19751
Премьер-министр РК поручил держать поставку и распределение угля на особом контроле
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Ряд поручений по обеспечению населения углем дал премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании в правительстве, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.
 
При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом (на 6 месяцев).
 
Кроме того, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Костанайской области.
 
Премьер-министр отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.
 

Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах", - сказал Алихан Смаилов.

 
В завершение он подчеркнул, что Мининдустрии совместно с акиматами регионов нужно держать поставку и распределение угля на особом контроле, а Агентству по защите конкуренции - пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен.
 

В МИИР обсудили проблемы долгостроев в Казахстане

01.10.2022, 18:26 41016
В МИИР обсудили проблемы долгостроев в Казахстане
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.
 

В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер. Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости", - сообщили в МИИР.

 
Дополнительно министерством предложено Министерству финансов внести ряд поправок, а именно:
 
- проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов;
 
- установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов, не обеспеченных финансированием;
 
- установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок.
 
Сообщается, что на сегодняшний день министерством взято на особый контроль 154 проекта долгостроя, из них 59 - инфраструктурные объекты, 55 - социальные объекты, 40 - здания и сооружения.
 
Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.
 

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