Фото: Акимат Алматинской области
КОНАЕВ. 3 ОКТЯБРЯ - Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с администрацией президента Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рауан Ракымбеков родился в 1980 году. В 2001 году окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности "Экология и природопользование", в 2008 году в этом же вузе освоил специальность "Финансы", рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области.
Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО "Кайнар", затем работал мастером литейного корпуса.
В разные годы работал ведущим специалистом управления жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана, советником акима города, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкоргана, заместителем акима города Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.
С апреля 2021 года - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан.
Назначен аким города Актау.