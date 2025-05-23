Размеры госпособий на рождение и по уходу за ребенком назвали в Минтруда РК

Почти 300 млрд тенге выплачено в 2025 году казахстанцам в виде пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 293,9 тыс. человек на общую сумму 299,8 млрд тенге, проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 117 тыс. человек на сумму 21,1 млрд тенге, в том числе в апреле данный вид пособия получили 30,5 тыс. человек на сумму 5,5 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей", - отметили в ведомстве.





Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года в среднем получили 123,3 тыс. человек на сумму 14,4 млрд тенге, в том числе в апреле данный вид пособия получили 124,1 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.





По данным Минтруда, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.





Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:





на первого, второго, третьего ребенка - 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка - 63 МРП, или 247 716 тенге.





Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах:





на первого ребенка - 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка - 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка - 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП, или 34 995 тенге.





Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.





Данную единовременную выплату c начала года получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 117,3 млрд тенге, в том числе в апреле выплату получили 24,8 тыс. человек на сумму 32,3 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты составил 1 637 575 тенге.





Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.





За 4 месяца 2025 года данная выплата назначена 88,8 тыс. человек на сумму 147 млрд тенге, в том числе в апреле выплата была назначена 25,2 тыс. человек на сумму 36,7 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 4 месяца составил 91 953 тенге.