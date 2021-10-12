Разработан порядок отлова безнадзорных и бродячих животных
11.10.2021, 18:48 24814
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В проекте приказа определяются следующие понятия:
безнадзорные животные - собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика);
бродячие животные - одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца;
регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования - методами эвтаназии.
Отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:
регулирования их численности методами биостерилизации;
возвращения владельцам;
их обустройства.
Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
При отлове безнадзорных и бродячих животных не должны применяться технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу.
Кроме того, не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:
отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
содержание безнадзорных и бродячих животных в приютах для животных в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными";
возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных безнадзорные и бродячие животные;
возврат безнадзорных и бродячих животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;
размещение в приютах для животных и содержание в них безнадзорных и бродячих животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:
стерилизованные безнадзорные и бродячие животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;
ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье;
ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны вести видеозапись процесса отлова безнадзорных и бродячих животных и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи;
ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.
Заниматься отловом безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.
Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.
При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных, не допускается.
Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.
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Решение о применении оружия и боевой техники на поражение в отношении беспилотных летательных аппаратов (средств) или иных дистанционно (автоматически) управляемых и неуправляемых летательных аппаратов (средств) без экипажа и пассажиров, осуществляющих несогласованные полеты в городских условиях над территорией объектов, подлежащих государственной охране, и создающих явную угрозу жизни и безопасности людей, а также при охране вооружения и военной техники и над территорией оборонных объектов, воинских частей в пределах границ, обозначенных на местности запретными знаками или ограждением, принимается уполномоченными должностными лицами Вооруженных сил, органов национальной безопасности и внутренних дел, определяемыми их первыми руководителями", - говорится в документе.
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МИОР разработало регламент поддержки журналистов при нарушении их прав
11.10.2021, 16:43 40150
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в целях обеспечения поддержки журналистов при нарушении их прав, разработан "Регламент поддержки журналистов при нарушении их прав", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В регламенте отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия Министерства в случаях нарушения прав журналистов", - уточнили в министерстве.
В регламенте предусмотрены следующие вопросы:
- рассмотрение обращений и запросов информации СМИ и журналистов;
- вопросы, связанные с социальным обеспечением журналистов.
В документе отмечается, что рассмотрение обращений и запросов средств массовой информации должно осуществляться в соответствии со следующими сроками:
1. На запрос СМИ по разъяснению предоставленных официальных сообщений обладатель информации обязан предоставить ответ не позднее двух рабочих дней со дня регистрации запроса. Запрос по разъяснению представленных официальных сообщений, требующих дополнительного изучения и проверки, может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем СМИ сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения;
2. Ответ на запрос СМИ, не входящей в официальные сообщения, представляется в течение семи рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе. В случае, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем СМИ сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
МИОР при получении жалоб на действия государственных органов (организаций квазигосударственного сектора) при рассмотрении обращений (запросов информации) средств массовой информации:
- направляет в соответствующий государственный орган (организацию квазигосударственного сектора) письмо о необходимости в кратчайшие сроки рассмотреть и представить соответствующий ответ на обращение (запрос информации) средства массовой информации;
- в случае если усматриваются грубые нарушения законодательства Республики Казахстан, в письме, направляемом в государственный орган (организацию квазигосударственного сектора), указывает о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, совершивших данный проступок;
- на постоянной основе при проведении совещаний с уполномоченными лицами (подразделениями) по взаимодействию со средствами массовой информации государственных органов выносить вопросы по нарушению сроков рассмотрения обращений (запросов информации) средств массовой информации, с указанием каждого государственного органа, нарушившего сроки.
ТУРКЕСТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек ознакомился с ходом реализации предвыборной программы партии в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принятое несколько лет назад Елбасы, Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым решение о возрождении Туркестана стало историческим событием не только для нашей страны, но и всего тюркского мира. За короткий срок древний город и один из важнейших духовных центров всего тюркского мира значительно преобразился", - подчеркнул Бауыржан Байбек.
По его словам, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" до 2025 года в регионе также планируется реализация множества социальных и культурных проектов.
Так, из 1956 запланированных на 5 лет мероприятий в области уже исполнено более чем 20%. Построено 364 тысячи квадратных метров жилья, 15 новых школ, 8 объектов культуры. До конца года доступ к качественной питьевой воде получат 717 населенных пунктов, еще 65 тысяч жителей региона будут обеспечены природным газом.
До 2025 года в области также планируется строительство 66 объектов здравоохранения. Сегодня Бауыржан Байбек осмотрел Центральную городскую больницу, построенную в Туркестане в рамках предвыборной программы партии.
С медицинскими работниками обсудили проблемы в сфере здравоохранения, в том числе нехватку квалифицированных специалистов. Для решения данного вопроса партия ставит конкретные цели. В частности, будет увеличено количество грантов на подготовку медицинских работников узкой специализации, включая детских врачей. Заработная плата врачей уже к 2023 году повысится в 2,5 раза, составив не менее 550 тысяч тенге, среднего медперсонала – не менее 190 тысяч тенге. В опорных и спутниковых сёлах будут открыты и модернизированы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В целом объём финансирования здравоохранения из всех источников будет доведён до 5% от ВВП", - написал он на своей странице в Facebook.
В этот же день Бауыржан Байбек принял участие в благотворительном показе для детей из многодетных и малообеспеченных семей дублированного на государственный язык мультфильма "Жан" голливудской кинокомпании "Disney". Это oдна из 37 зарубежных кинокартин, дублированных выпускниками программы "Болашак" по самым высоким международным стандартам с английского на казахский язык.
Как отметил первый зампред партии, в рамках проекта "Бакытты отбасы" "Nur Otan" усилит работу по выявлению и поддержке одарённых детей, будут открыты спортивные секции и детские кружки. Для оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всей стране будут открыты 234 специальных центров.
В ходе поездки в Туркестанскую область Бауыржан Байбек также встретился с участниками международного молодежного форума "Jastar-Otanga!".